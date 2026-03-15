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19:18 - Élections à Seigy : l'impact des caractéristiques démographiques Devant le bureau de vote de Seigy, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec une population de 982 habitants répartis dans 664 logements, ce village présente une densité de 120 hab par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 45 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 616 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (28,61%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 51,69% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, 26,73% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 588,47 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. En conclusion, Seigy incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Seigy Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière municipale à Seigy il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 28,28% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 48,24% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 18,04% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement nationaliste réunissait 50,41% des voix au niveau local. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 41,19% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 46,68% pour le mouvement nationaliste. Il achèvera sa course en tête avec 50,90% le dimanche suivant, offrant un siège à l'Assemblée à Roger Chudeau.

16:58 - Les électeurs de Seigy vont-ils se mobiliser aux municipales ? Dans le cadre des élections municipales 2026 à Seigy, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs jouera un rôle clé sur les résultats locaux. En 2020, l'abstention avait culminé à 44,29 % au premier tour, un score en demi-teinte. 493 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que l'épidémie de coronavirus frappait le pays. Les municipales sont en effet, avec les présidentielles, un moment où les électeurs votent le plus souvent pour élire leur maire et leur président. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est à ce titre fixé à 21,95 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 46,25 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 29,27 % au premier tour, contre 46,48 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres dessinent le portrait d'une commune moins abstentionniste que la moyenne au regard des moyennes nationales.

15:59 - Seigy : le vote des électeurs l'année de la dissolution La préférence des électeurs de Seigy a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Seigy avaient en effet donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 41,19% des inscrits. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Seigy avaient ensuite favorisé Roger Chudeau (Rassemblement National) avec 46,68% au premier tour, devant Sylvie Mayer (Union de la gauche) avec 25,46%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Roger Chudeau culminant à 50,90% des votes sur place.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux de Seigy lors de la dernière présidentielle ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Seigy voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 28,28% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 26,88%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,76% pour Emmanuel Macron, contre 48,24% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Seigy soutenaient en priorité Pascal Bioulac (LR) avec 23,52% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Roger Chudeau (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 50,41%. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Seigy touchée par la réforme fiscale avant ces élections municipales Avec la montée des prélèvements locaux à Seigy, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 13,25 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 43 080 €. Un montant loin des quelque 167 800 euros perçus en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Seigy s'est établi à un peu moins de 51,74 % en 2024 (contre 26,83 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Seigy a représenté 1 173 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 808 € relevés en 2020.

11:59 - La liste "Pour Seigy Avec Vous" grande gagnante de la dernière municipale à Seigy La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Seigy est particulièrement éclairante. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Françoise Plat a raflé la première place en totalisant 53,45% des suffrages. À sa poursuite, Claude Barat a capté 222 votes (46,54%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ce scrutin de 2026 à Seigy, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse devant cette victoire écrasante, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.