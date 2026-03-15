En direct

19:21 - Sceaux : démographie, élections et stratégies politiques À Sceaux, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent impacter les élections municipales. Avec une densité de population de 5761 hab/km² et un taux de chômage de 8,38%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux élevé de cadres, atteignant 51,24%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,20% et d'une population immigrée de 14,82% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 10,98% à Sceaux, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - À Sceaux, le RN en difficulté dans les urnes Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal à Sceaux il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 6,40% des votes lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 16,80% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 4,08% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Sceaux comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 10,74% lors du scrutin européen. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 13,15% pour le mouvement nationaliste. Il était ensuite éjecté du podium lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Sceaux vont-ils se mobiliser aux municipales ? En ce jour de municipales 2026 à Sceaux, l'absence ou non d'électeurs sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention se montait à 58,02 % lors de la dernière municipale, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que bon nombre d'électeurs avaient choisi de rester chez eux en raison du coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est en revanche élevé à 20,62 %. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 40,33 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 24,72 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 37,04 %. Décortiquer ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de ranger Sceaux comme une localité moins abstentionniste que la moyenne au regard des moyennes nationales.

15:59 - Comment Sceaux a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Maud Bregeon (Majorité présidentielle) avait remporté au premier tour des législatives à Sceaux après la dissolution de 2024 avec 44,13%. Brice Gaillard (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 33,78%. Le second round n'a pas changé grand chose, Maud Bregeon culminant à 60,35% des voix localement. Le rendez-vous des Européennes quelques semaines plus tôt à Sceaux avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (24,65%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 20,44% des votes. Une parfaite confirmation des résultats des élections deux années plus tôt en somme.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Sceaux : les résultats à comprendre La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville acquise au bloc central. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Sceaux plaçait en effet Emmanuel Macron devant avec 40,79% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 20,72%. Le duel final se soldait finalement par un score de 83,20% pour Emmanuel Macron, contre 16,80% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Sceaux plébiscitaient Maud Bregeon (Ensemble !) avec 32,22% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 64,41%.

12:58 - Sceaux : la situation fiscale relevée en amont du scrutin municipal Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à Sceaux, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 23,35 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville près de 1,36728 million d'euros la même année. Un produit qui est loin des quelque 15,08719 millions d'euros engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Sceaux a évolué pour se fixer à 35,53 % en 2024 (contre 24,87 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Sceaux s'est établi à 1 911 euros en 2024 contre 2 539 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Sceaux L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Sceaux s'avère particulièrement éclairante. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Philippe Laurent (Divers droite) a fait la course en tête en rassemblant 44,98% des soutiens. Sur la seconde marche, Jean-Christophe Dessanges (La République en marche) a obtenu 22,25% des voix. La très nette distance obtenue au départ offrait un itinéraire clair pour la lutte finale. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Philippe Laurent l'a finalement emporté avec 2 927 bulletins (51,75%), face à Jean-Christophe Dessanges avec 33,49% des électeurs inscrits et Philippe Szynkowski réunissant 14,74% des électeurs inscrits. Le fossé de départ s'est confirmé et même creusé, aboutissant à une victoire nette et indiscutable. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Bien que Jean-Christophe Dessanges ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 586 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Philippe Laurent a pu bénéficier du report de voix des électeurs Divers droite.