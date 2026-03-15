En direct

19:21 - Schiltigheim : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections À Schiltigheim, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les municipales. Avec une densité de population de 4506 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,36%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (64,16%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 11766 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 16,44% et d'une population immigrée de 21,59% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (41,05%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Schiltigheim, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Quelle influence du RN à Schiltigheim aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Schiltigheim il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen récoltait 15,03% des suffrages lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 28,54% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 12,80% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, à Schiltigheim comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 19,00% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 20,38% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 21,47% le dimanche suivant.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 32,10 % de participation Pour ces élections municipales 2026, l'affluence aux urnes à Schiltigheim sera déterminante dans l'issue du scrutin. Pour rappel, la participation s'élevait à 32,10 % lors des municipales de 2020 (un taux inférieur aux 44,7 % du pays) alors qu'à cause du Covid, une part importante des électeurs avaient préféré rester à l'écart. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois fédéré 69,37 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 47,44 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 60,62 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 41,30 % des inscrits. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une localité où la participation peine à décoller en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Quels enseignements pour les dernières élections à Schiltigheim ? Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Schiltigheim avaient en effet poussé aux avant-postes la liste menée par Manon Aubry avec 20,64% des inscrits. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Thierry Sother (Union de la gauche) à l'avant de la course avec 47,41% au premier tour, devant Bruno Studer (Majorité présidentielle) avec 22,62%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Thierry Sother culminant à 53,52% des votes localement.

14:57 - Schiltigheim : des résultats particulièrement instructifs lors des élections en 2022 Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Schiltigheim portaient leur choix sur Sébastien Mas (Nupes) avec 39,64% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,53% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Schiltigheim accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 36,26%, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 25,96%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 71,46%, contre 28,54% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Schiltigheim dessine donc un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - La fiscalité locale à Schiltigheim, un sujet électoral ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Schiltigheim, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 19,99 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 631 140 €. Une recette bien loin des 7 123 870 € enregistrés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Schiltigheim atteint désormais près de 33,74 % en 2024 (contre 16,07 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Schiltigheim s'est chiffrée à environ 910 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 768 € quatre ans auparavant.

11:59 - L'élection de 2020 : la liste "Vivre Schilick 2020" majoritaire à Schiltigheim L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Schiltigheim s'avère riche d'enseignements. Au soir du premier passage aux urnes, Danielle Dambach (Ecologiste) a imposé son rythme en recueillant 55,29% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Christian Ball (Les Républicains) a recueilli 20,57% des bulletins valides. Hélène Hollederer (La République en marche) complétait le trio de tête, réunissant 13,01% des voix. Ce triomphe au premier tour de la candidate Ecologiste a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ce scrutin de 2026 à Schiltigheim, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.