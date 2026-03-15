Résultat municipale 2026 à Segré-en-Anjou Bleu (49500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Segré-en-Anjou Bleu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Segré-en-Anjou Bleu, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Segré-en-Anjou Bleu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Genevieve COQUEREAU
Genevieve COQUEREAU (53 élus) SEGRÉ EN ANJOU BLEU LA FORCE DU COLLECTIF 		3 653 52,31%
  • Genevieve COQUEREAU
  • Bruno CHAUVIN
  • Colette ROMANN
  • Christophe GUINEHEUX
  • Carine CHAUVEAU
  • Christophe GASTINEAU
  • Marie Paule BOURDAIS
  • Nicolas CHERE
  • Magali BOULTOUREAU
  • Pierre Marie HEULIN
  • Mélanie GROSBOIS
  • Joël RONCIN
  • Claudine PORTA
  • Dominique LARDEUX
  • Marie-Bernadette GROSBOIS
  • Denis BELIER
  • Sandrine BOULLAIS-CHALLIER
  • Pierre ROCHEPEAU
  • Marie Andrée DOUET
  • Jean-Olivier BOUVET
  • Stéphanie FIANDRINO-RENOU
  • Loïc BESNIER
  • Virginie ROUX
  • Olivier CHAUVEAU
  • Nathalie DAVID
  • Yann-Maël SOLEIL-LEGAULT
  • Emilie GATINEAU
  • Christian PERROIS
  • Manon TALANDIER
  • Jean Claude GRANIER
  • Laura RAYÉ VILLERMÉ
  • Louis DE PIMODAN
  • Solène THEBAUD
  • Michel BESNIER
  • Anne-Gaëlle PRINTEMPS
  • Martin ALLUSSE
  • Mary MAINFROID
  • Patrick BIANG NZIÉ
  • Stéphanie COLAS
  • Jean-Luc PORCHER
  • Corinne VOLARD
  • Sébastien ROULLEAU
  • Agnès TROTTIER
  • Nicolas DELBARRE
  • Virginie GUILLAUME
  • Loïc FOLLIARD
  • Christine DE FROMONT
  • Jean Paul LUET
  • Audrey COTTIER
  • Nicolas KAYSER
  • Marie-Isabelle MOREAU
  • Sébastien MAZAN
  • Nathalie BERTHELOT
Raphaël DE LA SALMONIÈRE
Raphaël DE LA SALMONIÈRE (9 élus) ENSEMBLE, REVEILLONS SEGRE EN ANJOU BLEU 		1 814 25,97%
  • Raphaël DE LA SALMONIÈRE
  • Cindy K'BIDI
  • Stéphane TROTTIER
  • Angélique LECOCQ
  • Christophe MACHARD
  • Sandrine MILARET
  • Loïc DUSSEAU
  • Michelle HESNAUX-LAVALADE
  • Stéphane JACQMIN
Jean-Eudes GANNAT
Jean-Eudes GANNAT (7 élus) Faire entendre la voix des segréens 		1 517 21,72%
  • Jean-Eudes GANNAT
  • Mariette LORENZI
  • Arthur REVENAZ
  • Blandine COMERRE
  • Benjamin HUCHEDÉ
  • Marie SCHEIDEMANTEL
  • Jean-Luc HOREAU
Participation au scrutin Segré-en-Anjou Bleu
Taux de participation 58,75%
Taux d'abstention 41,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,59%
Nombre de votants 7 404

Source : ministère de l’Intérieur

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