Résultat de l'élection municipale 2026 à Schœlcher : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Schœlcher [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Schœlcher sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Schœlcher.
L'actu des élections municipales 2026 à Schœlcher
11:52 - Didier Marmot, Daniel Chomet et Franck Sainte-Rose-Rosemond forment le trio de tête à Schœlcher
Lors du premier volet des municipales à Schœlcher, le scrutin a mobilisé 49,03 % des électeurs sur place, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. À l'issue du dépouillement, c'est Didier Marmot (Divers gauche) qui s'est placé en première position avec 36,16 % des votes. Ensuite, Daniel Chomet (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 27,60 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Franck Sainte-Rose-Rosemond est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Noé Jean Malouda, portant la nuance Régionaliste, a récolté 7,54 % des voix, trop peu pour se qualifier seul, mais lui laissant l'opportunité de s'allier.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Schœlcher
Le deuxième tour des élections municipales à Schœlcher a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Daniel Chomet
Liste divers gauche
UNIS POUR SCHOELCHER
|
|
Didier Marmot
Liste divers gauche
L'UNION AVEC VIVRE A SCHOELCHER
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Schœlcher
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier MARMOT (Ballotage) L'UNION AVEC VIVRE A SCHOELCHER
|2 632
|36,16%
|Daniel CHOMET (Ballotage) SCHOELCHER DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
|2 009
|27,60%
|Franck SAINTE-ROSE-ROSEMOND (Ballotage) CITOYENS SCHOELCHEROIS
|1 663
|22,85%
|Noé Jean MALOUDA FOK SA CHANJÉ CHÈLCHÈ
|549
|7,54%
|Eric JULTAT FIERS
|426
|5,85%
|Participation au scrutin
|Schœlcher
|Taux de participation
|49,03%
|Taux d'abstention
|50,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,62%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Nombre de votants
|7 600
Source : ministère de l’Intérieur
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