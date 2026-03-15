Résultat de l'élection municipale 2026 à Schiltigheim : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Schiltigheim [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Schiltigheim sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Schiltigheim.
L'actu des élections municipales 2026 à Schiltigheim
13:46 - La fiscalité locale à Schiltigheim, un sujet électoral ?
Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Schiltigheim, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 19,99 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 631 140 €. Une recette bien loin des 7 123 870 € enregistrés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Schiltigheim atteint désormais près de 33,74 % en 2024 (contre 16,07 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Schiltigheim s'est chiffrée à environ 910 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 768 € quatre ans auparavant.
11:59 - L'élection de 2020 : la liste "Vivre Schilick 2020" majoritaire à Schiltigheim
L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Schiltigheim s'avère riche d'enseignements. Au soir du premier passage aux urnes, Danielle Dambach (Ecologiste) a imposé son rythme en recueillant 55,29% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Christian Ball (Les Républicains) a recueilli 20,57% des bulletins valides. Hélène Hollederer (La République en marche) complétait le trio de tête, réunissant 13,01% des voix. Ce triomphe au premier tour de la candidate Ecologiste a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ce scrutin de 2026 à Schiltigheim, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Schiltigheim ?
Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour établir qui va diriger leur commune pour les années à venir. En comparaison, le 1er tour des précédentes élections municipales s'est déroulé de façon controversée en mars 2020, en pleine pandémie de covid. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est disponible ci-dessous. Il est important de souligner que les horaires d’ouverture des 21 bureaux de vote de Schiltigheim sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Pour visualiser les résultats du premier tour à Schiltigheim, rendez vous ici même à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Schiltigheim
|Tête de listeListe
|
Martin Henry
Liste Divers
SCHILICK A VENIR
|
|
Nathalie Jampoc Bertrand
Liste d'union à gauche
SCHILICK EN COMMUN
|
|
Denise Grandmougin
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Francis Guyot
Liste divers droite
UN NOUVEL ESPOIR POUR SCHILTIGHEIM
|
|
Raphaël Rodrigues
Liste Divers
Réveil Citoyen
|
|
Bernard Jenaste
Liste divers gauche
Votre Voix, Votre Chemin, Votre Vision, c'est Schilick
|
|
Marc Baader
Liste de La France insoumise
Schiltigheim, Fière et Populaire
|
|
Dera Ratsiajetsinimaro
Liste des Républicains
Rassemblés pour Schilick
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Danielle Dambach (32 élus) Vivre schilick 2020
|3 169
|55,29%
|
|Christian Ball (4 élus) Schilick pour tous
|1 179
|20,57%
|
|Hélène Hollederer (2 élus) Osons pour schiltigheim!
|746
|13,01%
|
|Raphaël Rodrigues (1 élu) Reveil citoyen
|329
|5,74%
|
|Francis Guyot Schiltigheim : enfin !
|197
|3,43%
|Denise Grandmougin Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|111
|1,93%
|Participation au scrutin
|Schiltigheim
|Taux de participation
|32,10%
|Taux d'abstention
|67,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 902
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marie Kutner (31 élus) Tous ensemble naturellement
|4 811
|55,49%
|
|Raphaël Nisand (8 élus) Liste de la gauche du centre et de schilck ecologie
|3 859
|44,50%
|
|Participation au scrutin
|Schiltigheim
|Taux de participation
|52,20%
|Taux d'abstention
|47,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,10%
|Nombre de votants
|9 041
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Raphaël Nisand La liste de toutes les forces de schilick
|2 144
|25,82%
|Jean-Marie Kutner Ensemble naturellement
|2 074
|24,97%
|Christian Ball Schilick pour tous
|1 676
|20,18%
|Danielle Dambach Schilick ecologie solidarité, innovation, citoyenneté
|1 398
|16,83%
|Marc Baader À schiltigheim l'humain d'abord
|450
|5,41%
|Elric Ferandel Union citoyenne schilickoise
|388
|4,67%
|Annelyse Jacquel Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|173
|2,08%
|Participation au scrutin
|Schiltigheim
|Taux de participation
|49,43%
|Taux d'abstention
|50,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,00%
|Nombre de votants
|8 560
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