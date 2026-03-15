Résultat de l'élection municipale 2026 à Schiltigheim : les infos en direct

Martin Henry Liste Divers

SCHILICK A VENIR Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Martin Henry Services essentiels La sécurité et la propreté sont des priorités incontournables pour la ville de Schiltigheim. Un dispositif de vidéoprotection sera mis en place, accompagné d'une présence renforcée de la police municipale. L'objectif est d'assurer une réaction rapide aux signalements et de maintenir une tolérance zéro face aux incivilités. Urbanisation maîtrisée Avec l'arrivée de 7 000 nouveaux habitants, il est crucial d'adapter les infrastructures de Schiltigheim. La révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) est essentielle pour limiter la bétonisation et préserver les espaces publics. Des initiatives comme la création d'un grand parc sur la friche Heineken sont également envisagées pour améliorer le cadre de vie. Faciliter la vie quotidienne Des mesures concrètes seront mises en place pour améliorer le quotidien des habitants de Schiltigheim. Un abonnement de stationnement gratuit par foyer et un dédommagement à tarif réduit pour les travailleurs de la ville sont prévus. Ces initiatives visent à rendre Schiltigheim plus dynamique et accessible. Parole aux habitants Renforcer la communication entre la municipalité et les habitants est une priorité. Chaque quartier aura un élu référent pour traiter les problèmes signalés par les citoyens. Cette démarche vise à instaurer une communication claire sur les actions engagées et à impliquer davantage les habitants dans la vie de leur ville.

Martin Henry

Martine Marcetus

Gwenael Jaouen

Frédérique Laas

Patrick Heiwy

Claudine Fuchs

Christian Deleau

Saadia Turan

Jean-Claude Taglang

Emmanuelle Siemon

Guy Marcot

Marie-Isabelle Hyron

Richard Ludwig

Sibel Kaya

Jacques Geyer

Myriam Kehrli

Yazid Choufa

Christine Issa

Edson Siasia

Pascale Rolling

José Perez

Isabelle d'Inca

Frédéric Grad

Athar Mansour

Freddy Clement

Fatima Khiate

Michel Manguele

Paméla Naiken

Jean Marc Pader

Sylviane Eck

Enzo Geyer

Francine Wolff

Gérard Anstett

Eva Loch

Jean Oltra

Liliane Blum

Daniel Mattern

Clara Ludwig

Nathan Loch

Nathalie Jampoc Bertrand Liste d'union à gauche

SCHILICK EN COMMUN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Nathalie Jampoc Bertrand Une ville solidaire La solidarité est au cœur des priorités de la ville, avec des services publics renforcés et l'ouverture de nouveaux équipements. Des logements dignes et abordables sont essentiels, avec des mesures pour lutter contre l'habitat indigne. De plus, des initiatives sont mises en place pour soutenir les familles et les aînés, garantissant ainsi une dignité pour tous les Schilikois. Une ville verte et apaisée La ville s'engage dans un urbanisme maîtrisé pour créer un cadre de vie agréable et durable. Des mobilités actives sont renforcées, avec des aménagements pour piétons et cyclistes, ainsi que l'extension du réseau de transport. Enfin, des actions sont mises en œuvre pour améliorer la qualité de l'air et la fraîcheur des espaces urbains. Une ville à l'écoute La participation citoyenne est encouragée avec la création d'assemblées pour impliquer les habitants dans les décisions. Un droit d'interpellation citoyenne est instauré pour renforcer la transparence et l'accès à l'information. De plus, un conseil des jeunes est mis en place pour donner une voix aux 16-25 ans, favorisant ainsi un pouvoir d'agir collectif. Avancer ensemble Le projet municipal repose sur une collaboration étroite avec les habitants pour construire un avenir commun. Une équipe expérimentée et renouvelée est engagée à agir efficacement pour améliorer la qualité de vie. La continuité et la confiance sont des valeurs fondamentales pour franchir une nouvelle étape dans le développement de la ville.

