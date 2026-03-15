Résultat municipale 2026 à Schiltigheim (67300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Schiltigheim a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Schiltigheim, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Schiltigheim [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie JAMPOC BERTRAND
Nathalie JAMPOC BERTRAND SCHILICK EN COMMUN 		2 601 28,90%
Dera RATSIAJETSINIMARO
Dera RATSIAJETSINIMARO Rassemblés pour Schilick 		1 721 19,12%
Martin HENRY
Martin HENRY SCHILICK A VENIR 		1 394 15,49%
Marc BAADER
Marc BAADER Schiltigheim, Fière et Populaire 		1 003 11,14%
Francis GUYOT
Francis GUYOT UN NOUVEL ESPOIR POUR SCHILTIGHEIM 		820 9,11%
Bernard JENASTE
Bernard JENASTE Votre Voix, Votre Chemin, Votre Vision, c'est Schilick 		760 8,44%
Raphaël RODRIGUES
Raphaël RODRIGUES Réveil Citoyen 		556 6,18%
Denise GRANDMOUGIN
Denise GRANDMOUGIN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		145 1,61%
Participation au scrutin Schiltigheim
Taux de participation 46,10%
Taux d'abstention 53,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 9 249

Source : ministère de l’Intérieur

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