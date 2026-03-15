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19:17 - Seissan : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population de Seissan peut-elle peser sur le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 59 hab par km² et un taux de chômage de 7,47%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (22,51%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 602 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,54%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (11,64%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Seissan mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,94% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Seissan Le RN n'était pas représenté à la dernière bataille municipale à Seissan il y a six ans, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 24,82% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 45,83% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 24,83% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop limité, à Seissan comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 31,36% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 38,61% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 42,73% lors du vote final.

16:58 - Quelle abstention attendre à Seissan aux municipales ? Au soir des élections municipales 2026, le niveau de l'abstention pèsera irrémédiablement sur les résultats de Seissan. Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 34,97 % du corps électoral, très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors que la pandémie du Covid-19 semait le doute dans le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 19,65 % des citoyens inscrits. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 47,63 % en 2022 à seulement 28,84 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 45,13 % (contre 48,51 % en France). Cet instantané des scrutins depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Seissan À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs de Seissan avaient soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 31,36% des votes. Jean-Luc Yelma (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des législatives à Seissan près d'un mois plus tard avec 38,61%. Jean-René Cazeneuve (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 34,86%. Au second tour, c'est en revanche Jean-René Cazeneuve (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 57,27% des suffrages exprimés. Le panorama politique de Seissan a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Seissan : les points à retenir Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Seissan votaient en priorité pour Emmanuel Macron (24,96%), surpassant ainsi Marine Le Pen avec 24,82%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,17% pour Emmanuel Macron, contre 45,83% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Seissan portaient leur choix sur Jean-René Cazeneuve (Ensemble !) avec 34,00% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-René Cazeneuve virant de nouveau en tête avec 60,00% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Seissan une place forte du courant central.

12:58 - La municipalité de Seissan a globalement augmenté sa fiscalité locale Si l'on examine la fiscalité de Seissan, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 14,94 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville près de 11 800 euros la même année. Une somme bien en-dessous des 135 800 € engrangés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Seissan atteint désormais un peu plus de 64,25 % en 2024 (contre 30,40 % en 2020). Une donnée à mettre en regard de la moyenne en France, approchant les 40 %. Mais attention : cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Seissan s'est chiffrée à environ 917 euros en 2024 contre 600 euros en début de mandat.

11:59 - François Riviere vainqueur des dernières élections à Seissan Quel avait été le résultat du dernier scrutin municipal à Seissan ? Dès le dimanche du premier tour à l'époque, François Riviere a distancé ses concurrents en recueillant 64,60% des voix. Juste derrière, Bastien Porta a recueilli 35,39% des suffrages. Cette victoire écrasante de François Riviere a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette municipale 2026 à Seissan, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Renverser une majorité si large constituera un défi immense pour l'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.