Résultat de l'élection municipale 2026 à Sedan : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sedan

Tête de listeListe
Anne Halin
Anne Halin Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière-Le camp des Travailleurs
  • Anne Halin
  • Jonathan Renoult
  • Nathalie Larquay
  • Steven Domont
  • Laure Augier
  • Gianfranco Carucci
  • Natacha Henrot
  • Jean-Luc Delon
  • Anaïs Thiery
  • Maxime Cousin
  • Maéva Burlet
  • Cedric Jacquart
  • Ghislaine Lequeuvre
  • Yann Chauveau
  • Clara Andre
  • Jimmy Billaudel
  • Isabelle Vintache
  • Jordan de Riviere
  • Katherine Monnois
  • Karim Fouzari
  • Lydie Sisko
  • Jérémy Kpatinde
  • Claire Pennec
  • Steven Wilmet
  • Martine Larquay
  • Sylvain Brenet
  • Viviane Demanche
  • Jordan Guillaume
  • Anniella Pachnowski
  • Thierry Ronveaux
  • Florence Charlier
  • Patrick Lacroix
  • Juliette Bourgeois
  • Michel Pion
  • Thérèse Lukas
Anne Du Souich
Anne Du Souich Liste divers gauche
Alternative citoyenne pour Sedan
  • Anne Du Souich
  • Mohamed Hannou
  • Marie-France Brichard
  • Francis Charles
  • Marie-Paule Szwed
  • Christophe Pineau Afonso
  • Sophie Czamar
  • Christophe Duchatelet
  • Catherine Kawka
  • Christophe Renesson
  • Chrystèle Duchatelet
  • David Godard
  • Line Mineur
  • Vania Marsal
  • Nathalie Auberger
  • Fahim Saidi
  • Tiziana Parent
  • Ewan Chantreux
  • Djamila Lahlou
  • Théo Durand
  • Angélique Gruselle
  • Thibault Duchatelet
  • Florence Godard
  • Etienne Mineur
  • Françoise Maget
  • Nicolas Laffineur
  • Ornella Francois
  • André Maget
  • Valérie Bordini
  • Jean-Luc Deville
  • Marie Mineur
  • François Auberger
  • Emilie Baijot
Didier Herbillon
Didier Herbillon Liste divers gauche
Passionnément Sedan
  • Didier Herbillon
  • Marzia de Boni
  • Farid Bessadi
  • Rachelle Louis
  • Aurélien Behr
  • Inès Regnault de Montgon
  • Maxime Villa
  • Marie-Ange Faieff
  • Alain Bozetti
  • Joséphine Faynot
  • Jean-Claude Jablonski
  • Martine Arnould
  • Dominique Raviart
  • Christine Pequegnot
  • Pascal Naessens
  • Guilda Hachem
  • Kamel Medah
  • Bahar Taflan
  • Laurent Jubeaux
  • Catherine Ferry
  • Paul Yaghi
  • Marine Lefevre
  • Frédéric Rennesson
  • Françoise Steenkiste
  • Jean-Claude Caillaud
  • Anita Curé
  • Fabien Moretto
  • Stéphanie Simal Jardinier
  • Franck Delafaite
  • Corinne Cunisse
  • Fabrice Stringer
  • Cécile Descamps
  • Antonello Casu
  • Monique Hucorne
Lucas Langrenez
Lucas Langrenez Liste du Rassemblement National
Sedan autrement
  • Lucas Langrenez
  • Elodie Substelny
  • Bertrand Bonhomme
  • Léa Bidault
  • Fabrice Revel
  • Sonia Eloy
  • Jérémy Poirier
  • Emeline Corato
  • Bruno de Palo
  • Chantal Bigand
  • Ugo Sembeni
  • Chantal Esprit
  • Gérard Pirotte
  • Carole Gourdet
  • Sébastien Boutard
  • Laura Froment
  • François Dazy
  • Sylvie Lebegue
  • Rémi Tombois
  • Catherine Mouchon
  • Aurélien Jouniaux
  • Malika Tekouk
  • Jean-Claude Hautecoeur
  • Gaëlle Nicolle
  • Dylan Jung
  • Johanna Croutelle
  • Anthony Hoez
  • Gwendoline Jung
  • Freddy Fouquet
  • Mireille Gury
  • Jean-Yves Damerose
  • Laurence Masson
  • Florian Nicolle

