Résultat municipale 2026 à Segré-en-Anjou Bleu (49500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Segré-en-Anjou Bleu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Segré-en-Anjou Bleu, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Segré-en-Anjou Bleu [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Genevieve COQUEREAU (53 élus) SEGRÉ EN ANJOU BLEU LA FORCE DU COLLECTIF
|3 653
|52,31%
|
|Raphaël DE LA SALMONIÈRE (9 élus) ENSEMBLE, REVEILLONS SEGRE EN ANJOU BLEU
|1 814
|25,97%
|
|Jean-Eudes GANNAT (7 élus) Faire entendre la voix des segréens
|1 517
|21,72%
|
|Participation au scrutin
|Segré-en-Anjou Bleu
|Taux de participation
|58,75%
|Taux d'abstention
|41,25%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,59%
|Nombre de votants
|7 404
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Segré-en-Anjou Bleu [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Segré-en-Anjou Bleu en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Segré-en-Anjou Bleu
19:18 - Segré-en-Anjou Bleu : démographie et socio-économie impactent les élections municipales
Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Segré-en-Anjou Bleu se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 17 617 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 995 entreprises, Segré-en-Anjou Bleu se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (78,48%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La présence de 338 résidents étrangers, soit 1,92% de la population, favorise son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 140 €/mois, la commune aspire à un avenir prospère. À Segré-en-Anjou Bleu, les intérêts locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, se joignent aux défis français.
17:57 - Rassemblement national à Segré-en-Anjou Bleu : les données clés
Le parti à la flamme ne parvenait pas à se hisser sur le podium lors des municipales à Segré-en-Anjou Bleu il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 22,73% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 37,46% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 17,87% au candidat RN lors du premier tour. Un score insuffisant, à Segré-en-Anjou Bleu comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 29,97% lors du choc des européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives enfin se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 31,66% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 35,38% le dimanche suivant.
16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Segré-en-Anjou Bleu au crible
Lors des municipales de 2020, la participation à Segré-en-Anjou Bleu s'était établie à 39,40 % au premier round, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale. 4 910 votants avaient glissé un bulletin dans l'urne alors que le coronavirus bousculait l'événement. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 75,87 %. Certes, ces scrutins sont d'une tout autre nature, mais il est pertinent d'observer l'évolution des législatives de 2022 à celles de 2024. Le taux de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 45,67 % au premier tour en 2022 à 65,54 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 47,79 % (51,49 % dans le pays). Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le secteur s'affiche donc résolument comme une zone en déficit de participation. Pour ces municipales 2026, cette particularité à Segré-en-Anjou Bleu sera en définitive capitale dans la conclusion du scrutin.
15:59 - Comment a voté Segré-en-Anjou Bleu lors des dernières élections ?
La préférence des électeurs de Segré-en-Anjou Bleu a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un secteur difficile à classer. Les Européennes du printemps 2024 à Segré-en-Anjou Bleu avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (29,97%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 21,57% des voix. Les élections des députés à Segré-en-Anjou Bleu une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Philippe Bolo (Majorité présidentielle) en tête du peloton avec 35,29% au premier tour, devant Clémence Lascaud (Rassemblement National) avec 31,66%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Philippe Bolo culminant à 43,41% des votes dans la commune.
14:57 - À Segré-en-Anjou Bleu, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un vote pour le centre
La synthèse des votes de 2022 dépeint Segré-en-Anjou Bleu comme une ville acquise au bloc central. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Segré-en-Anjou Bleu était en effet marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 36,45% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 22,73%. Lors de la finale de l'élection à Segré-en-Anjou Bleu, les électeurs accordaient 62,54% pour Emmanuel Macron, contre 37,46% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Segré-en-Anjou Bleu plébiscitaient Philippe Bolo (Ensemble !) avec 42,32% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Philippe Bolo virant de nouveau en tête avec 57,63% des voix.
12:58 - Segré-en-Anjou Bleu : la situation fiscale relevée avant les municipales
Du côté de la fiscalité de Segré-en-Anjou Bleu, la facture moyenne versée par ménage imposable a représenté 942 € en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 702 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 44,36 % en 2024 (contre environ 21,57 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale se situe à près de 40 %. Mais attention : cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 393 030 € en 2024. Un apport qui est loin des 2 252 310 € récoltés en 2020 avec un taux fixé à environ 12,27 %. Cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.
11:59 - Geneviève Coquereau gagnante des dernières élections à Segré-en-Anjou Bleu
Les résultats des municipales il y a 6 ans à Segré-en-Anjou Bleu se sont révélés riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. Au soir du premier tour, Geneviève Coquereau (Divers) a devancé tous ses rivaux en totalisant 3 139 soutiens (70,90%). En deuxième position, Anne Danjou (Divers) a rassemblé 29,09% des suffrages. Ce triomphe au premier tour de Geneviève Coquereau a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Segré-en-Anjou Bleu, cette dynamique offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Pour ébranler cette domination ce dimanche, les forces d'opposition devront gagner de nombreux électeurs, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Segré-en-Anjou Bleu (49500) ?
Les municipales se tiennent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin va permettre d'élire les élus locaux de toutes les communes françaises. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée plus bas. Il est important de noter que les horaires d’ouverture des 21 bureaux de vote de Segré-en-Anjou Bleu sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Pour connaître les résultats à Segré-en-Anjou Bleu, rendez vous sur cette page dès 20h.
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