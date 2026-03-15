Résultat municipale 2026 à Seigy (41110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Seigy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Seigy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Seigy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Evelyne CAIL
Evelyne CAIL (12 élus) Bien vivre à Seigy 		293 56,89%
  • Evelyne CAIL
  • Claude BARAT
  • Christine LEBERT
  • Jean-Marc BIET
  • Sylvie BARIZZI-LOISEL
  • Jean-Philippe NONET
  • Yvette MASSET
  • Jérôme BECUAU
  • Nathalie PLAT
  • Damien SELLIER
  • Dominique SALLE
  • Dominique SIMONNET
Jean-Luc ESNAULT
Jean-Luc ESNAULT (3 élus) TOUS ENGAGÉS POUR SEIGY 		222 43,11%
  • Jean-Luc ESNAULT
  • Florence FOUSSIER
  • Pascal BRAULT
Participation au scrutin Seigy
Taux de participation 65,38%
Taux d'abstention 34,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,89%
Nombre de votants 540

Source : ministère de l’Intérieur

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