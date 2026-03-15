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19:21 - L'avenir de la France se décide aussi à Sedan Comment la population de Sedan peut-elle affecter le résultat des élections municipales ? Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 28,22%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (30,29%) souligne l'importance des problématiques relatives au logement et à l'urbanisation. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 287 €/an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre de familles monoparentales (29,59%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (14,17%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Sedan mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,76% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Sedan Le parti d'extrême droite restait loin du match lors de l'élection municipale à Sedan il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 31,04% des voix lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 51,13% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 17,97% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le mouvement nationaliste validait 29,75% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 40,16% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 36,59% pour le mouvement nationaliste. Il terminera avec 38,61% lors du vote final.

16:58 - Sedan classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Au soir de l'élection municipale 2026, le niveau de la participation jouera lourdement sur les résultats de Sedan. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 3 557 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 37,03 %, une mobilisation modeste alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer du fait de l'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 6 541 personnes qui ont voté au premier tour, soit 69,65 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 44,01 % des électeurs (soit environ 4 085 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 58,89 %, bien au-delà des 42,85 % enregistrés en 2022. L'observation de ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de ranger Sedan comme une zone en déficit de participation par rapport au reste de la France.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Sedan il y a deux ans L'exploration des résultats de 2024 révèle que Sedan restait à l'époque un paysage politique fragmenté. Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Sedan avait en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (40,16%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 13,02% des votes. Jean-Luc Warsmann (Divers droite) avait par la suite performé au premier tour des législatives à Sedan après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 41,24%. Isabelle Roger (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 36,59%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean-Luc Warsmann culminant à 61,39% des votes dans la localité.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Sedan ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Sedan tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 31,04% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 25,37%. Lors de la finale de l'élection à Sedan, les électeurs accordaient 51,13% pour Marine Le Pen, contre 48,87% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Sedan plébiscitaient Jean-Luc Warsmann (Divers droite) avec 42,13% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Luc Warsmann virant de nouveau en tête avec 70,25% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Sedan comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - L'essentiel à savoir sur la fiscalité locale à Sedan Tandis que les impôts locaux ont augmenté à Sedan entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 14,39 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant près de 119 400 euros la même année, contre 2 515 540 € enregistrés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Sedan atteint désormais un peu moins de 51,70 % en 2024 (contre 27,66 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Sedan a représenté 987 € en 2024 contre 722 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Sedan ? Lors des élections municipales il y a 6 ans à Sedan, les résultats ont fourni un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Didier Herbillon (Divers gauche) a pris les commandes avec 43,21% des soutiens. Juste derrière, Odile Berteloodt (Divers droite) a recueilli 34,92% des bulletins valides. Une marge significative. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Didier Herbillon l'a finalement emporté avec 1 670 bulletins (53,99%), face à Odile Berteloodt rassemblant 1 136 électeurs (36,72%) et Bertrand Bonhomme obtenant 287 électeurs (9,27%). La logique a prévalu, l'écart se confirmant pour aboutir à un résultat incontestable. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Le candidat étiqueté Divers gauche a probablement profité des votes des listes de gauche éjectées au premier tour, engrangeant 185 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation d'opposition se doit de totaliser davantage de bulletins ce dimanche soir, dès le premier tour, face à un bloc majoritaire qui veillera à empêcher toute union de ses adversaires.