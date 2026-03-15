Résultat municipale 2026 à Seillons-Source-d'Argens (83470) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Seillons-Source-d'Argens a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Seillons-Source-d'Argens, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Seillons-Source-d'Argens [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane ARNAUD
Stéphane ARNAUD (21 élus) VIVE SEILLONS 2026 AVEC STEPHANE ARNAUD 		1 131 75,00%
  • Stéphane ARNAUD
  • Joëlle MAINETTI
  • Jean-Guy MARENCO
  • Aude DEGIOANNI
  • Thierry DUGAT
  • Estelle BEAUDREY
  • Pascal JACONELLI
  • Muriel ALIS
  • Pierre MAÏNETTI
  • Marie-Odile RULLIER
  • Serge JACOLIN
  • Lotte MICHEL
  • Michael HADJ-SAID
  • Magali PANASCI
  • Sébastien HENRY
  • Mireille PASQUIER
  • Frederic LOURENÇO
  • Mélanie GRENET
  • Renaud LAPIERRE
  • Caroline ALLARD
  • Yoan GOSSELIN
Nicolas SOUCHON
Nicolas SOUCHON (2 élus) DEMAIN SEILLONS 		377 25,00%
  • Nicolas SOUCHON
  • Luce FAVREAU
Participation au scrutin Seillons-Source-d'Argens
Taux de participation 72,88%
Taux d'abstention 27,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 1 537

Source : ministère de l’Intérieur

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