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Herbillon
Didier Herbillon (26 élus) 100 % sedan 		1 670 53,99%
  • Didier Herbillon
  • Rachelle Louis
  • Franck Marcot
  • Ines Regnault De Montgon
  • Maxime Villa
  • Marzia De Boni
  • Laurent Jubeaux
  • Alexandra Cablat
  • Farid Bessadi
  • Marie-Ange Faieff
  • Yannick Discrit
  • Monique Hucorne
  • Dominique Raviart
  • Christine Pequegnot
  • Aurélien Behr
  • Christelle Brichot-Raulin
  • Pascal Naessens
  • Françoise Steenkiste
  • Jean-Claude Caillaud
  • Anita Curé
  • Bernard Guidez
  • Catherine Ferry
  • Jean-Claude Jablonski
  • Linda Zourane
  • Jean Claude Closse
  • Hamel Aissat
Odile Berteloodt
Odile Berteloodt (6 élus) Changeons de cap ! 		1 136 36,72%
  • Odile Berteloodt
  • Philippe Chopineaux
  • Anne Dumay
  • Sebastien Docq
  • Pascale Fabre
  • Eric Lanzoni
Bertrand Bonhomme
Bertrand Bonhomme (1 élu) Union pour le sedanais 		287 9,27%
  • Bertrand Bonhomme
Participation au scrutin Sedan
Taux de participation 33,29%
Taux d'abstention 66,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 203

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Herbillon
Didier Herbillon 100 % sedan 		1 485 43,21%
Odile Berteloodt
Odile Berteloodt Changeons de cap ! 		1 200 34,92%
Bertrand Bonhomme
Bertrand Bonhomme Union pour le sedanais 		345 10,04%
Anne Du Souich
Anne Du Souich Alternative citoyenne pour sedan 		295 8,58%
Laure Augier
Laure Augier Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		111 3,23%
Participation au scrutin Sedan
Taux de participation 37,03%
Taux d'abstention 62,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 557

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Herbillon
Didier Herbillon (25 élus) Sedan 2020 - liste de gauche et de rassemblement 		2 918 51,33%
  • Didier Herbillon
  • Elisbeth Husson
  • Christian Apotheloz
  • Rachelle Louis
  • Franck Marcot
  • Monique Hucorne
  • Yannick Discrit
  • Marzia De Boni
  • Farid Bessadi
  • Marie-Inès Silicani
  • Francis Mansu
  • Christelle Donnet-Brichot
  • Jean-Claude Jablonski
  • Anita Cure
  • Michel Bernard
  • Arlette Vallee
  • Jean-Claude Caillaud
  • Linda Zourane
  • Brice Potier
  • Karine Defaux
  • Bernard Guidez
  • Arlette Charbonnier
  • Daniel Moulis
  • Liliane Petit
  • Philippe Jacob
Bertrand Bonhomme
Bertrand Bonhomme (6 élus) Sedan en marche 		2 052 36,10%
  • Bertrand Bonhomme
  • Odile Berteloodt
  • Jacques Borde
  • Margaret Cogliani
  • Hervé Gury
  • Sophie Lecocq
Eric Samyn
Eric Samyn (2 élus) Sedan bleu marine 		714 12,56%
  • Eric Samyn
  • Amandine Blomme
Participation au scrutin Sedan
Taux de participation 53,16%
Taux d'abstention 46,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,95%
Nombre de votants 5 857

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Herbillon
Didier Herbillon Sedan 2020 - liste de gauche et de rassemblement 		2 457 45,22%
Bertrand Bonhomme
Bertrand Bonhomme Sedan en marche 		1 766 32,50%
Eric Samyn
Eric Samyn Sedan bleu marine 		868 15,97%
Régine Henry
Régine Henry A gauche ensemble pour sedan 		342 6,29%
Participation au scrutin Sedan
Taux de participation 50,96%
Taux d'abstention 49,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,22%
Nombre de votants 5 614

Villes voisines de Sedan

En savoir plus sur Sedan