Résultat de l'élection municipale 2026 à Schœlcher : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Schœlcher

Tête de listeListe
Daniel Chomet
Daniel Chomet Liste divers gauche
SCHOELCHER DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
  • Daniel Chomet
  • Joëlle Jeanne Marie-Rose épse Tailame
  • Georges Harpon
  • Laura Bedouin
  • Stanley Symphor
  • Sandrine Desire
  • Jocelyn Cachacou
  • Nathalie Chauvet
  • Manuel Maxime Ghunaim
  • Sandra Palix
  • Patrick Ultet
  • Odile Valérie Saint-Louis-Augustin
  • Dominique Joseph-Monrose
  • Guylène Junkere
  • Lucien Henri Louis-Therese
  • Arlette Bravo-Prudent
  • Gilbert Eulalie Michel
  • Claudia Neller
  • Eddy Martot
  • Morgane Duleme
  • Rodrigue Mickaël Grelet
  • Jocelyne Marthe Sabine
  • Xavier Franck Baude
  • Laure Quiquely
  • Nazaire Marcel Eniona
  • Véronique Lydia Giffard
  • Jocelin Daniel Almont
  • Edwina Angelo
  • David Nicolas Zaire
  • Carla Quimber
  • Christian Barnay
  • Marcelle Patricia Gamess
  • Johann Ravoteur
  • Jocelyne Cidalise
  • Dominique Jornat
Noé Jean Malouda
Noé Jean Malouda Liste régionaliste
FOK SA CHANJÉ CHÈLCHÈ
  • Noé Jean Malouda
  • Marie-Louise Mélanie Broche
  • Bernard Léopold Dordonne
  • Laure Roseline Facelina
  • Alain Antonin Boror
  • Jacqueline Aristide Ducheveu
  • Thierry Landry Jean-Gilles
  • Sylvie Colette Lovince
  • Humbert Désiré Pyram
  • Nadine Irène Cramer
  • Roland Victor Civault
  • Cynthia Sylvie Deffit
  • Christophe Gilles Moret
  • Wendy Frédérique Civault
  • Eddy Bertrand Virgal
  • Marie-Rosélia Fila
  • Jean-Philippe Eglantine
  • Joëlle Marie-Josephe Louisor
  • Eloi Raymond Fila
  • Christelle Renée Anne
  • Denis Claude Harpon
  • Chantal Tony Rodride
  • Jean-Louis Gaoulé
  • Monique Huguette Carty
  • Jean-Charles Donatien
  • Romaine Marie Harpon
  • Yves Jean Orville
  • France Vacher
  • Bruno Michel Adrassé
  • Marie-Berthe Salomée Louisor
  • Jean-François Rangama
  • Anne Julienne Varasse
  • Michel Jacques Thimon
  • Michaëlle Chalbot
  • Georges Claire Florentin
Eric Jultat
Eric Jultat Liste divers gauche
FIERS
  • Eric Jultat
  • Régine Laplume
  • William Paulin
  • Marie-Alice Francine Ancinon
  • Jean-Luc Maville
  • Eliane Marie Noelle Etienne
  • Abel Jultat
  • Corinne Brigitte Plantin
  • Julien Yves Duno
  • Karine Charles Varasse
  • Dimitri Pacquit
  • Elodie Marie-Georges Aline
  • Christophe Laurent Agelan
  • Laury Tania Ramedace
  • Thierry Juste Jupiter
  • Antoine Marthe Jacques-Sebastien
  • Jacques Sylvere Maugee
  • Helene Rafald
  • Joseph Andre Jean
  • Marie-Laure Audel
  • Norbert Donval
  • Roseline Birba
  • Maxime Damien Souffleur
  • Eliane Malouda
  • Yohann René Guglielmetti
  • Marie-Christine Deyemme Ho-Sing-Ming
  • Andre Alexis
  • Léopold Mirella Joseph-Christine
  • Jean-Guy Eniona
  • Marlène Leonce Jules-Rosettes
  • Jean Thomas Beneto
  • Jessy Henriette Anne Dieuzede-Cophire
  • Nicolas Joseph René Martial
  • Kezia Emma Varasse
  • Jean-Christophe Antoine Fage
Franck Sainte-Rose-Rosemond
Franck Sainte-Rose-Rosemond Liste Divers
CITOYENS SCHOELCHEROIS
  • Franck Sainte-Rose-Rosemond
  • Karine Baudin
  • Jean-Yves Chalbot
  • Doris Majeste
  • Laurent Flash Montlouis-Felicite
  • Sandrine Ragald
  • Lucas Blicassty Duranty
  • Jill Octavia
  • Eddy Arnolin
  • Patty Scheel
  • Michel Ullindah
  • Jessy Remion
  • David Germain
  • Marie-Odile Caride
  • Alec Beroard
  • Sarah Duval
  • Olivier Pierre-Francois
  • Dominique Thuny
  • Didier Adrea
  • Youly Agasta
  • Emile Ericher
  • Claire Michalon
  • Jean-Robert Dijon
  • Aurélie Fok Chak
  • Patrick Symphor
  • Bin'Tou Aliker-Nuissier
  • Christian Magloire
  • Martine Ozier-Lafontaine
  • Jianny Jurad
  • Valérie Yang-Ting
  • Miguel Raumel
  • Carmen Beral
  • Alain Michel
Didier Marmot
Didier Marmot Liste divers gauche
L'UNION AVEC VIVRE A SCHOELCHER
  • Didier Marmot
  • Yolene Largen-Marine
  • Maurice Joseph-Monrose
  • Flore Eva Francillette Epse Fleriag
  • Noham Bodard
  • Marie Garon Née Giraud
  • Pierre Midelton
  • Emmanuelle Tiburce Epse Rubin
  • Luc Louison Clemente
  • Emmanuelle Rano
  • Jean-Pierre Lugiéry
  • Josiane Marie-Claire Napoly-Pujar
  • Patrice Charlebois
  • Leone Vaillant Epse Bardury
  • Chantal Bayard
  • Carole Souffleur
  • Hugues Chauvet
  • Nadia Pedurand Epse Marie-Antoinette
  • Camille Marguerite
  • Christine Aliker
  • Philippe Calveyrac
  • Lise Bride
  • Sainte-Claire Cécile Janvier
  • Marie-Claude Raquil
  • Jean-Louis Zébina
  • Jennifer Renée Beneto
  • Philippe Alexandre
  • Maryse Paigerac
  • Jean-Philippe Jean-Bolo
  • Léna Godaron
  • Raphaël Hubbel
  • Aurélie Argyre
  • Yves Privat

