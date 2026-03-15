Résultat de l'élection municipale 2026 à Schœlcher : les infos en direct

Daniel Chomet Liste divers gauche

SCHOELCHER DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Daniel Chomet Programme de Daniel Chomet à Schœlcher (SCHOELCHER DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE) Engagement pour Schoelcher Daniel Chomet se présente aux élections municipales pour apporter un nouveau souffle à la ville de Schoelcher. Fort de son expérience dans la gestion des affaires publiques, il souhaite mettre ses compétences au service de sa commune natale. Son engagement se traduit par un projet ambitieux et durable, visant à améliorer le quotidien des habitants. Gouvernance participative Une nouvelle approche de la gouvernance est au cœur du projet de Chomet. Il prône une implication active des habitants dans les décisions publiques, favorisant ainsi l'écoute et la transparence. Cette co-construction permettra à chaque citoyen de devenir acteur du développement de Schoelcher. Dynamique collective Le mouvement Schoelcher Dynamique et Solidaire se veut inclusif et respectueux des différences. Il rassemble des membres issus de tous les quartiers, unis par une volonté commune de transformer des idées en actions concrètes. Les valeurs de démocratie et de responsabilité sont au cœur de cette dynamique collective. Axes de développement Le projet de Chomet repose sur des axes d'action clairs pour le développement de Schoelcher. Il met l'accent sur la protection de l'environnement, la valorisation du patrimoine et la création d'emplois locaux. L'objectif est de bâtir une ville sûre, solidaire et moderne, tout en renforçant le lien social entre les habitants.

Daniel Chomet

Joëlle Jeanne Marie-Rose épse Tailame

Georges Harpon

Laura Bedouin

Stanley Symphor

Sandrine Desire

Jocelyn Cachacou

Nathalie Chauvet

Manuel Maxime Ghunaim

Sandra Palix

Patrick Ultet

Odile Valérie Saint-Louis-Augustin

Dominique Joseph-Monrose

Guylène Junkere

Lucien Henri Louis-Therese

Arlette Bravo-Prudent

Gilbert Eulalie Michel

Claudia Neller

Eddy Martot

Morgane Duleme

Rodrigue Mickaël Grelet

Jocelyne Marthe Sabine

Xavier Franck Baude

Laure Quiquely

Nazaire Marcel Eniona

Véronique Lydia Giffard

Jocelin Daniel Almont

Edwina Angelo

David Nicolas Zaire

Carla Quimber

Christian Barnay

Marcelle Patricia Gamess

Johann Ravoteur

Jocelyne Cidalise

Dominique Jornat

Noé Jean Malouda Liste régionaliste

FOK SA CHANJÉ CHÈLCHÈ Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Noé Jean Malouda Programme de Noé Jean Malouda à Schœlcher (FOK SA CHANJÉ CHÈLCHÈ) Urgences de la commune La commune de Schoelcher fait face à trois urgences majeures. La vie chère pèse sur les familles, rendant le quotidien difficile. De plus, l'abandon des quartiers nuit au vivre-ensemble et la difficulté de déplacement, exacerbée par le dérèglement climatique, complique encore davantage la situation. Projets pour la vie chère Plusieurs initiatives sont proposées pour lutter contre la vie chère. Le projet Ti-Marché mobil vise à réduire le coût du panier alimentaire tout en soutenant les producteurs locaux. Par ailleurs, des terrasses créoles et des jardins polyvalents seront créés pour favoriser l'agriculture et l'emploi dans les quartiers. Infrastructures et services Des projets structurants sont envisagés pour améliorer les infrastructures de Schoelcher. Le projet Transkab vise à désenclaver plusieurs zones sans bétonner, tandis qu'un pôle santé sera mis en place pour offrir des services médicaux à proximité. De plus, une navette gratuite entre les quartiers facilitera les déplacements des habitants. Équipe engagée Une équipe engagée soutient la candidature de Noé Malouda pour la mairie. Des personnalités comme Bernard Dordonne et Marcelin Nadeau participent à ce projet d'unité. Ensemble, ils aspirent à construire une commune où chaque voix est entendue et chaque projet citoyen est valorisé.

