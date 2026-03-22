Résultat de l'élection municipale 2026 à Sées : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sées

Le deuxième tour des élections municipales à Sées a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marie-Caroline Malewicz Labbé
Marie-Caroline Malewicz Labbé Liste Divers
SÉES EN MOUVEMENT
  • Marie-Caroline Malewicz Labbé
  • Matthieu Thomas
  • Marie Larroquelle
  • Matthieu Huet
  • Éloïse Dutheil
  • Johan Huby
  • Louise Sagot
  • Rémi Jardin
  • Florence Jaffret
  • Gilles Bonnot
  • Marion Brige
  • Gilbert Besniard
  • Stéphanie Fresnel
  • Nicolas Busnot
  • Andrée Aubrée
  • Michel Hamon
  • Alaïs Velghe
  • Nicolas Guellec-Gorichon
  • Nathalie Villier
  • Elouan Ricordeau
  • Françoise Faidherbe
  • Mickaël Denié
  • Sophie Brard
  • Didier Bouthors
  • Françoise Loubet
  • Maxime Goupil
  • Emmanuelle Aimé
  • Théo Bodiou
  • Elodie Terry
Mostefa Maachi
Mostefa Maachi Liste Divers
"ENSEMBLE, POURSUIVONS L'ELAN"
  • Mostefa Maachi
  • Pamela Lambert
  • Christophe Robieux
  • Martine Bidault-Poupier
  • Samuel Lautru
  • Florence Lecamus
  • Florian Menager
  • Martine Lemoine-Fouillard
  • Francois Raffray
  • Tiphaine Thieulin
  • Damien Sorel
  • Martine Meyer
  • Gregory Marchand
  • Jacqueline Blond
  • Baptiste Mayet
  • Marina Tertereau
  • Luc-Edouard Portier
  • Manon Besnard
  • Stephane Lechappellain
  • Patricia Charpentier
  • Jean-Pascal Potiron
  • Aline Teysseyre
  • Charles Boulent
  • Veronique Uguen-Baria
  • Christophe Jaffrelot
  • Francoise Lamontagne
  • Antoine Bignon
  • Stephanie Cormier
  • Raymond Frebet
Antoine Perrault
Antoine Perrault Liste Divers
SÉES MAINTENANT
  • Antoine Perrault
  • Brigitte Rousseau
  • Christian Sechet
  • Virginie Bruneau
  • Christian Richard
  • Viviane Malherbe
  • Didier Moine
  • Jocelyne Benoit
  • Jérôme Rouillé
  • Elisabeth Olivier
  • Jean-Louis Deshaies
  • Marie-Laure Gouenard
  • Robert Birraux
  • Chantal Menu
  • Dominique Maudoigt
  • Elisabeth Prunier
  • Claude Hamon
  • Patricia Aucours
  • Jean-Yves Lecossier
  • Pascale Lallement
  • Mathieu Lambert
  • Chantal Hérault
  • David Gueux
  • Stéphanie Février
  • Romain Girardin
  • Martine Duhaussay
  • Didier Loritte
  • Bérengère Thaureaux de Levaré
  • Rémy Duchemin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sées

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine PERRAULT
Antoine PERRAULT (Ballotage) SÉES MAINTENANT 		761 46,23%
Mostefa MAACHI
Mostefa MAACHI (Ballotage) "ENSEMBLE, POURSUIVONS L'ELAN" 		447 27,16%
Marie-Caroline MALEWICZ LABBÉ
Marie-Caroline MALEWICZ LABBÉ (Ballotage) SÉES EN MOUVEMENT 		438 26,61%
Participation au scrutin Sées
Taux de participation 61,47%
Taux d'abstention 38,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 1 678

Source : ministère de l’Intérieur

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