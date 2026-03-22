Résultat de l'élection municipale 2026 à Schiltigheim : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Schiltigheim [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Schiltigheim sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Schiltigheim.
L'actu des élections municipales 2026 à Schiltigheim
11:53 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections municipales à Schiltigheim il y a une semaine ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Schiltigheim dimanche dernier, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin a mobilisé 46,10 % des électeurs dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Nathalie Jampoc Bertrand (Union de la gauche) qui a terminé première en s'adjugeant 28,90 % des votes. Dans son sillage, Dera Ratsiajetsinimaro (Les Républicains) a pris la position de dauphin avec 19,12 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, avec 15,49 %, Martin Henry a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Marc Baader, portant la nuance La France insoumise, a obtenu 11,14 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Schiltigheim
Le deuxième tour des élections municipales à Schiltigheim a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Martin Henry
Liste Divers
SCHILICK A VENIR
|
|
Nathalie Jampoc Bertrand
Liste d'union à gauche
SCHILICK EN COMMUN
|
|
Marc Baader
Liste de La France insoumise
Schiltigheim, Fière et Populaire
|
|
Dera Ratsiajetsinimaro
Liste des Républicains
Rassemblés pour Schilick
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Schiltigheim
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie JAMPOC BERTRAND (Ballotage) SCHILICK EN COMMUN
|2 601
|28,90%
|Dera RATSIAJETSINIMARO (Ballotage) Rassemblés pour Schilick
|1 721
|19,12%
|Martin HENRY (Ballotage) SCHILICK A VENIR
|1 394
|15,49%
|Marc BAADER (Ballotage) Schiltigheim, Fière et Populaire
|1 003
|11,14%
|Francis GUYOT UN NOUVEL ESPOIR POUR SCHILTIGHEIM
|820
|9,11%
|Bernard JENASTE Votre Voix, Votre Chemin, Votre Vision, c'est Schilick
|760
|8,44%
|Raphaël RODRIGUES Réveil Citoyen
|556
|6,18%
|Denise GRANDMOUGIN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|145
|1,61%
|Participation au scrutin
|Schiltigheim
|Taux de participation
|46,10%
|Taux d'abstention
|53,90%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,67%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Nombre de votants
|9 249
Source : ministère de l’Intérieur
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