Noé Jean Malouda

Marie-Louise Mélanie Broche

Bernard Léopold Dordonne

Laure Roseline Facelina

Alain Antonin Boror

Jacqueline Aristide Ducheveu

Thierry Landry Jean-Gilles

Sylvie Colette Lovince

Humbert Désiré Pyram

Nadine Irène Cramer

Roland Victor Civault

Cynthia Sylvie Deffit

Christophe Gilles Moret

Wendy Frédérique Civault

Eddy Bertrand Virgal

Marie-Rosélia Fila

Jean-Philippe Eglantine

Joëlle Marie-Josephe Louisor

Eloi Raymond Fila

Christelle Renée Anne

Denis Claude Harpon

Chantal Tony Rodride

Jean-Louis Gaoulé

Monique Huguette Carty

Jean-Charles Donatien

Romaine Marie Harpon

Yves Jean Orville

France Vacher

Bruno Michel Adrassé

Marie-Berthe Salomée Louisor

Jean-François Rangama

Anne Julienne Varasse

Michel Jacques Thimon

Michaëlle Chalbot

Georges Claire Florentin

Eric Jultat Liste divers gauche

FIERS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Eric Jultat Programme de Eric Jultat à Schœlcher (FIERS) Élections Municipales 2026 Les élections municipales à Schoelcher auront lieu les 15 et 22 mars 2026. Ces élections permettront aux citoyens d'élire leur équipe municipale ainsi que leurs représentants communautaires. Le vote déterminera la vision et la méthode de gouvernance pour les six prochaines années. Protéger le Quotidien La qualité de vie est essentielle pour la municipalité et ses habitants. Il est crucial de répondre aux frustrations et aux sentiments d'insécurité ressentis par les citoyens. Des actions seront mises en place pour améliorer l'entretien des espaces publics et soutenir les familles et la vie associative. Relancer l'Ambition Schoelcher possède des atouts uniques, notamment une université reconnue et un tissu économique dynamique. L'objectif est de valoriser ces atouts pour soutenir l'emploi et l'entrepreneuriat local. La commune souhaite également promouvoir le sport, la culture et l'innovation pour renforcer son attractivité. Gouvernance Exemplaire Une gouvernance moderne repose sur la rigueur, la méthode et la transparence. La municipalité s'engage à moderniser ses services et à faciliter la vie des habitants par la digitalisation. La participation des citoyens sera essentielle pour restaurer la confiance et structurer le développement de Schoelcher.

