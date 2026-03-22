Résultat de l'élection municipale 2026 à Schœlcher : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Schœlcher

Le deuxième tour des élections municipales à Schœlcher a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Daniel Chomet
Daniel Chomet Liste divers gauche
UNIS POUR SCHOELCHER
  • Daniel Chomet
  • Joëlle Jeanne Marie-Rose épse Tailame
  • Franck Sainte-Rose-Rosemond
  • Jill Octavia
  • Georges Harpon
  • Laura Bedouin
  • Jean-Yves Chalbot
  • Sandrine Desire
  • Stanley Symphor
  • Nathalie Chauvet
  • Manuel Maxime Ghunaim
  • Karine Baudin
  • Eddy Arnolin
  • Sandra Palix
  • Jocelyn Cachacou
  • Odile Valérie Saint-Louis-Augustin
  • Alec Beroard
  • Youly Agasta
  • Patrick Ultet
  • Guylène Junkere
  • Dominique Joseph-Monrose
  • Claudia Neller
  • Olivier Pierre-Francois
  • Doris Majeste
  • Rodrigue Mickaël Grelet
  • Sandrine Ragald
  • Gilbert Eulalie Michel
  • Morgane Duleme
  • Jocelin Daniel Almont
  • Edwina Angelo
  • David Nicolas Zaire
  • Marie-Odile Caride
  • Christian Barnay
  • Carla Quimber
  • Alain Michel
Didier Marmot
Didier Marmot Liste divers gauche
L'UNION AVEC VIVRE A SCHOELCHER
  • Didier Marmot
  • Yolene Largen-Marine
  • Maurice Joseph-Monrose
  • Flore Eva Francillette Epse Fleriag
  • Noham Bodard
  • Marie Garon Née Giraud
  • Pierre Midelton
  • Emmanuelle Tiburce Epse Rubin
  • Luc Louison Clemente
  • Emmanuelle Rano
  • Jean-Pierre Lugiéry
  • Josiane Marie-Claire Napoly-Pujar
  • Patrice Charlebois
  • Leone Vaillant Epse Bardury
  • Chantal Bayard
  • Carole Souffleur
  • Hugues Chauvet
  • Nadia Pedurand Epse Marie-Antoinette
  • Camille Marguerite
  • Christine Aliker
  • Philippe Calveyrac
  • Lise Bride
  • Sainte-Claire Cécile Janvier
  • Marie-Claude Raquil
  • Jean-Louis Zébina
  • Jennifer Renée Beneto
  • Philippe Alexandre
  • Maryse Paigerac
  • Jean-Philippe Jean-Bolo
  • Léna Godaron
  • Raphaël Hubbel
  • Aurélie Argyre
  • Yves Privat

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Schœlcher

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier MARMOT
Didier MARMOT (Ballotage) L'UNION AVEC VIVRE A SCHOELCHER 		2 632 36,16%
Daniel CHOMET
Daniel CHOMET (Ballotage) SCHOELCHER DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE 		2 009 27,60%
Franck SAINTE-ROSE-ROSEMOND
Franck SAINTE-ROSE-ROSEMOND (Ballotage) CITOYENS SCHOELCHEROIS 		1 663 22,85%
Noé Jean MALOUDA
Noé Jean MALOUDA FOK SA CHANJÉ CHÈLCHÈ 		549 7,54%
Eric JULTAT
Eric JULTAT FIERS 		426 5,85%
Participation au scrutin Schœlcher
Taux de participation 49,03%
Taux d'abstention 50,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Nombre de votants 7 600

Source : ministère de l’Intérieur

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