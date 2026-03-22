Résultat de l'élection municipale 2026 à Schiltigheim : les résultats du 2e tour

Programme de Martin Henry à Schiltigheim (SCHILICK A VENIR)

Engagement citoyen

Le projet pour Schiltigheim est le fruit d'un travail collectif mené par l'association Schilick À Venir, qui se veut ouverte à toutes les sensibilités républicaines. Cette liste citoyenne, sans étiquette partisane, est composée d'anciens élus et de nouveaux visages issus de la société civile. L'objectif est de remettre la municipalité au service des habitants et de répondre à leurs attentes.

Priorités pour la ville

Les priorités de l'équipe incluent la rétablissement des services essentiels, la maîtrise de l'urbanisation et l'amélioration du cadre de vie. Des mesures concrètes seront mises en place, comme une présence renforcée de la police municipale et la création d'espaces verts. L'accent est également mis sur la facilitation de la vie quotidienne des habitants, notamment par des initiatives en faveur des commerces et des entreprises.

Amélioration du cadre de vie

Le projet prévoit d'accueillir 7 000 habitants supplémentaires tout en préservant l'espace public et en limitant la bétonisation. Des modifications du Plan Local d'Urbanisme (PLU) sont envisagées pour garantir une circulation fluide et sécurisée. La création d'un grand parc sur la friche Heineken et l'augmentation des espaces verts sont également des priorités.

Écoute et transparence

Une méthode basée sur l'écoute, la rigueur et l'action est proposée pour assurer une gestion responsable de la ville. Des réunions d'échanges seront organisées dans chaque quartier pour recueillir les avis des habitants. La communication sur les actions engagées sera claire, avec un élu référent par quartier pour traiter chaque problème signalé.