Eric Jultat

Régine Laplume

William Paulin

Marie-Alice Francine Ancinon

Jean-Luc Maville

Eliane Marie Noelle Etienne

Abel Jultat

Corinne Brigitte Plantin

Julien Yves Duno

Karine Charles Varasse

Dimitri Pacquit

Elodie Marie-Georges Aline

Christophe Laurent Agelan

Laury Tania Ramedace

Thierry Juste Jupiter

Antoine Marthe Jacques-Sebastien

Jacques Sylvere Maugee

Helene Rafald

Joseph Andre Jean

Marie-Laure Audel

Norbert Donval

Roseline Birba

Maxime Damien Souffleur

Eliane Malouda

Yohann René Guglielmetti

Marie-Christine Deyemme Ho-Sing-Ming

Andre Alexis

Léopold Mirella Joseph-Christine

Jean-Guy Eniona

Marlène Leonce Jules-Rosettes

Jean Thomas Beneto

Jessy Henriette Anne Dieuzede-Cophire

Nicolas Joseph René Martial

Kezia Emma Varasse

Jean-Christophe Antoine Fage

Franck Sainte-Rose-Rosemond Liste Divers

CITOYENS SCHOELCHEROIS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Franck Sainte-Rose-Rosemond Programme de Franck Sainte-Rose-Rosemond à Schœlcher (CITOYENS SCHOELCHEROIS) Transport et Eau Les dysfonctionnements du transport à Martinique nécessitent des solutions urgentes pour améliorer le service. Une autorité unique sera créée pour gérer l'eau, garantissant un tarif équitable pour tous les habitants. Ces mesures visent à assurer un accès fiable et abordable aux ressources essentielles. Prendre soin des Aînés Des services publics seront modernisés pour faciliter l'accès aux démarches administratives, tout en maintenant une présence physique pour les personnes isolées. De nouveaux projets de logements sociaux pour seniors seront soutenus, favorisant l'entraide intergénérationnelle. La sécurité dans les quartiers sera renforcée par une augmentation des effectifs de police et de médiateurs. Valoriser la Jeunesse L'éducation sera au cœur des priorités, avec des horaires d'accueil élargis pour les enfants et des moyens accrus pour les écoles. Un "Conseil de la jeunesse" sera instauré pour impliquer les jeunes dans les décisions qui les concernent. Des initiatives seront mises en place pour soutenir les talents dans divers domaines, y compris culturel et sportif. Égalité et Développement Durable Une maison d'accueil pour les femmes victimes de violences sera créée, et des mesures seront prises pour améliorer la situation des femmes dans les services municipaux. Le développement durable sera promu à travers des projets économiques et des partenariats avec l'Université. La lutte contre la spéculation immobilière et la préservation des espaces naturels seront également des priorités pour assurer un cadre de vie agréable.

Franck Sainte-Rose-Rosemond

Karine Baudin

Jean-Yves Chalbot

Doris Majeste

Laurent Flash Montlouis-Felicite

Sandrine Ragald

Lucas Blicassty Duranty

Jill Octavia

Eddy Arnolin

Patty Scheel

Michel Ullindah

Jessy Remion

David Germain

Marie-Odile Caride

Alec Beroard

Sarah Duval

Olivier Pierre-Francois

Dominique Thuny

Didier Adrea

Youly Agasta

Emile Ericher

Claire Michalon

Jean-Robert Dijon

Aurélie Fok Chak

Patrick Symphor

Bin'Tou Aliker-Nuissier

Christian Magloire

Martine Ozier-Lafontaine

Jianny Jurad

Valérie Yang-Ting

Miguel Raumel

Carmen Beral

Alain Michel

Didier Marmot Liste divers gauche

L'UNION AVEC VIVRE A SCHOELCHER Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Didier Marmot Programme de Didier Marmot à Schœlcher (L'UNION AVEC VIVRE A SCHOELCHER) Vision pour Schoelcher La vision pour Schoelcher se concentre sur l'affirmation de la ville comme un territoire d'équilibre et d'élan. Elle vise à créer un cadre de vie harmonieux où chaque citoyen peut construire son avenir. L'objectif est de faire de Schoelcher une ville solidaire, attentive aux plus vulnérables et tournée vers l'innovation pour les générations futures. Engagement et valeurs Notre engagement repose sur une charte des valeurs fondamentales telles que la probité, la transparence, la disponibilité et la responsabilité. L'équipe s'engage à promouvoir une politique de proximité, exigeante et orientée vers des solutions concrètes. Les habitants de Schoelcher attendent des résultats tangibles, et l'accent est mis sur l'action efficace. Méthode d'action La méthode d'action se décline en quatre axes : écouter, agir, innover et rendre compte. Cela inclut la mise en place de services municipaux proactifs et un suivi renforcé des demandes des citoyens. Une démocratie locale renforcée dans chaque quartier est également essentielle pour garantir une réponse adéquate aux besoins des habitants. Développement économique Le développement économique est un axe majeur, avec un soutien accru aux entreprises, à l'agriculture et à la pêche. La création du Conseil Économique Schoelcherois et d'un service dédié à l'emploi solidaire vise à dynamiser l'économie locale. L'objectif est de faire de Schoelcher un moteur du développement économique et de l'emploi pour tous ses habitants.