Résultat municipale 2026 à Segonzac (16130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Segonzac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Segonzac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Segonzac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent GEORGES
Laurent GEORGES (17 élus) SEGONZAC VERS L'AVENIR 		747 74,77%
  • Laurent GEORGES
  • Léa LAURICHESSE
  • Vincent PERRIN
  • Laure HERAULT
  • Patrick DESCARSIN
  • Marina BARBOT
  • Vincent RUMEAU
  • Muriel BONNAUD
  • Etienne HOSTEING
  • Clarisse NOEL
  • Romain GILLARDEAU
  • Agnès LIMOUZIN
  • Victor BOUCHÉ
  • Nathalie GUERBÉ
  • Daniel GEORGEON
  • Mélanie MOUCHON-BERTACCHI
  • David DUPERRAY
Francis MICHAUX
Francis MICHAUX (2 élus) AVEC VOUS POUR SEGONZAC 		252 25,23%
  • Francis MICHAUX
  • Janine BRETAGNE
Participation au scrutin Segonzac
Taux de participation 67,26%
Taux d'abstention 32,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Nombre de votants 1 023

Source : ministère de l’Intérieur

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