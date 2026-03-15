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19:16 - Segonzac : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Quel impact auront les habitants de Segonzac sur le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 59 habitants/km² et un taux de chômage de 9,96%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de familles possédant au moins une voiture (78,84%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 1060 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,44%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (11,95%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Segonzac mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 26,55% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Segonzac Le parti nationaliste n'était pas représenté lors de la dernière municipale à Segonzac en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 28,95% des votes lors du premier passage aux urnes, puis talonnait Emmanuel Macron dans la commune avec 49,77% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 21,38% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national réunissait 42,63% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 40,21% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 44,35% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 51,51% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à Sandra Marsaud.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Segonzac ? Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des élections municipales à Segonzac, l'abstention frappait 54,88 % des inscrits, une proportion assez classique alors que le pays était perturbé par la pandémie du Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est ainsi stabilisé à 29,57 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 52,55 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 35,33 %, loin des 58,85 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée marquée par l'abstention. Au soir de la municipale de 2026, ce paramètre pèsera en tout cas assurément sur les résultats de Segonzac.

15:59 - Quels enseignements pour les dernières élections à Segonzac ? La préférence des électeurs de Segonzac a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Lors des dernières élections européennes, le podium à Segonzac s'était en effet dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,21%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,51%) et Raphaël Glucksmann (13,14%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Segonzac avaient ensuite favorisé Barthélemy Martin (Union de l'extrême droite) avec 44,35% au premier tour, devant Sandra Marsaud (Ensemble !) avec 31,88%. Le second round n'a pas changé grand chose, Barthélemy Martin culminant à 51,51% des votes dans la commune.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les habitants de Segonzac ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Segonzac tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,64% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 28,95%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,23% pour Emmanuel Macron, contre 49,77% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Segonzac portaient leur choix sur Sandra Marsaud (Ensemble !) avec 31,23% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,37% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Segonzac un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - La fiscalité locale à Segonzac, un enjeu de campagne ? En matière d'impôts locaux à Segonzac, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à environ 1 231 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 894 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 45,38 % en 2024 (contre 22,49 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 54 500 euros en 2024, loin des quelque 316 200 euros engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 11,24 %. Cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Segonzac Les résultats des précédentes élections municipales à Segonzac ont offert un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Lors de la première manche électorale, Jérôme Froin a distancé ses rivaux avec 55,50% des soutiens. À sa poursuite, Laurent Georges a capté 315 bulletins valides (44,49%). Ce succès d'emblée de Jérôme Froin a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Segonzac, ce décor pose les bases. Renverser une majorité d'une telle ampleur sera un défi herculéen pour le camp adverse ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.