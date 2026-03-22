Résultat de l'élection municipale 2026 à Sceaux : les résultats du 2e tour

Programme de Philippe Laurent à Sceaux (Vivre à Sceaux)

Vivre à Sceaux

Le projet "Vivre à Sceaux" met en avant l'importance de la confiance des citoyens, comme en témoigne le résultat du premier tour des élections. Il souligne la satisfaction des Sceaux face à la gestion de la ville, tout en reconnaissant l'importance d'impliquer tous les habitants, y compris ceux qui ne se sont pas déplacés. Ce projet vise à préserver les services publics et le cadre de vie, tout en proposant des actions concrètes pour renforcer la participation citoyenne.

Ville harmonieuse et durable

Ce thème aborde la mise en valeur du patrimoine et de l'espace public, ainsi que l'efficacité énergétique. La transition écologique est également au cœur des préoccupations, avec des initiatives comme le déploiement du réseau de géothermie. La sécurité des citoyens est primordiale, avec un engagement à renforcer la police municipale pour garantir un cadre de vie serein.

Ville active et dynamique

La dynamisation de la ville passe par l'animation de l'espace public et la préservation de la diversité commerciale. La concertation avec les Scéens est essentielle, notamment à travers la mise en place de conseils de quartiers. De plus, le développement de projets urbains et l'amélioration des mobilités sont des priorités pour assurer un cadre de vie agréable et accessible.

Ville solidaire et accueillante

La solidarité est un pilier fondamental, avec un accent sur le maintien des services pour toutes les générations. L'accès aux soins et à l'éducation est également une priorité, visant à garantir l'égalité des chances pour tous. Enfin, la diversité de l'offre de logements est essentielle pour répondre aux besoins de chaque habitant, tout en maintenant un taux de logements sociaux adéquat.