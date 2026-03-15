Résultat de l'élection municipale 2026 à Sedan : les infos en direct

Programme de Anne Du Souich à Sedan (Alternative citoyenne pour Sedan)

Candidats de la liste

La liste des candidats pour les élections municipales de Sedan comprend des personnes aux parcours variés. Parmi eux, on trouve Anne DUSOUICH, une retraitée de 71 ans, et David GODARD, un agent de production de 56 ans. Cette diversité reflète un engagement fort pour représenter les différentes voix de la communauté.

Engagement pour l'écologie

Le projet politique met l'accent sur une ville engagée dans la transition écologique. Cela inclut la création d'emplois liés à cette transition et la promotion de pratiques durables. L'objectif est de construire un avenir respectueux de l'environnement pour tous les habitants de Sedan.

Services publics renforcés

Les propositions incluent le maintien et le renforcement des services publics, notamment la relance de l'hôpital de Sedan. Il est également prévu de garantir un accès à des services essentiels tels que l'eau et l'énergie. Cela vise à assurer que chaque citoyen puisse bénéficier d'un cadre de vie décent et équitable.

Lutte contre la pauvreté

Avec un taux de pauvreté de 33 %, la lutte contre la précarité est une priorité majeure. Les initiatives incluront la création d'emplois durables et l'amélioration des conditions de vie pour tous. L'objectif est de garantir que chacun ait accès à des ressources fondamentales et à un soutien adéquat.