Résultat de l'élection municipale 2026 à Sceaux : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sceaux

Le deuxième tour des élections municipales à Sceaux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Philippe Laurent
Philippe Laurent Liste divers centre
Vivre à Sceaux
  • Philippe Laurent
  • Isabelle Drancy
  • Jean-Philippe Allardi
  • Florence Presson
  • Frédéric Guermann
  • Monique Pourcelot
  • Frédéric Négrerie
  • Annie Bach
  • Philippe Tastes
  • Florence Broussy Arnaiz-Maumé
  • Christian Lancrenon
  • Catherine Palpant
  • Jean-Pierre Riotton
  • Chahra Khaoua
  • Fabrice Bernard
  • Florence Ropital
  • Julien Vacherot
  • Catherine Fenet
  • Akram Ben Yahia
  • Patricia Faou
  • Xavier Landrin
  • Marie Garapon
  • Nathaniel Dahan
  • Hélène Devoet
  • Djamel Souami
  • Sakina Bohu
  • Konstantin Schallmoser
  • Claire Vigneron
  • Damien Laigre
  • Corinne Deleuze
  • Henri Blanchier
  • Sophie Delaborde
  • Emmanuel Goujon
  • Sophie Van Roekeghem
  • Marc Rajaud
  • Nadine Lacroix
  • Frédéric Delamare
Liliane Wietzerbin
Liliane Wietzerbin Liste divers gauche
Sceaux agir en commun
  • Liliane Wietzerbin
  • François Dronne
  • Catherine Rhein
  • Jean Herzog
  • Emmanuelle Camara
  • Bernard Deljarrie
  • Chloé Dervieu
  • Paul Cassia
  • Sylvie Patte
  • Xavier Malleville
  • Danielle Bugeaud
  • Eliott Conway-Duby
  • Ariane Herrenschmidt
  • Laurent Delaplace
  • Emmanuelle Perin
  • Mahmoud El Oujaji
  • Barbara Wülfken
  • Stéphane Krikorian
  • Sophie Viguier-Vinson
  • Remy Chevrier
  • Aurélie Vilette
  • Pascal Dingoyan
  • Annie Abella
  • Didier Gazay
  • Inès Quint
  • Tanguy Besset
  • Annie Sugier
  • Antoine Coutrot
  • Corinne Oliva
  • Gérard Bertrand
  • Anne Fayet
  • Nicolas Berkowicz
  • Agnès Fruman
  • Paul Mathis
  • Carole Cech
  • Philippe Nobili
  • Catherine Maulpoix
Jean-Christophe Dessanges
Jean-Christophe Dessanges Liste divers centre
SCEAUX ENSEMBLE
  • Jean-Christophe Dessanges
  • Christiane Gautier
  • Haja Rasoamahenina
  • Katia Hesry
  • Jean-Christophe Guyard
  • Véronique Marechal
  • Jean-Luc Fournié
  • Valérie Laplanche
  • François Chieze
  • Simone Eteme
  • Alain Ajzenberg
  • Dominique Seban
  • Grégoire Lallemand
  • Christine Delannoy
  • Pol Bouyer
  • Éliane Sujol
  • Philippe Wagner
  • Anne-Marie Delprat
  • Miguel Bonni--Bolivar
  • Alizé Akan
  • Nicolas Ruet
  • Bernadette Morin
  • Mohamed Sahnoun
  • Elina Maxant
  • Benoît Guth
  • Florence Nida
  • Clément Szobad
  • Christine Pichard
  • Philippe Chol
  • Véronique Helmers
  • Jean-François Nadaud
  • Velwess Essomba
  • Frédéric Khiami
  • Pauline d'Orival
  • Jean-Christophe Berthier
  • Patricia Mercier
  • Jean-Noël Valluet
Flavien Poupinel
Flavien Poupinel Liste Divers
La Voix des Scéens - Sceaux Renouveau
  • Flavien Poupinel
  • Marie-Laure Pelletier Doisy
  • Henri Bouffard
  • Anne-Laure Eberhardt
  • Fernand Bissengo
  • Emilie Lefevre
  • Didier Simba
  • Marie Antoine
  • Joel Amados
  • Marie Lefevre
  • Bernard Hollebeke
  • Dominique Hollebeke
  • Bernard Mole
  • Lilou Nowak
  • Baptiste Aranjo
  • Morgane Chevre
  • Francis Guichon
  • Catherine Souleau
  • Antoine Tixier
  • Aurélie Beau
  • Emeric Alain Louis Lacire
  • Paule Carrier
  • Victor Angelique
  • Marie-Thérèse Becquart
  • Enguerrand Pelletier Doisy
  • Sophie de Flaujac
  • Floscel Pacherie
  • Soline Jarlat
  • Roger Léon Delarue
  • Marie-Christine Bertrand
  • Georges Stheneur
  • Antoinette Billiat Guarino
  • Sullivan Gay
  • Cécile Drubay
  • Jean-Jacques Campan

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sceaux

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe LAURENT
Philippe LAURENT (Ballotage) Vivre à Sceaux 		3 077 38,35%
Liliane WIETZERBIN
Liliane WIETZERBIN (Ballotage) Sceaux agir en commun 		1 940 24,18%
Jean-Christophe DESSANGES
Jean-Christophe DESSANGES (Ballotage) SCEAUX ENSEMBLE 		1 080 13,46%
Flavien POUPINEL
Flavien POUPINEL (Ballotage) La Voix des Scéens - Sceaux Renouveau 		913 11,38%
Maud BONTÉ
Maud BONTÉ AIMER SCEAUX 		530 6,61%
Claire BOURDIER
Claire BOURDIER Sceaux "Village 3.0" 		484 6,03%
Participation au scrutin Sceaux
Taux de participation 56,41%
Taux d'abstention 43,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 8 155

Source : ministère de l’Intérieur

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