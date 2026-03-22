Résultat de l'élection municipale 2026 à Sées : les résultats du 2e tour

Programme de Marie-Caroline Malewicz Labbé à Sées (SÉES EN MOUVEMENT)

Proximité

La proximité est essentielle pour garantir une mairie ouverte et accessible. Cela implique d'expliquer les choix faits, d'associer les habitants aux projets importants et de rendre des comptes. Cette approche vise à renforcer la confiance entre les élus et les citoyens, favorisant ainsi une action publique efficace.

Cadre de vie

Un cadre de vie agréable et sûr est primordial pour toutes les générations. Cela nécessite d'améliorer les déplacements quotidiens au sein d'un espace public bien entretenu, propre et végétalisé. L'objectif est de créer un environnement où chacun se sent en sécurité et épanoui.

Solidarité

La solidarité est au cœur de l'engagement pour la ville de Sées. Elle vise à garantir l'accès aux soins, à lutter contre l'isolement et à protéger les personnes les plus vulnérables. L'accompagnement des familles et de la jeunesse est également une priorité, car personne ne doit être laissé de côté.

Économie locale

Renforcer l'économie locale est essentiel pour soutenir les commerçants et artisans de Sées. Cela passe par la valorisation du marché hebdomadaire et une attractivité touristique accrue, créant ainsi de l'activité et de l'emploi. Une collaboration étroite avec la Communauté de communes est nécessaire pour atteindre ces objectifs.