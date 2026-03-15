Résultat de l'élection municipale 2026 à Schiltigheim : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Schiltigheim

Tête de listeListe
Martin Henry
Martin Henry Liste Divers
SCHILICK A VENIR
  • Martin Henry
  • Martine Marcetus
  • Gwenael Jaouen
  • Frédérique Laas
  • Patrick Heiwy
  • Claudine Fuchs
  • Christian Deleau
  • Saadia Turan
  • Jean-Claude Taglang
  • Emmanuelle Siemon
  • Guy Marcot
  • Marie-Isabelle Hyron
  • Richard Ludwig
  • Sibel Kaya
  • Jacques Geyer
  • Myriam Kehrli
  • Yazid Choufa
  • Christine Issa
  • Edson Siasia
  • Pascale Rolling
  • José Perez
  • Isabelle d'Inca
  • Frédéric Grad
  • Athar Mansour
  • Freddy Clement
  • Fatima Khiate
  • Michel Manguele
  • Paméla Naiken
  • Jean Marc Pader
  • Sylviane Eck
  • Enzo Geyer
  • Francine Wolff
  • Gérard Anstett
  • Eva Loch
  • Jean Oltra
  • Liliane Blum
  • Daniel Mattern
  • Clara Ludwig
  • Nathan Loch
Nathalie Jampoc Bertrand
Nathalie Jampoc Bertrand Liste d'union à gauche
SCHILICK EN COMMUN
  • Nathalie Jampoc Bertrand
  • Julien Hélary
  • Sophie Mehmanpazir
  • Antoine Splet
  • Danielle Dambach
  • Michaël Nguyen
  • Nadia Kechid
  • Hervé Roqueplan
  • Maïté Elia
  • Benoît Steffanus
  • Marie-Jeanne Steff
  • Selim Ulu
  • Shéhrazade Bouyahia
  • Julien Ratcliffe
  • Sandrine Le Gouic
  • Stéphane Husson
  • Alice Renault
  • Jérôme Mai
  • Aurélie Lescoute-Philipps
  • Julien Hofstetter
  • Nadine Hermoso
  • Bastien Barberio
  • Sonia Boli
  • Jean-Christophe Eber
  • Laurence Winterhalter
  • Mickaël Sahling
  • Sylvie Zorn
  • Olivier Legras
  • Christelle Koch Al-Ahmad
  • Nicolas Bonneau
  • Régina Haas
  • Olivier Pirrello
  • Théana Wurtz
  • Laurent Salles
  • Coralie Herzog
  • Marc Herrmann
  • Anne Sommer
  • Jean-Marie Vogt
  • Gaëlle Rodier
  • Phillipe Riehl
  • Dominique Boussard-Mosser
Denise Grandmougin
Denise Grandmougin Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Denise Grandmougin
  • Gilles Lemerle
  • Sylvie Richard
  • Pascal Ruge
  • Elise Contay
  • Sami Kassa Beghdouche
  • Jessica Wintz
  • Jean-Michel Comeau
  • Ilham Benamrane
  • Polycarp Kansamga
  • Doha Chanoufi
  • Christopher Douvier
  • Tatiana Djordjevic
  • Thomas Koehler
  • Tiphanie Chatelar
  • Alexandre Beck
  • Nadia Meghrabi
  • Sébastien Lentz
  • Anastasia Pluchart
  • Mohammed Ahlalouch
  • Sonia Mekesser
  • Fabrice Koessler
  • Haoulata Ibouroi
  • Alfred Muller
  • Chayili Chekatt Traore
  • Jordan Le Goïc
  • Josiane Mothmora
  • Jean-Marc Herber
  • Tatiana Alfonso
  • Choaib Nejrawi
  • Camille Esch
  • Ali Bellahcene
  • Milène Assabaeva
  • Yannick Gilger
  • Béatrice Lopez
  • Michel Frank
  • Sofia Benslimane
  • Frédéric Guthertz
  • Inès Gilger
Francis Guyot
Francis Guyot Liste divers droite
UN NOUVEL ESPOIR POUR SCHILTIGHEIM
  • Francis Guyot
  • Patricia Huck
  • Fabien Bresson
  • Myriam Zennou
  • Philippe Schultz
  • Rebecca Lukalasana-Nsilu
  • Jonathan Schelcher
  • Golnaz Alidadi
  • Frédéric Traband
  • Sylvie Godiep
  • Jean-Pierre Host
  • Malika Mikolajczyk
  • Ahmet Acer
  • Hava Denktas
  • Michel Diemer
  • Sandrine Mathy
  • Ozgur Keceli
  • Angélique Gommenginger
  • Shabwine Buhendwa
  • Maëliss Annézo
  • Alain Renaud
  • Aïcha Toure
  • André Mahler
  • Précilla Dawoonauth
  • Frédéric Hauvuy
  • Monique Schneider Dit Mettling
  • Abdelmalik Mahdi
  • Marie-France Warth
  • Patrick Toussaint
  • Annie Arth
  • Burkay Baklan
  • Isabelle Klein
  • Frédéric Bocquel
  • Ghislaine Barbelin
  • Desmond Annézo
  • Dalila Mahdi
  • Alexandre Wagner
  • Nicole Cuisance
