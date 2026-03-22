Résultat de l'élection municipale 2026 à Schiltigheim : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Schiltigheim

Le deuxième tour des élections municipales à Schiltigheim a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Martin Henry
Martin Henry Liste Divers
SCHILICK A VENIR
  • Martin Henry
  • Martine Marcetus
  • Gwenael Jaouen
  • Frédérique Laas
  • Patrick Heiwy
  • Claudine Fuchs
  • Christian Deleau
  • Saadia Turan
  • Jean-Claude Taglang
  • Emmanuelle Siemon
  • Guy Marcot
  • Marie-Isabelle Hyron
  • Richard Ludwig
  • Sibel Kaya
  • Jacques Geyer
  • Myriam Kehrli
  • Yazid Choufa
  • Christine Issa
  • Edson Siasia
  • Pascale Rolling
  • José Perez
  • Isabelle d'Inca
  • Frédéric Grad
  • Athar Mansour
  • Freddy Clement
  • Fatima Khiate
  • Michel Manguele
  • Paméla Naiken
  • Jean Marc Pader
  • Sylviane Eck
  • Enzo Geyer
  • Francine Wolff
  • Gérard Anstett
  • Eva Loch
  • Jean Oltra
  • Liliane Blum
  • Daniel Mattern
  • Clara Ludwig
  • Nathan Loch
Nathalie Jampoc Bertrand
Nathalie Jampoc Bertrand Liste d'union à gauche
SCHILICK EN COMMUN
  • Nathalie Jampoc Bertrand
  • Julien Hélary
  • Sophie Mehmanpazir
  • Antoine Splet
  • Danielle Dambach
  • Michaël Nguyen
  • Nadia Kechid
  • Hervé Roqueplan
  • Maïté Elia
  • Benoît Steffanus
  • Marie-Jeanne Steff
  • Selim Ulu
  • Shéhrazade Bouyahia
  • Julien Ratcliffe
  • Sandrine Le Gouic
  • Stéphane Husson
  • Alice Renault
  • Jérôme Mai
  • Aurélie Lescoute-Philipps
  • Julien Hofstetter
  • Nadine Hermoso
  • Bastien Barberio
  • Sonia Boli
  • Jean-Christophe Eber
  • Laurence Winterhalter
  • Mickaël Sahling
  • Sylvie Zorn
  • Olivier Legras
  • Christelle Koch Al-Ahmad
  • Nicolas Bonneau
  • Régina Haas
  • Olivier Pirrello
  • Théana Wurtz
  • Laurent Salles
  • Coralie Herzog
  • Marc Herrmann
  • Anne Sommer
  • Jean-Marie Vogt
  • Gaëlle Rodier
  • Phillipe Riehl
  • Dominique Boussard-Mosser
Marc Baader
Marc Baader Liste de La France insoumise
Schiltigheim, Fière et Populaire
  • Marc Baader
  • Marie-Thérèse Freno
  • Gilles Schlotter
  • Aurélie Kadner
  • Hervé Gourvitch
  • Ambrine Baader
  • Morad Ammar-Khelouf
  • Flora Fiegel
  • Guy Desportes
  • Esther Bauer
  • Alexis Marcot
  • Marie Meynioglu
  • Christian Dufréchou
  • Anne Francia
  • Romain Gangloff
  • Najat Bourezma
  • Gaël Pedejouan
  • Fatima Chehboun
  • Saji Doghmane
  • Merve Akcan
  • Marc Chantreux
  • Anne Yurttas
  • Jean Boisselon
  • Nadia Regguem
  • Roger Freno
  • Virginie Mertz
  • Rémi Lesprit
  • Sandra Fieseler
  • Christophe Terschlusen
  • Bouchra El Mourabit
  • Jacques Ernwien
  • Françoise Ramboarina
  • Ahmed Balaska
  • Ouda Sefir
  • François Catinot
  • Marion Ludmann
  • Pierre Frey
  • Chantal Godefroy
  • Jean-Louis Hess
Dera Ratsiajetsinimaro
Dera Ratsiajetsinimaro Liste des Républicains
Rassemblés pour Schilick
  • Dera Ratsiajetsinimaro
  • Bénédicte Matz
  • Nicolas Wrede
  • Alyson Andruette
  • Raphaël Hyvernaud
  • Elisabeth Hellenbrand
  • Gabriel Kreber
  • Hanan Tribak
  • Jean-Marie Wintz
  • Laurianne Metzinger
  • Stéphane Marchal
  • Murielle Schweiger-Oliger
  • Nicolas Huss
  • Annette Strub
  • Alexandre Ludwig
  • Marie Karam
  • Grégory Walter
  • Béatrice Fuchs
  • Patrick Bagyoni
  • Angélique Marchal
  • Serigne Seck
  • Joëlle Jolivet
  • Luc Wolljung
  • Sophia Lucena
  • Olivier Volpei
  • Michelle Riehling
  • Manuel Eymonerie
  • Audrey Lieber
  • Sébastien Junker
  • Germaine Logel
  • Yanick Narjoux
  • Dorothée Donga
  • Georges Ferreira
  • Danièle Hugele
  • Vladimir Bariatinsky
  • Kateryna Schohn
  • Olivier Zeigin
  • Françoise Kayser
  • Jean-Claude Männlein
  • Monique Beinert
  • Jean-Marie Kutner

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Schiltigheim

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie JAMPOC BERTRAND
Nathalie JAMPOC BERTRAND (Ballotage) SCHILICK EN COMMUN 		2 601 28,90%
Dera RATSIAJETSINIMARO
Dera RATSIAJETSINIMARO (Ballotage) Rassemblés pour Schilick 		1 721 19,12%
Martin HENRY
Martin HENRY (Ballotage) SCHILICK A VENIR 		1 394 15,49%
Marc BAADER
Marc BAADER (Ballotage) Schiltigheim, Fière et Populaire 		1 003 11,14%
Francis GUYOT
Francis GUYOT UN NOUVEL ESPOIR POUR SCHILTIGHEIM 		820 9,11%
Bernard JENASTE
Bernard JENASTE Votre Voix, Votre Chemin, Votre Vision, c'est Schilick 		760 8,44%
Raphaël RODRIGUES
Raphaël RODRIGUES Réveil Citoyen 		556 6,18%
Denise GRANDMOUGIN
Denise GRANDMOUGIN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		145 1,61%
Participation au scrutin Schiltigheim
Taux de participation 46,10%
Taux d'abstention 53,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 9 249

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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