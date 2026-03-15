En direct

19:18 - Segré-en-Anjou Bleu : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Segré-en-Anjou Bleu se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 17 617 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 995 entreprises, Segré-en-Anjou Bleu se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (78,48%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La présence de 338 résidents étrangers, soit 1,92% de la population, favorise son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 140 €/mois, la commune aspire à un avenir prospère. À Segré-en-Anjou Bleu, les intérêts locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, se joignent aux défis français.

17:57 - Rassemblement national à Segré-en-Anjou Bleu : les données clés Le parti à la flamme ne parvenait pas à se hisser sur le podium lors des municipales à Segré-en-Anjou Bleu il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 22,73% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 37,46% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 17,87% au candidat RN lors du premier tour. Un score insuffisant, à Segré-en-Anjou Bleu comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 29,97% lors du choc des européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives enfin se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 31,66% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 35,38% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Segré-en-Anjou Bleu au crible Lors des municipales de 2020, la participation à Segré-en-Anjou Bleu s'était établie à 39,40 % au premier round, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale. 4 910 votants avaient glissé un bulletin dans l'urne alors que le coronavirus bousculait l'événement. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 75,87 %. Certes, ces scrutins sont d'une tout autre nature, mais il est pertinent d'observer l'évolution des législatives de 2022 à celles de 2024. Le taux de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 45,67 % au premier tour en 2022 à 65,54 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 47,79 % (51,49 % dans le pays). Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le secteur s'affiche donc résolument comme une zone en déficit de participation. Pour ces municipales 2026, cette particularité à Segré-en-Anjou Bleu sera en définitive capitale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Comment a voté Segré-en-Anjou Bleu lors des dernières élections ? La préférence des électeurs de Segré-en-Anjou Bleu a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un secteur difficile à classer. Les Européennes du printemps 2024 à Segré-en-Anjou Bleu avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (29,97%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 21,57% des voix. Les élections des députés à Segré-en-Anjou Bleu une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Philippe Bolo (Majorité présidentielle) en tête du peloton avec 35,29% au premier tour, devant Clémence Lascaud (Rassemblement National) avec 31,66%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Philippe Bolo culminant à 43,41% des votes dans la commune.

14:57 - À Segré-en-Anjou Bleu, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un vote pour le centre La synthèse des votes de 2022 dépeint Segré-en-Anjou Bleu comme une ville acquise au bloc central. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Segré-en-Anjou Bleu était en effet marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 36,45% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 22,73%. Lors de la finale de l'élection à Segré-en-Anjou Bleu, les électeurs accordaient 62,54% pour Emmanuel Macron, contre 37,46% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Segré-en-Anjou Bleu plébiscitaient Philippe Bolo (Ensemble !) avec 42,32% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Philippe Bolo virant de nouveau en tête avec 57,63% des voix.

12:58 - Segré-en-Anjou Bleu : la situation fiscale relevée avant les municipales Du côté de la fiscalité de Segré-en-Anjou Bleu, la facture moyenne versée par ménage imposable a représenté 942 € en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 702 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 44,36 % en 2024 (contre environ 21,57 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale se situe à près de 40 %. Mais attention : cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 393 030 € en 2024. Un apport qui est loin des 2 252 310 € récoltés en 2020 avec un taux fixé à environ 12,27 %. Cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Geneviève Coquereau gagnante des dernières élections à Segré-en-Anjou Bleu Les résultats des municipales il y a 6 ans à Segré-en-Anjou Bleu se sont révélés riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. Au soir du premier tour, Geneviève Coquereau (Divers) a devancé tous ses rivaux en totalisant 3 139 soutiens (70,90%). En deuxième position, Anne Danjou (Divers) a rassemblé 29,09% des suffrages. Ce triomphe au premier tour de Geneviève Coquereau a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Segré-en-Anjou Bleu, cette dynamique offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Pour ébranler cette domination ce dimanche, les forces d'opposition devront gagner de nombreux électeurs, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.