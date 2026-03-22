Résultat de l'élection municipale 2026 à Sées : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sées [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sées sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sées.
L'actu des élections municipales 2026 à Sées
11:44 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Sées pour la municipale
Antoine Perrault a terminé en tête du premier volet des élections municipales 2026 à Sées il y a une semaine, avec 46,23 % des votes. Derrière, Mostefa Maachi a obtenu la seconde place avec 27,16 %. Un écart important s'est installé entre les deux candidats. Par ailleurs, avec 26,61 %, Marie-Caroline Malewicz Labbé s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Sées, le vote a vu 61,47 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sées
Le deuxième tour des élections municipales à Sées a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marie-Caroline Malewicz Labbé
Liste Divers
SÉES EN MOUVEMENT
|
|
Mostefa Maachi
Liste Divers
"ENSEMBLE, POURSUIVONS L'ELAN"
|
|
Antoine Perrault
Liste Divers
SÉES MAINTENANT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sées
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine PERRAULT (Ballotage) SÉES MAINTENANT
|761
|46,23%
|Mostefa MAACHI (Ballotage) "ENSEMBLE, POURSUIVONS L'ELAN"
|447
|27,16%
|Marie-Caroline MALEWICZ LABBÉ (Ballotage) SÉES EN MOUVEMENT
|438
|26,61%
|Participation au scrutin
|Sées
|Taux de participation
|61,47%
|Taux d'abstention
|38,53%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,37%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,54%
|Nombre de votants
|1 678
Source : ministère de l’Intérieur
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