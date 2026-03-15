Résultat municipale 2026 à Sceaux (92330) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sceaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sceaux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sceaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe LAURENT
Philippe LAURENT Vivre à Sceaux 		3 077 38,35%
Liliane WIETZERBIN
Liliane WIETZERBIN Sceaux agir en commun 		1 940 24,18%
Jean-Christophe DESSANGES
Jean-Christophe DESSANGES SCEAUX ENSEMBLE 		1 080 13,46%
Flavien POUPINEL
Flavien POUPINEL La Voix des Scéens - Sceaux Renouveau 		913 11,38%
Maud BONTÉ
Maud BONTÉ AIMER SCEAUX 		530 6,61%
Claire BOURDIER
Claire BOURDIER Sceaux "Village 3.0" 		484 6,03%
Participation au scrutin Sceaux
Taux de participation 56,41%
Taux d'abstention 43,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 8 155

Source : ministère de l’Intérieur

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