Nathalie Jampoc Bertrand

Julien Hélary

Sophie Mehmanpazir

Antoine Splet

Danielle Dambach

Michaël Nguyen

Nadia Kechid

Hervé Roqueplan

Maïté Elia

Benoît Steffanus

Marie-Jeanne Steff

Selim Ulu

Shéhrazade Bouyahia

Julien Ratcliffe

Sandrine Le Gouic

Stéphane Husson

Alice Renault

Jérôme Mai

Aurélie Lescoute-Philipps

Julien Hofstetter

Nadine Hermoso

Bastien Barberio

Sonia Boli

Jean-Christophe Eber

Laurence Winterhalter

Mickaël Sahling

Sylvie Zorn

Olivier Legras

Christelle Koch Al-Ahmad

Nicolas Bonneau

Régina Haas

Olivier Pirrello

Théana Wurtz

Laurent Salles

Coralie Herzog

Marc Herrmann

Anne Sommer

Jean-Marie Vogt

Gaëlle Rodier

Phillipe Riehl

Dominique Boussard-Mosser

Denise Grandmougin Liste d'extrême-gauche

Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs Voir la liste des candidats

Denise Grandmougin

Gilles Lemerle

Sylvie Richard

Pascal Ruge

Elise Contay

Sami Kassa Beghdouche

Jessica Wintz

Jean-Michel Comeau

Ilham Benamrane

Polycarp Kansamga

Doha Chanoufi

Christopher Douvier

Tatiana Djordjevic

Thomas Koehler

Tiphanie Chatelar

Alexandre Beck

Nadia Meghrabi

Sébastien Lentz

Anastasia Pluchart

Mohammed Ahlalouch

Sonia Mekesser

Fabrice Koessler

Haoulata Ibouroi

Alfred Muller

Chayili Chekatt Traore

Jordan Le Goïc

Josiane Mothmora

Jean-Marc Herber

Tatiana Alfonso

Choaib Nejrawi

Camille Esch

Ali Bellahcene

Milène Assabaeva

Yannick Gilger

Béatrice Lopez

Michel Frank

Sofia Benslimane

Frédéric Guthertz

Inès Gilger

Francis Guyot Liste divers droite

UN NOUVEL ESPOIR POUR SCHILTIGHEIM Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Francis Guyot Développement urbain La libération du terrain Heineken de 12 hectares est une opportunité pour créer un cœur de ville attractif. Le projet, nommé « Quartier de l’Espérance », sera élaboré en collaboration avec les habitants. Une architecte urbaniste est déjà impliquée pour garantir une conception respectueuse du patrimoine local. Sécurité et services La sécurité des citoyens est une priorité, avec un objectif d'atteindre 25 agents de police municipale d'ici la fin du mandat. Un dispositif de vidéoprotection et des équipes d'intervention rapide seront mis en place pour renforcer la sécurité. Parallèlement, des services de proximité seront développés pour soutenir les aînés et les jeunes. Commerce local Pour soutenir le commerce local, la durée du stationnement gratuit sera doublée, passant de 15 à 30 minutes. Le contrat PARCUS, qui s'étend sur 15 ans, rendra difficile tout retour à la gratuité sans frais. Aucune nouvelle zone payante ne sera instaurée, et le plan de circulation sera révisé pour améliorer les déplacements. Engagement pour la cause animale Le projet inclut des initiatives en faveur de la cause animale, comme l'aménagement d'un caniparc. Un cimetière pour animaux domestiques sera également créé pour permettre aux familles de rendre hommage à leurs compagnons. Ces mesures visent à renforcer le bien-être animal dans la commune.