  • Alain Barthelme
  • Thérèse Faller
  • André Stalter
Raphaël Rodrigues
Raphaël Rodrigues Liste Divers
Réveil Citoyen
  • Raphaël Rodrigues
  • Dominique Martin
  • Miloud Bellahcene
  • Muriel Schaaf
  • Roland Hatzenberger
  • Caroline Schlotter
  • Cristian Bircea
  • Nathalie Lux
  • Youcef Bellima
  • Valérie Eberhardt
  • Didier Gautherot
  • Patricia Schaeffner
  • Ramdane Amira
  • Assia Adali
  • Pascal Lapotre
  • Carole Ramousset
  • Vincent Darroman
  • Laurence Georges
  • Adriano Lattanzi
  • Catherine Wendling
  • Abdellah Labsir
  • Catherine Herdt
  • Anthony Bru
  • Lucile Schroetter
  • Christian Jukic
  • Geneviève Didierjean
  • Marc Herber
  • Brigitte Strasser
  • Mohamed Zennir
  • Yvette Oster
  • Pierre Boisson
  • Marlène Kern
  • Lamumbe Mahamud Osman
  • Christine Charbonneau-Guillmot
  • Grégory Toucas
  • Laurence Philippi
  • Abid Ayaddouz
  • Aliénor Asplanato
  • Charles Scote
  • Jacqueline Mohet
  • Endem Sahin
Bernard Jenaste
Bernard Jenaste Liste divers gauche
Votre Voix, Votre Chemin, Votre Vision, c'est Schilick
  • Bernard Jenaste
  • Marine Edel
  • Sébastien Mouton
  • Nadia Maetz
  • Thierry Perrais
  • Corine Dulaurent
  • Raphaël Kleinklaus
  • Marie-Angélique Malcousu
  • Roger Afanayong Soua
  • Carine Huss-Rose
  • Nabil Aouadi
  • Eliane Eock
  • Arthur Afanyong Soua
  • Sarah Goering
  • Daniel Vandestoc
  • Julienne Rose
  • Sébastien Passaseo
  • Muriel Dommanget
  • Emmanuel Nosel
  • Uliana Zingo
  • Emilio Al Barwe
  • Déborah Diallo
  • Baghdad Belhadj
  • Vanina Neves
  • Yüksel Karatas
  • Sabine Spaeter
  • Maurice Debranche
  • Djamila Akkouche
  • Bernard Lonchamp
  • Madeleine Weiss
  • Marko Kostovski
  • Fatou Sylla
  • Vincent Bobbio
  • Clarisse Perrais
  • Oumar Traoré
  • Nitilaben Patel
  • Jean-Philippe Heintz
  • Zohra Missoum-Saïdia
  • Jean-Pierre Vola
  • Iraïs Mélissa Jenaste
  • Stéphane Kanawoli
Marc Baader
Marc Baader Liste de La France insoumise
Schiltigheim, Fière et Populaire
  • Marc Baader
  • Marie-Thérèse Freno
  • Gilles Schlotter
  • Aurélie Kadner
  • Hervé Gourvitch
  • Ambrine Baader
  • Morad Ammar-Khelouf
  • Flora Fiegel
  • Guy Desportes
  • Esther Bauer
  • Alexis Marcot
  • Marie Meynioglu
  • Christian Dufréchou
  • Anne Francia
  • Romain Gangloff
  • Najat Bourezma
  • Gaël Pedejouan
  • Fatima Chehboun
  • Saji Doghmane
  • Merve Akcan
  • Marc Chantreux
  • Anne Yurttas
  • Jean Boisselon
  • Nadia Regguem
  • Roger Freno
  • Virginie Mertz
  • Rémi Lesprit
  • Sandra Fieseler
  • Christophe Terschlusen
  • Bouchra El Mourabit
  • Jacques Ernwien
  • Françoise Ramboarina
  • Ahmed Balaska
  • Ouda Sefir
  • François Catinot
  • Marion Ludmann
  • Pierre Frey
  • Chantal Godefroy
  • Jean-Louis Hess
Dera Ratsiajetsinimaro
Dera Ratsiajetsinimaro Liste des Républicains
Rassemblés pour Schilick
  • Dera Ratsiajetsinimaro
  • Bénédicte Matz
  • Nicolas Wrede
  • Alyson Andruette
  • Raphaël Hyvernaud
  • Elisabeth Hellenbrand
  • Gabriel Kreber
  • Hanan Tribak
  • Jean-Marie Wintz
  • Laurianne Metzinger
  • Stéphane Marchal
  • Murielle Schweiger-Oliger
  • Nicolas Huss
  • Annette Strub
  • Alexandre Ludwig
  • Marie Karam
  • Grégory Walter
  • Béatrice Fuchs
  • Patrick Bagyoni
  • Angélique Marchal
  • Serigne Seck
  • Joëlle Jolivet
  • Luc Wolljung
  • Sophia Lucena
  • Olivier Volpei
  • Michelle Riehling
  • Manuel Eymonerie
  • Audrey Lieber
  • Sébastien Junker
  • Germaine Logel
  • Yanick Narjoux
  • Dorothée Donga
  • Georges Ferreira
  • Danièle Hugele
  • Vladimir Bariatinsky
  • Kateryna Schohn
  • Olivier Zeigin
  • Françoise Kayser
  • Jean-Claude Männlein
  • Monique Beinert
  • Jean-Marie Kutner

