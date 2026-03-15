Résultat municipale 2026 à Sedan (08200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sedan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sedan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sedan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier HERBILLON
Didier HERBILLON (26 élus) Passionnément Sedan 		2 486 55,09%
  • Didier HERBILLON
  • Marzia DE BONI
  • Farid BESSADI
  • Rachelle LOUIS
  • Aurélien BEHR
  • Inès REGNAULT DE MONTGON
  • Maxime VILLA
  • Marie-Ange FAIEFF
  • Alain BOZETTI
  • Joséphine FAYNOT
  • Jean-Claude JABLONSKI
  • Martine ARNOULD
  • Dominique RAVIART
  • Christine PEQUEGNOT
  • Pascal NAESSENS
  • Guilda HACHEM
  • Kamel MEDAH
  • Bahar TAFLAN
  • Laurent JUBEAUX
  • Catherine FERRY
  • Paul YAGHI
  • Marine LEFEVRE
  • Frédéric RENNESSON
  • Françoise STEENKISTE
  • Jean-Claude CAILLAUD
  • Anita CURÉ
Lucas LANGRENEZ
Lucas LANGRENEZ (6 élus) Sedan autrement 		1 558 34,52%
  • Lucas LANGRENEZ
  • Elodie SUBSTELNY
  • Bertrand BONHOMME
  • Léa BIDAULT
  • Fabrice REVEL
  • Sonia ELOY
Anne DU SOUICH
Anne DU SOUICH (1 élu) Alternative citoyenne pour Sedan 		307 6,80%
  • Anne DU SOUICH
Anne HALIN
Anne HALIN Lutte ouvrière-Le camp des Travailleurs 		159 3,52%
Participation au scrutin Sedan
Taux de participation 49,60%
Taux d'abstention 50,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Nombre de votants 4 639

Source : ministère de l’Intérieur

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