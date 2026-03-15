Résultat de l'élection municipale 2026 à Seclin : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Seclin

Tête de listeListe
Pierre Decraene
Pierre Decraene Liste divers gauche
SECLIN EN COMMUN
  • Pierre Decraene
  • Rachel Pellizzari
  • Antoine Pacini
  • Perrine Dal
  • Serge Piens
  • Mahila Lecointreux
  • Jeremie Kolar
  • Aurelie Souliere
  • Eric Corbeaux
  • Audrey Rizzon
  • Emmanuel Vasselin
  • Veronique Deraime
  • Nicolas Lemoine
  • Sarah Leveugle
  • Frederic Bridelence
  • Marie Jose Marion
  • Salih Abdelhalim
  • Annick Boniface
  • Philippe Leman
  • Marie Heroguelle
  • Patrick Quinart
  • July Ovlaque
  • Rene Deloffre
  • Aude Radigois
  • Pierre Gauyat
  • Francine Hamard
  • Francis Decocq
  • Regine Bataille
  • Bernard Baeyens
  • Michele Florin
  • Robert Vaillant
  • Eliane Vendeville
  • Bernard Debreu
François-Xavier Cadart
François-Xavier Cadart Liste Divers
Poursuivons l'action avec François-Xavier CADART
  • François-Xavier Cadart
  • Marie-Chantal Rachez
  • Christian Baclet
  • Stéphanie Gaudefroy
  • Didier Serrurier
  • Caroline Huguet
  • Michel Spotbeen
  • Laurence Maksymowicz
  • Olivier Lemaitre
  • Francine Frere
  • Didier Vandenkerckhove
  • Amira El Messaoudi
  • Hervé Carlier
  • Ségolène Vanpouille
  • David Weksteen
  • Laetitia Cauchois
  • Daniel Lescroart
  • Dominique Hoguet
  • Philippe Vandewoestyne
  • Émilie Lainé
  • Sébastien Timmerman
  • Marjorie Stevenaert
  • Pierre Legrand
  • Brigitte Vandenberghe
  • Emmanuel Lebrun
  • Claudette Cools
  • Nicolas Couvreur
  • Céline Demaerle
  • Michaël Duchateau
  • Isabelle Barenghien
  • Théo Engrand
  • Isabelle Fremaux
  • Roger Mille
  • Cécile Gabrel
  • Maxime Buttitta

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François-Xavier Cadart
François-Xavier Cadart (25 élus) Avec francois xavier cadart 		2 264 52,86%
  • François-Xavier Cadart
  • Stéphanie Gaudefroy
  • Christian Baclet
  • Amandine Masset
  • Didier Serrurier
  • Marie-Chantal Rachez
  • Olivier Lemaitre
  • Christel Adorni
  • Emmanuel Goulliart
  • Amira El Messaoudi
  • Michel Spotbeen
  • Amandine Rosenberg--Lietard
  • Herve Carlier
  • Francine Frere
  • Roger Mille
  • Dominique Hoguet
  • Didier Vandenkerckhove
  • Laurence Maskymowicz
  • Fouad Eddine El Ghazi
  • Caroline Huguet
  • Daniel Lescroart
  • Marcelle Baeyens
  • Pierre Legrand
  • Cécile Gabrel
  • David Weksteen
Bernard Debreu
Bernard Debreu (8 élus) Seclin en commun 		2 019 47,13%
  • Bernard Debreu
  • Perrine Dal
  • Eric Corbeaux
  • Francine Hamard-Delecroix
  • Robert Vaillant
  • Aude Radigois
  • Philippe Vandewoestyne
  • Nathalie Tocque
Participation au scrutin Seclin
Taux de participation 50,97%
Taux d'abstention 49,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 370

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François-Xavier Cadart
François-Xavier Cadart Avec francois-xavier cadart 		1 625 40,58%
Bernard Debreu
Bernard Debreu Seclin en commun 		1 609 40,18%
Didier Serrurier
Didier Serrurier Pour seclin 		407 10,16%
Alain Fruchart
Alain Fruchart Coop'seclin 2020 		363 9,06%
Participation au scrutin Seclin
Taux de participation 48,15%
Taux d'abstention 51,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 118

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Debreu
Bernard Debreu (25 élus) Seclin ensemble 		2 789 51,34%
  • Bernard Debreu
  • Françoise Dumez
  • Eric Corbeaux
  • Francine Hamard Delecroix
  • Alain Fruchart
  • Stéphanie Leroux
  • Didier Serrurier
  • Noëlla Quinart
  • Jean-Rémy Vandevoorde
  • Amandine Rosenberg--Lietard
  • Philippe Baudet
  • Marie-Noëlle Bernard
  • Jean-Denis Clabaut
  • Nathalie Fruchart
  • Robert Vaillant
  • Sandrine Frimat
  • Jean-Marc Bernardy
  • Perrine Dal
  • Olivier Lamour
  • Valérie Tredez
  • Rémy Rosenberg
  • Brigitte Bauwens
  • Pascal Mangez
  • Joëlle Dubremetz
  • Eric Mangez
François-Xavier Cadart
François-Xavier Cadart (8 élus) Seclin plus loin 		2 643 48,65%
  • François-Xavier Cadart
  • Eve-Marie Rohart
  • Antoine Pacini
  • Stéphanie Dumetz
  • Christian Baclet
  • Stéphanie Gaudefroy
  • Roger Mille
  • Caroline Huguet
Participation au scrutin Seclin
Taux de participation 63,27%
Taux d'abstention 36,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,31%
Nombre de votants 5 618

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