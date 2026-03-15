Résultat de l'élection municipale 2026 à Sedan : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sedan [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sedan sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sedan.
L'actu des élections municipales 2026 à Sedan
13:46 - L'essentiel à savoir sur la fiscalité locale à Sedan
Tandis que les impôts locaux ont augmenté à Sedan entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 14,39 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant près de 119 400 euros la même année, contre 2 515 540 € enregistrés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Sedan atteint désormais un peu moins de 51,70 % en 2024 (contre 27,66 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Sedan a représenté 987 € en 2024 contre 722 euros en début de mandat.
11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Sedan ?
Lors des élections municipales il y a 6 ans à Sedan, les résultats ont fourni un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Didier Herbillon (Divers gauche) a pris les commandes avec 43,21% des soutiens. Juste derrière, Odile Berteloodt (Divers droite) a recueilli 34,92% des bulletins valides. Une marge significative. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Didier Herbillon l'a finalement emporté avec 1 670 bulletins (53,99%), face à Odile Berteloodt rassemblant 1 136 électeurs (36,72%) et Bertrand Bonhomme obtenant 287 électeurs (9,27%). La logique a prévalu, l'écart se confirmant pour aboutir à un résultat incontestable. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Le candidat étiqueté Divers gauche a probablement profité des votes des listes de gauche éjectées au premier tour, engrangeant 185 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation d'opposition se doit de totaliser davantage de bulletins ce dimanche soir, dès le premier tour, face à un bloc majoritaire qui veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
09:57 - Premier tour des municipales à Sedan : horaires des bureaux de vote
À l’occasion des municipales 2026, les 9 290 votants de Sedan devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de la ville. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Parcourez ci-dessous tous les candidats à Sedan. Les 12 bureaux de vote de la ville de Sedan seront accessibles jusqu'à 18 h pour permettre aux électeurs de décider. Pour recevoir gratuitement les résultats du premier tour des élections municipales à Sedan dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sedan
|Tête de listeListe
|
Anne Halin
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière-Le camp des Travailleurs
|
|
Anne Du Souich
Liste divers gauche
Alternative citoyenne pour Sedan
|
|
Didier Herbillon
Liste divers gauche
Passionnément Sedan
|
|
Lucas Langrenez
Liste du Rassemblement National
Sedan autrement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Herbillon (26 élus) 100 % sedan
|1 670
|53,99%
|
|Odile Berteloodt (6 élus) Changeons de cap !
|1 136
|36,72%
|
|Bertrand Bonhomme (1 élu) Union pour le sedanais
|287
|9,27%
|
|Participation au scrutin
|Sedan
|Taux de participation
|33,29%
|Taux d'abstention
|66,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 203
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Herbillon 100 % sedan
|1 485
|43,21%
|Odile Berteloodt Changeons de cap !
|1 200
|34,92%
|Bertrand Bonhomme Union pour le sedanais
|345
|10,04%
|Anne Du Souich Alternative citoyenne pour sedan
|295
|8,58%
|Laure Augier Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|111
|3,23%
|Participation au scrutin
|Sedan
|Taux de participation
|37,03%
|Taux d'abstention
|62,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 557
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Herbillon (25 élus) Sedan 2020 - liste de gauche et de rassemblement
|2 918
|51,33%
|
|Bertrand Bonhomme (6 élus) Sedan en marche
|2 052
|36,10%
|
|Eric Samyn (2 élus) Sedan bleu marine
|714
|12,56%
|
|Participation au scrutin
|Sedan
|Taux de participation
|53,16%
|Taux d'abstention
|46,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,95%
|Nombre de votants
|5 857
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Herbillon Sedan 2020 - liste de gauche et de rassemblement
|2 457
|45,22%
|Bertrand Bonhomme Sedan en marche
|1 766
|32,50%
|Eric Samyn Sedan bleu marine
|868
|15,97%
|Régine Henry A gauche ensemble pour sedan
|342
|6,29%
|Participation au scrutin
|Sedan
|Taux de participation
|50,96%
|Taux d'abstention
|49,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,22%
|Nombre de votants
|5 614
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