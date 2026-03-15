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19:21 - L'avenir de la France se dessine aussi à Schœlcher Au cœur de la campagne électorale municipale, Schœlcher est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 19 342 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 552 entreprises attestent une économie favorable. Dans la ville, 32% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 31,27% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 304 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 2,25%, Schœlcher est un exemple d'ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 13,66%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 695 €/mois. En conclusion, à Schœlcher, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - À Schœlcher, le vote RN reste anecdotique Le parti à la flamme récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à Schœlcher il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 9,95% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 48,46% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 4,27% au candidat RN au tour 1. Un score trop limité, à Schœlcher comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 13,25% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 8,70% pour le parti à la flamme. Il était ensuite éjecté du podium lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 64,50 % d'abstention à Schœlcher Les archives d'il y a six ans montrent qu'au premier tour des municipales à Schœlcher, l'abstention touchait 64,50 % des inscrits, au-dessus de la moyenne nationale, bon nombre d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de l'épidémie de Covid. On observe pourtant traditionnellement que l'élection municipale reste, avec la présidentielle, le rendez-vous où les citoyens se mobilisent le plus, le choix de leur édile et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'établir à 45,88 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). La fuite des électeurs atteignait de son côté 80,98 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 58,46 %, contre 74,28 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une commune assez abstentionniste en comparaison de l'ensemble du pays. Dans le cadre de la municipale à Schœlcher, cette particularité jouera en conséquence un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Schœlcher Organisées après la dissolution, les élections législatives à Schœlcher avaient favorisé Marcellin Nadeau (Régionaliste) avec 54,97% au premier tour, devant Yan Monplaisir (Divers droite) avec 20,84%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Marcellin Nadeau culminant à 70,77% des voix dans la commune. Le rendez-vous des Européennes précédemment à Schœlcher avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (22,17%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 19,36% des votes. Un écho très fort des résultats des élections deux ans plus tôt en quelque sorte.

14:57 - Schœlcher : rappel des résultats clés de la dernière présidentielle Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Schœlcher privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (51,30%), devant Emmanuel Macron avec 20,06%. Lors de la finale de l'élection à Schœlcher, les électeurs accordaient 51,54% pour Emmanuel Macron, contre 48,46% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Schœlcher plébiscitaient Marcellin Nadeau (DVG) avec 51,85% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 100,00% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Schœlcher une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Municipales à Schœlcher : des impôts en hausse au cœur de la campagne électorale Illustration d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Schœlcher, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 16,99 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 507 300 euros. Une somme bien en-dessous des 4 230 310 € engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Schœlcher atteint désormais près de 34,55 % en 2024 (contre 15,06 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Schœlcher a atteint 862 euros en 2024 contre 648 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Luc Louison Clemente à Schœlcher Les résultats des précédentes municipales à Schœlcher ont fourni un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Au soir du premier tour, Luc Louison Clemente (Divers gauche) a creusé l'écart en rassemblant 2 650 bulletins (51,70%). Juste derrière, Daniel Chomet (Divers gauche) a rassemblé 20,01% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Schœlcher, cette dynamique pose les bases. Faire basculer une telle majorité constituera un défi herculéen pour les forces d'opposition ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.