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc Louison Clemente
Luc Louison Clemente (26 élus) L'union avec vivre a schoelcher 		2 650 51,70%
  • Luc Louison Clemente
  • Yolène Largen-Marine
  • Maurice Joseph-Monrose
  • Nicole Dufeal
  • Christophe Gabut
  • Marie Garon
  • Raphaël Bordelais
  • Christine Aliker
  • Pierrot Midelton
  • Léone Irénée Vaillant Ep Bardury
  • Fred Derne
  • Stéphanie Christiane Roy-Belleplaine
  • Emile Gonier
  • Josiane Napoly-Pujar
  • Eric Jultat
  • Corinne Brigitte Plantin
  • Noham Bodard
  • Marie-Claude Raquil
  • William Paulin
  • Vanessa Bapte
  • Jean-Pierre Lugiery
  • Laurie Abaul
  • Patrice Charlebois
  • Orietta Martot
  • Jean-Luc Maville
  • Arlette Bravo-Prudent
Daniel Chomet
Daniel Chomet (3 élus) Schoelcher dynamique et solidaire 		1 026 20,01%
  • Daniel Chomet
  • Jocelyne Sabine
  • Georges Harpon
Franck Sainte-Rose-Rosemond
Franck Sainte-Rose-Rosemond (2 élus) Citoyens schoelcherois 		737 14,38%
  • Franck Sainte-Rose-Rosemond
  • Karine Baudin
Marinette Torpille
Marinette Torpille (2 élus) Reussir schoelcher autrement 		712 13,89%
  • Marinette Torpille
  • Christophe Agelan
Participation au scrutin Schœlcher
Taux de participation 35,50%
Taux d'abstention 64,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 383

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc Louison Clemente
Luc Louison Clemente (29 élus) L'union avec vivre a schoelcher 		4 304 61,43%
  • Luc Louison Clemente
  • Marie Garon
  • Fred Derne
  • Yolène Largen-Marine
  • Emile François Gonier
  • Christine Arlet Aliker
  • Eric Jultat
  • Arlette Bravo-Prudent
  • Felix Catherine
  • Christiane Roy-Belleplaine Ep Clemente
  • Raphael Bordelais
  • Josiane Napoly Epse Pujar
  • Patrick Fleriag
  • Cemiane Moutoucoumaro
  • Gerard Chauvet
  • Danielle Minietti Epse Raymond
  • Antoine Jean-Bolo
  • Laurie Abaul
  • Joseph Bray
  • Marie-Claude Raquil
  • Sainte-Claire Janvier
  • Dominique Cupit
  • Charles Felix Anin
  • Maryse Souffleur Ep Auguste-Charlery
  • William Paulin
  • Nicole Dufeal
  • Maurice Joseph-Monrose
  • Marie-Victor Paigerac
  • Patrice Charlebois
Marinette Torpille
Marinette Torpille (3 élus) Schoelcher, tous ensemble, autrement 		1 109 15,82%
  • Marinette Torpille
  • Christophe Agelan
  • Beatrice Thimon
Max-Leo Orville
Max-Leo Orville (1 élu) Schoelcher c'est capital 		564 8,05%
  • Max-Leo Orville
Renaud Saint-Albin
Renaud Saint-Albin (1 élu) Tous unis pour reussir schoelcher 		560 7,99%
  • Renaud Saint-Albin
Leone Vaillant Ep Bardury
Leone Vaillant Ep Bardury (1 élu) Sanble pou chanje schoelcher 		469 6,69%
  • Leone Vaillant Ep Bardury
Participation au scrutin Schœlcher
Taux de participation 48,87%
Taux d'abstention 51,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 11,77%
Nombre de votants 7 941

Villes voisines de Schœlcher

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