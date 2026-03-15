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19:20 - Seillons-Source-d'Argens : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Seillons-Source-d'Argens, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec une population de 2 717 habitants répartis dans 1 224 logements, cette ville présente une densité de 108 habitants/km². Avec 247 entreprises, Seillons-Source-d'Argens permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 20,10% des résidents sont des enfants, et 28,75% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 26,59% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 47,98% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 368,16 €, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. Pour finir, Seillons-Source-d'Argens incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Les électeurs de Seillons-Source-d'Argens séduits par le RN ? Le RN n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière bataille municipale à Seillons-Source-d'Argens il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 37,07% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 60,69% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 33,99% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national arrachait 56,58% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 44,37% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 52,51% pour le Rassemblement national. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Schreck.

16:58 - La commune de Seillons-Source-d'Argens plutôt abstentionniste lors des élections La participation s'élevait à 44,82 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Seillons-Source-d'Argens (une proportion assez classique) alors qu'à cause de la pandémie du coronavirus, une part importante des électeurs avaient préféré éviter les isoloirs. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre réuni 76,99 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Même si les dynamiques changent d'un scrutin à l'autre, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent aisément être mis en perspective. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 40,25 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation augmenter très nettement à 66,10 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait réuni 50,83 % des citoyens locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville où la participation peine à décoller. Pour ces élections municipales, cette réalité à Seillons-Source-d'Argens sera quoi qu'il en soit fondamentale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Seillons-Source-d'Argens Les élections des députés à Seillons-Source-d'Argens du printemps 2024, plaçaient Philippe Schreck (Rassemblement National) en tête du peloton avec 52,51% au premier tour, devant Sarah Breffy (Union de la gauche) avec 19,37%. La conclusion était d'ailleurs immédiate sans avoir besoin de revenir voter dans la circonscription. Le scrutin des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Seillons-Source-d'Argens avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,37%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 12,76% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2024 a donc confirmé que Seillons-Source-d'Argens restait à l'époque une terre favorable au Rassemblement national, solidifiant encore un peu plus son ancrage.

14:57 - Qui a gagné les scrutins de 2022 à Seillons-Source-d'Argens ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Seillons-Source-d'Argens tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 37,07% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 20,18%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,69% pour Marine Le Pen, contre 39,31% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Seillons-Source-d'Argens soutenaient en priorité Philippe Schreck (RN) avec 33,99% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,58%. Cette physionomie politique de Seillons-Source-d'Argens dessine ainsi une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Seillons-Source-d'Argens Côté fiscalité de Seillons-Source-d'Argens, la somme moyenne payée par foyer fiscal a atteint 803 € en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 804 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 36,30 % en 2024 (contre près de 20,81 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 53 940 € en 2024. Un apport qui est loin des 611 430 € récoltés en 2020 pour un taux stable d'environ 15,02 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Seillons-Source-d'Argens Lors des élections municipales il y a six ans à Seillons-Source-d'Argens, les résultats ont offert un aperçu clair des forces politiques en présence. Unique liste en présence, 'Vivre a seillons 2020' menée par Stéphane Arnaud a logiquement obtenu 807 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Seillons-Source-d'Argens, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Cette fois, l'attention se concentrera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse assez parlant a déjà été donné.