Francis Guyot

Patricia Huck

Fabien Bresson

Myriam Zennou

Philippe Schultz

Rebecca Lukalasana-Nsilu

Jonathan Schelcher

Golnaz Alidadi

Frédéric Traband

Sylvie Godiep

Jean-Pierre Host

Malika Mikolajczyk

Ahmet Acer

Hava Denktas

Michel Diemer

Sandrine Mathy

Ozgur Keceli

Angélique Gommenginger

Shabwine Buhendwa

Maëliss Annézo

Alain Renaud

Aïcha Toure

André Mahler

Précilla Dawoonauth

Frédéric Hauvuy

Monique Schneider Dit Mettling

Abdelmalik Mahdi

Marie-France Warth

Patrick Toussaint

Annie Arth

Burkay Baklan

Isabelle Klein

Frédéric Bocquel

Ghislaine Barbelin

Desmond Annézo

Dalila Mahdi

Alexandre Wagner

Nicole Cuisance

Alain Barthelme

Thérèse Faller

André Stalter

Raphaël Rodrigues Liste Divers

Réveil Citoyen Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Raphaël Rodrigues Cadre de vie et urbanisme Il est essentiel de ralentir la bétonisation et de privilégier la rénovation des bâtiments existants. Améliorer la qualité de l'air et gérer les déchets sont des priorités pour une ville plus propre. La sécurité doit également être renforcée par une police de proximité et des médiateurs pour assurer un cadre de vie agréable. Citoyenneté et démocratie locale Impliquer les citoyens dans l'émergence des projets est fondamental pour une démocratie locale active. La création de conseils de quartier et le maintien du Conseil des Enfants favorisent l'engagement des habitants. Un élu par quartier sera désigné pour organiser des réunions régulières avec les résidents. Solidarité et lien social La gestion des bailleurs doit être améliorée pour garantir un suivi réactif des travaux et des charges locatives. La création de résidences intergénérationnelles et l'ouverture de locaux vacants aux sans-abris renforcent le lien social. Un plan municipal pour l'emploi des jeunes est également envisagé pour soutenir l'économie locale. Éducation et culture Le renforcement des équipes éducatives, notamment par l'embauche d'ATSEM supplémentaires, est crucial pour le bon fonctionnement des écoles. Valoriser le patrimoine local, comme Heineken et Dinghof, contribue à l'identité culturelle de la ville. Des événements organisés avec les citoyens dans les quartiers favoriseront l'engagement communautaire.

Raphaël Rodrigues

Dominique Martin

Miloud Bellahcene

Muriel Schaaf

Roland Hatzenberger

Caroline Schlotter

Cristian Bircea

Nathalie Lux

Youcef Bellima

Valérie Eberhardt

Didier Gautherot

Patricia Schaeffner

Ramdane Amira

Assia Adali

Pascal Lapotre

Carole Ramousset

Vincent Darroman

Laurence Georges

Adriano Lattanzi

Catherine Wendling

Abdellah Labsir

Catherine Herdt

Anthony Bru

Lucile Schroetter

Christian Jukic

Geneviève Didierjean

Marc Herber

Brigitte Strasser

Mohamed Zennir

Yvette Oster

Pierre Boisson

Marlène Kern

Lamumbe Mahamud Osman

Christine Charbonneau-Guillmot

Grégory Toucas

Laurence Philippi

Abid Ayaddouz

Aliénor Asplanato

Charles Scote

Jacqueline Mohet

Endem Sahin

Bernard Jenaste Liste divers gauche

Votre Voix, Votre Chemin, Votre Vision, c'est Schilick Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Bernard Jenaste Ville du lien Faire de Schiltigheim une ville où l’on se rencontre et se respecte est essentiel. Il est important de favoriser la cohésion sociale et le dialogue interculturel. Les initiatives qui créent du lien dans tous les quartiers doivent être soutenues. Services publics renforcés Il est crucial de renforcer les services publics de proximité pour améliorer l’accompagnement social. Agir contre l’isolement et la précarité est une priorité. Des actions concrètes doivent être mises en place pour répondre aux situations d’urgence sociale. Sécurité et tranquillité Agir sur la sécurité quotidienne passe par la prévention et la présence humaine sur le terrain. La coordination avec les associations et les familles est nécessaire pour une approche efficace. Une police municipale adaptée et coordonnée est essentielle pour garantir la tranquillité publique. Environnement et écologie Il est impératif de mettre en œuvre des actions locales pour améliorer la qualité de l’air et réduire les îlots de chaleur. Une meilleure gestion de l’eau et la prévention des risques sanitaires sont également nécessaires. Adapter la ville au changement climatique doit être une priorité pour l’avenir.

