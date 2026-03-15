Résultat de l'élection municipale 2026 à Schœlcher : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Schœlcher [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Schœlcher sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Schœlcher.
L'actu des élections municipales 2026 à Schœlcher
13:46 - Municipales à Schœlcher : des impôts en hausse au cœur de la campagne électorale
Illustration d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Schœlcher, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 16,99 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 507 300 euros. Une somme bien en-dessous des 4 230 310 € engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Schœlcher atteint désormais près de 34,55 % en 2024 (contre 15,06 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Schœlcher a atteint 862 euros en 2024 contre 648 euros en début de mandat.
11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Luc Louison Clemente à Schœlcher
Les résultats des précédentes municipales à Schœlcher ont fourni un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Au soir du premier tour, Luc Louison Clemente (Divers gauche) a creusé l'écart en rassemblant 2 650 bulletins (51,70%). Juste derrière, Daniel Chomet (Divers gauche) a rassemblé 20,01% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Schœlcher, cette dynamique pose les bases. Faire basculer une telle majorité constituera un défi herculéen pour les forces d'opposition ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Restez informé sur les élections municipales à Schœlcher
Les 20 bureaux de vote de l'agglomération de Schœlcher seront ouverts jusqu'à 18 heures pour recevoir les habitants. Dans le cadre des élections municipales 2026, les électeurs de Schœlcher sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche est disponible ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Schœlcher
|Tête de listeListe
|
Daniel Chomet
Liste divers gauche
SCHOELCHER DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
|
|
Noé Jean Malouda
Liste régionaliste
FOK SA CHANJÉ CHÈLCHÈ
|
|
Eric Jultat
Liste divers gauche
FIERS
|
|
Franck Sainte-Rose-Rosemond
Liste Divers
CITOYENS SCHOELCHEROIS
|
|
Didier Marmot
Liste divers gauche
L'UNION AVEC VIVRE A SCHOELCHER
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc Louison Clemente (26 élus) L'union avec vivre a schoelcher
|2 650
|51,70%
|
|Daniel Chomet (3 élus) Schoelcher dynamique et solidaire
|1 026
|20,01%
|
|Franck Sainte-Rose-Rosemond (2 élus) Citoyens schoelcherois
|737
|14,38%
|
|Marinette Torpille (2 élus) Reussir schoelcher autrement
|712
|13,89%
|
|Participation au scrutin
|Schœlcher
|Taux de participation
|35,50%
|Taux d'abstention
|64,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 383
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc Louison Clemente (29 élus) L'union avec vivre a schoelcher
|4 304
|61,43%
|
|Marinette Torpille (3 élus) Schoelcher, tous ensemble, autrement
|1 109
|15,82%
|
|Max-Leo Orville (1 élu) Schoelcher c'est capital
|564
|8,05%
|
|Renaud Saint-Albin (1 élu) Tous unis pour reussir schoelcher
|560
|7,99%
|
|Leone Vaillant Ep Bardury (1 élu) Sanble pou chanje schoelcher
|469
|6,69%
|
|Participation au scrutin
|Schœlcher
|Taux de participation
|48,87%
|Taux d'abstention
|51,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|11,77%
|Nombre de votants
|7 941
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