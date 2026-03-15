Résultat municipale 2026 à Schœlcher (97233) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Schœlcher a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Schœlcher, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Schœlcher [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier MARMOT
Didier MARMOT L'UNION AVEC VIVRE A SCHOELCHER 		2 632 36,16%
Daniel CHOMET
Daniel CHOMET SCHOELCHER DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE 		2 009 27,60%
Franck SAINTE-ROSE-ROSEMOND
Franck SAINTE-ROSE-ROSEMOND CITOYENS SCHOELCHEROIS 		1 663 22,85%
Noé Jean MALOUDA
Noé Jean MALOUDA FOK SA CHANJÉ CHÈLCHÈ 		549 7,54%
Eric JULTAT
Eric JULTAT FIERS 		426 5,85%
Participation au scrutin Schœlcher
Taux de participation 49,03%
Taux d'abstention 50,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Nombre de votants 7 600

Source : ministère de l’Intérieur

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