Résultat de l'élection municipale 2026 à Sceaux : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sceaux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sceaux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sceaux.
L'actu des élections municipales 2026 à Sceaux
11:51 - Que disaient les résultats des municipales à Sceaux dimanche dernier ?
Pour le premier tour des élections municipales à Sceaux, c'est Philippe Laurent (Divers centre) qui a pris une longueur d'avance en récoltant 38,35 % des votes. Ensuite, Liliane Wietzerbin (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 24,18 %. Le match a abouti à un ascendant très fort du leader. Philippe Laurent a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a concédé cependant 6 points. Pour compléter ce tableau, avec 13,46 %, Jean-Christophe Dessanges (Divers centre) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Flavien Poupinel a obtenu 11,38 % des bulletins, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Enfin, concernant la participation à Sceaux, l'élection a vu 56,41 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sceaux
Le deuxième tour des élections municipales à Sceaux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Philippe Laurent
Liste divers centre
Vivre à Sceaux
|
|
Liliane Wietzerbin
Liste divers gauche
Sceaux agir en commun
|
|
Jean-Christophe Dessanges
Liste divers centre
SCEAUX ENSEMBLE
|
|
Flavien Poupinel
Liste Divers
La Voix des Scéens - Sceaux Renouveau
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sceaux
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe LAURENT (Ballotage) Vivre à Sceaux
|3 077
|38,35%
|Liliane WIETZERBIN (Ballotage) Sceaux agir en commun
|1 940
|24,18%
|Jean-Christophe DESSANGES (Ballotage) SCEAUX ENSEMBLE
|1 080
|13,46%
|Flavien POUPINEL (Ballotage) La Voix des Scéens - Sceaux Renouveau
|913
|11,38%
|Maud BONTÉ AIMER SCEAUX
|530
|6,61%
|Claire BOURDIER Sceaux "Village 3.0"
|484
|6,03%
|Participation au scrutin
|Sceaux
|Taux de participation
|56,41%
|Taux d'abstention
|43,59%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,58%
|Nombre de votants
|8 155
Source : ministère de l’Intérieur
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