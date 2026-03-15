Résultat de l'élection municipale 2026 à Seclin : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Seclin [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Seclin sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Seclin.
L'actu des élections municipales 2026 à Seclin
13:46 - La fiscalité, enjeu clé des municipales à Seclin
En ce qui concerne la fiscalité locale de Seclin, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 1 127 € en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 979 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 47,29 % en 2024 (contre 28,00 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 92 860 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 2 254 680 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 25,00 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - Le bilan des dernières municipales à Seclin
Quels enseignements doit-on tirer de l'issue des municipales précédentes à Seclin ? Lors du premier rendez-vous avec les urnes, François-Xavier Cadart (Divers droite) a viré en tête en rassemblant 40,58% des voix. À ses trousses, Bernard Debreu (Parti communiste français) a rassemblé 1 609 suffrages en sa faveur (40,18%). Le faible écart entre les candidats promettait un 2ème tour indécis. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. François-Xavier Cadart l'a finalement emporté avec 52,86% des votes, face à Bernard Debreu qui a obtenu 2 019 électeurs (47,13%). L'incertitude est demeurée complète, les deux candidats se retrouvant avec un écart infime., récupérant 639 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Seclin, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Seclin ?
Les 9 bureaux de vote de l'agglomération de Seclin fermeront leurs portes à 18 heures pour le dépouillement. Les municipales 2026 doivent permettre aux 8 978 électeurs de Seclin de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin constitue un temps fort de la vie démocratique locale. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Seclin
|Tête de listeListe
|
Pierre Decraene
Liste divers gauche
SECLIN EN COMMUN
|
|
François-Xavier Cadart
Liste Divers
Poursuivons l'action avec François-Xavier CADART
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François-Xavier Cadart (25 élus) Avec francois xavier cadart
|2 264
|52,86%
|
|Bernard Debreu (8 élus) Seclin en commun
|2 019
|47,13%
|
|Participation au scrutin
|Seclin
|Taux de participation
|50,97%
|Taux d'abstention
|49,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 370
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François-Xavier Cadart Avec francois-xavier cadart
|1 625
|40,58%
|Bernard Debreu Seclin en commun
|1 609
|40,18%
|Didier Serrurier Pour seclin
|407
|10,16%
|Alain Fruchart Coop'seclin 2020
|363
|9,06%
|Participation au scrutin
|Seclin
|Taux de participation
|48,15%
|Taux d'abstention
|51,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 118
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Debreu (25 élus) Seclin ensemble
|2 789
|51,34%
|
|François-Xavier Cadart (8 élus) Seclin plus loin
|2 643
|48,65%
|
|Participation au scrutin
|Seclin
|Taux de participation
|63,27%
|Taux d'abstention
|36,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,31%
|Nombre de votants
|5 618
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