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Danielle Dambach
Danielle Dambach (32 élus) Vivre schilick 2020 		3 169 55,29%
  • Danielle Dambach
  • Patrick Maciejewski
  • Nathalie Jampoc Bertrand
  • Antoine Splet
  • Andrée Buchmann
  • Benoît Steffanus
  • Sandrine Le Gouic
  • Jean-Marie Vogt
  • Sophie Mehmanpazir
  • Selim Ulu
  • Anne Sommer
  • Martin Henry
  • Aurélie Lescoute-Philipps
  • Jérôme Mai
  • Laurence Winterhalter
  • Patrick Ochs
  • Christelle Paris
  • Bernard Jenaste
  • Maïté Elia
  • Stéphane Husson
  • Maryline Wilhelm
  • Tomislav Najdovsky
  • Corine Dulaurent
  • Nicolas Reymann
  • Jamila Chrigui
  • Mathieu Guth
  • Evelyne Winterhalter
  • Julien Ratcliffe
  • Sylvie Zorn
  • Stanislas Martin
  • Dominique Boussard-Mosser
  • André Lechner
Christian Ball
Christian Ball (4 élus) Schilick pour tous 		1 179 20,57%
  • Christian Ball
  • Françoise Klein
  • Dera Ratsiajetsinimaro
  • Sylvie Gil Barea
Hélène Hollederer
Hélène Hollederer (2 élus) Osons pour schiltigheim! 		746 13,01%
  • Hélène Hollederer
  • Nouredine Said-Lhadj
Raphaël Rodrigues
Raphaël Rodrigues (1 élu) Reveil citoyen 		329 5,74%
  • Raphaël Rodrigues
Francis Guyot
Francis Guyot Schiltigheim : enfin ! 		197 3,43%
Denise Grandmougin
Denise Grandmougin Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		111 1,93%
Participation au scrutin Schiltigheim
Taux de participation 32,10%
Taux d'abstention 67,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 902

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie Kutner
Jean-Marie Kutner (31 élus) Tous ensemble naturellement 		4 811 55,49%
  • Jean-Marie Kutner
  • Andrée Munchenbach
  • Christian Ball
  • Odile Barreault
  • Patrick Heiwy
  • Myriam Kehrli
  • Christian Deleau
  • Michèle Queva
  • Gwenaël Jaouen
  • Patricia Huck
  • Gérard Bouquet
  • Danielle Diligent
  • Ahmed Fares
  • Angela Basile
  • Dera Ratsiajetsinimaro
  • Françoise Klein
  • Fabien Bresson
  • Myriam Meyer Schlienger
  • Charles Nagel
  • Meliké Sahin
  • Jose Perez
  • Sylvie Gil Barea
  • Rodolphe Mathus
  • May Eid
  • Pierre Muller
  • Somhack Lymphakdy
  • Pierrick Poisbeau
  • Jacqueline Breitfelder
  • Jean-Marie Wintz
  • Catherine Fritz
  • Amine Soufi
Raphaël Nisand
Raphaël Nisand (8 élus) Liste de la gauche du centre et de schilck ecologie 		3 859 44,50%
  • Raphaël Nisand
  • Danielle Dambach
  • Jean-Luc Muller
  • Andrée Buchmann
  • Yves Bourgarel
  • Nathalie Jampoc-Bertrand
  • Denis Maurer
  • Anne Meunier
Participation au scrutin Schiltigheim
Taux de participation 52,20%
Taux d'abstention 47,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,10%
Nombre de votants 9 041

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Raphaël Nisand
Raphaël Nisand La liste de toutes les forces de schilick 		2 144 25,82%
Jean-Marie Kutner
Jean-Marie Kutner Ensemble naturellement 		2 074 24,97%
Christian Ball
Christian Ball Schilick pour tous 		1 676 20,18%
Danielle Dambach
Danielle Dambach Schilick ecologie solidarité, innovation, citoyenneté 		1 398 16,83%
Marc Baader
Marc Baader À schiltigheim l'humain d'abord 		450 5,41%
Elric Ferandel
Elric Ferandel Union citoyenne schilickoise 		388 4,67%
Annelyse Jacquel
Annelyse Jacquel Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		173 2,08%
Participation au scrutin Schiltigheim
Taux de participation 49,43%
Taux d'abstention 50,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,00%
Nombre de votants 8 560

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