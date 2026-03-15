Résultat municipale 2026 à Schiltigheim (67300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
- Résultat municipale 2026 à Schiltigheim - Tour 1
- Election municipale 2026 à Schiltigheim [EN DIRECT]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Schiltigheim a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Schiltigheim, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Schiltigheim [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie JAMPOC BERTRAND SCHILICK EN COMMUN
|2 601
|28,90%
|Dera RATSIAJETSINIMARO Rassemblés pour Schilick
|1 721
|19,12%
|Martin HENRY SCHILICK A VENIR
|1 394
|15,49%
|Marc BAADER Schiltigheim, Fière et Populaire
|1 003
|11,14%
|Francis GUYOT UN NOUVEL ESPOIR POUR SCHILTIGHEIM
|820
|9,11%
|Bernard JENASTE Votre Voix, Votre Chemin, Votre Vision, c'est Schilick
|760
|8,44%
|Raphaël RODRIGUES Réveil Citoyen
|556
|6,18%
|Denise GRANDMOUGIN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|145
|1,61%
|Participation au scrutin
|Schiltigheim
|Taux de participation
|46,10%
|Taux d'abstention
|53,90%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,67%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Nombre de votants
|9 249
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Schiltigheim [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Schiltigheim en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Schiltigheim
19:21 - Schiltigheim : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections
À Schiltigheim, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les municipales. Avec une densité de population de 4506 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,36%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (64,16%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 11766 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 16,44% et d'une population immigrée de 21,59% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (41,05%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Schiltigheim, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.
17:57 - Quelle influence du RN à Schiltigheim aux élections de 2026 ?
Le Rassemblement national ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Schiltigheim il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen récoltait 15,03% des suffrages lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 28,54% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 12,80% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, à Schiltigheim comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 19,00% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 20,38% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 21,47% le dimanche suivant.
16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 32,10 % de participation
Pour ces élections municipales 2026, l'affluence aux urnes à Schiltigheim sera déterminante dans l'issue du scrutin. Pour rappel, la participation s'élevait à 32,10 % lors des municipales de 2020 (un taux inférieur aux 44,7 % du pays) alors qu'à cause du Covid, une part importante des électeurs avaient préféré rester à l'écart. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois fédéré 69,37 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 47,44 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 60,62 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 41,30 % des inscrits. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une localité où la participation peine à décoller en comparaison de l'ensemble du pays.
15:59 - Quels enseignements pour les dernières élections à Schiltigheim ?
Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Schiltigheim avaient en effet poussé aux avant-postes la liste menée par Manon Aubry avec 20,64% des inscrits. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Thierry Sother (Union de la gauche) à l'avant de la course avec 47,41% au premier tour, devant Bruno Studer (Majorité présidentielle) avec 22,62%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Thierry Sother culminant à 53,52% des votes localement.
14:57 - Schiltigheim : des résultats particulièrement instructifs lors des élections en 2022
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Schiltigheim portaient leur choix sur Sébastien Mas (Nupes) avec 39,64% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,53% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Schiltigheim accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 36,26%, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 25,96%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 71,46%, contre 28,54% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Schiltigheim dessine donc un territoire fortement orienté à gauche.
12:58 - La fiscalité locale à Schiltigheim, un sujet électoral ?
Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Schiltigheim, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 19,99 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 631 140 €. Une recette bien loin des 7 123 870 € enregistrés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Schiltigheim atteint désormais près de 33,74 % en 2024 (contre 16,07 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Schiltigheim s'est chiffrée à environ 910 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 768 € quatre ans auparavant.
11:59 - L'élection de 2020 : la liste "Vivre Schilick 2020" majoritaire à Schiltigheim
L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Schiltigheim s'avère riche d'enseignements. Au soir du premier passage aux urnes, Danielle Dambach (Ecologiste) a imposé son rythme en recueillant 55,29% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Christian Ball (Les Républicains) a recueilli 20,57% des bulletins valides. Hélène Hollederer (La République en marche) complétait le trio de tête, réunissant 13,01% des voix. Ce triomphe au premier tour de la candidate Ecologiste a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ce scrutin de 2026 à Schiltigheim, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Schiltigheim ?
Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour établir qui va diriger leur commune pour les années à venir. En comparaison, le 1er tour des précédentes élections municipales s'est déroulé de façon controversée en mars 2020, en pleine pandémie de covid. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est disponible ci-dessous. Il est important de souligner que les horaires d’ouverture des 21 bureaux de vote de Schiltigheim sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Pour visualiser les résultats du premier tour à Schiltigheim, rendez vous ici même à partir de 20h.
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