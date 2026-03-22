Résultat de l'élection municipale 2026 à Schœlcher : les résultats du 2e tour

Programme de Daniel Chomet à Schœlcher (UNIS POUR SCHOELCHER)

Message aux citoyens

Les candidats, Daniel Chomet et Franck Sainte-Rose-Rosemond, ont reçu un soutien significatif lors du premier tour des élections, avec plus de 51 % des voix. Ce résultat témoigne d'une attente forte de changement et d'un nouveau départ pour la commune de Schoelcher. Ils s'engagent à écouter les préoccupations des habitants et à répondre à leurs espoirs.

Union pour l'avenir

Les deux candidats ont décidé de s'unir sous la bannière "Unis pour Schoelcher", symbolisant une alliance de projet pour le bien de la commune. Cette union vise à dépasser leurs ambitions personnelles pour se concentrer sur les besoins essentiels des citoyens. Ils souhaitent rassembler leurs forces pour répondre aux attentes exprimées par les électeurs.

Objectifs clairs

Les priorités de cette nouvelle équipe sont de réaliser "les choses simples d'abord" et d'apporter un "nouveau souffle" à Schoelcher. Ils mettent l'accent sur la proximité, la sagesse et l'efficacité dans leur approche. Leur objectif est de rétablir la confiance entre la municipalité et les habitants.

Appel au renouveau

Les candidats appellent les citoyens à faire le choix du renouveau en soutenant leur alliance. Ils se présentent comme une équipe solide et déterminée à agir pour construire l'avenir de Schoelcher. L'engagement de Daniel Chomet et Franck Sainte-Rose-Rosemond est de bâtir une ville qui avance avec et pour ses habitants.