Bernard Jenaste

Marine Edel

Sébastien Mouton

Nadia Maetz

Thierry Perrais

Corine Dulaurent

Raphaël Kleinklaus

Marie-Angélique Malcousu

Roger Afanayong Soua

Carine Huss-Rose

Nabil Aouadi

Eliane Eock

Arthur Afanyong Soua

Sarah Goering

Daniel Vandestoc

Julienne Rose

Sébastien Passaseo

Muriel Dommanget

Emmanuel Nosel

Uliana Zingo

Emilio Al Barwe

Déborah Diallo

Baghdad Belhadj

Vanina Neves

Yüksel Karatas

Sabine Spaeter

Maurice Debranche

Djamila Akkouche

Bernard Lonchamp

Madeleine Weiss

Marko Kostovski

Fatou Sylla

Vincent Bobbio

Clarisse Perrais

Oumar Traoré

Nitilaben Patel

Jean-Philippe Heintz

Zohra Missoum-Saïdia

Jean-Pierre Vola

Iraïs Mélissa Jenaste

Stéphane Kanawoli

Marc Baader Liste de La France insoumise

Schiltigheim, Fière et Populaire Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Marc Baader Politique d'austérité La politique d'austérité mise en place par Emmanuel Macron et son gouvernement a des conséquences néfastes sur la vie des habitants de Schiltigheim. Les réductions de personnel dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la sécurité mettent en péril la qualité des services publics. Cette situation a suscité un désir de changement parmi les citoyens, qui souhaitent reprendre le contrôle de leur avenir. Engagement citoyen Les Schilikoises et les Schilikois ont démontré leur volonté de changement en soutenant des candidats comme Jean-Luc Mélenchon lors des élections précédentes. Cette mobilisation citoyenne se traduit par une aspiration à des politiques qui défendent leurs conditions de vie et leur bien-être. Les prochaines élections municipales représentent une nouvelle opportunité pour faire entendre leur voix et influencer les décisions locales. Programmes sociaux Le programme proposé pour Schiltigheim vise à garantir des services publics accessibles à tous, en mettant fin à l'abandon des quartiers. Des initiatives telles que la gratuité des fournitures scolaires et de la cantine sont mises en avant pour répondre aux besoins des familles. Ce programme se concentre également sur l'urgence sociale et écologique, cherchant à préserver le cadre de vie de tous les citoyens. Rupture démocratique Pour véritablement changer la vie des habitants, il est essentiel d'opérer une rupture avec les politiques actuelles qui ont conduit à l'austérité. Cela implique de remettre l'argent public au service des besoins concrets des citoyens et d'encourager de nouvelles pratiques démocratiques. En instaurant des conseils de quartier et en permettant des référendums d'initiative citoyenne, l'objectif est de renforcer la participation des habitants dans les décisions qui les concernent.

Marc Baader

Marie-Thérèse Freno

Gilles Schlotter

Aurélie Kadner

Hervé Gourvitch

Ambrine Baader

Morad Ammar-Khelouf

Flora Fiegel

Guy Desportes

Esther Bauer

Alexis Marcot

Marie Meynioglu

Christian Dufréchou

Anne Francia

Romain Gangloff

Najat Bourezma

Gaël Pedejouan

Fatima Chehboun

Saji Doghmane

Merve Akcan

Marc Chantreux

Anne Yurttas

Jean Boisselon

Nadia Regguem

Roger Freno

Virginie Mertz

Rémi Lesprit

Sandra Fieseler

Christophe Terschlusen

Bouchra El Mourabit

Jacques Ernwien

Françoise Ramboarina

Ahmed Balaska

Ouda Sefir

François Catinot

Marion Ludmann

Pierre Frey

Chantal Godefroy

Jean-Louis Hess

Dera Ratsiajetsinimaro Liste des Républicains

Rassemblés pour Schilick Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Dera Ratsiajetsinimaro Sécurité Prioritaire La sécurité est présentée comme la première des libertés et une priorité pour la municipalité. Un renforcement de la police municipale est prévu, avec l'objectif d'assurer une présence constante. Des mesures de vidéoprotection et de prévention active seront mises en place pour lutter contre la violence et les incivilités. Cadre de Vie et Mobilité Le programme vise à améliorer le cadre de vie à Schiltigheim en optimisant la circulation et en refusant des projets jugés inadaptés. Des initiatives écologiques, comme la plantation d'arbres et la lutte contre les dépôts sauvages, sont également au programme. La volonté de rétablir le stationnement gratuit dans les zones résidentielles montre un souci pour les habitants. Solidarité et Vie Communautaire Un accent est mis sur l'accompagnement des personnes en difficulté et le soutien aux aînés, favorisant ainsi les liens intergénérationnels. L'animation du centre-ville et le soutien aux associations culturelles et sportives sont des éléments clés pour renforcer la cohésion sociale. Le programme inclut également des améliorations pour les écoles et les services municipaux. Développement Durable Le projet de la Friche Heineken inclut des ambitions pour un développement durable à long terme. La création d'espaces verts, d'un marché couvert et d'un musée de la brasserie sont des initiatives qui visent à enrichir l'offre culturelle et sociale de la ville. La gestion responsable des finances municipales et la transparence sont également des priorités pour assurer un avenir serein.