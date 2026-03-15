Résultat municipale 2026 à Seissan (32260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Seissan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Seissan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Seissan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François RIVIERE
François RIVIERE (12 élus) ENSEMBLE POUR SEISSAN 		391 61,97%
  • François RIVIERE
  • Aurélie GABRIEL
  • Roger ADELBRECHT
  • Isabelle DALLAS
  • Patrice MARTET
  • Virginie PIROVANO
  • Jean-Pierre SAINTE-MARIE
  • Cécile CARRAU
  • Daniel DANFLOUS
  • Marie-Pierre MOURGUES
  • Jean-Louis FERREIRA
  • Nathalie PUJOS
Bastien PORTA MEYNENT
Bastien PORTA MEYNENT (3 élus) SEISSAN AVENIR 		240 38,03%
  • Bastien PORTA MEYNENT
  • Ingrid LEROUGE
  • Christian WARNIEZ
Participation au scrutin Seissan
Taux de participation 73,42%
Taux d'abstention 26,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Nombre de votants 649

Source : ministère de l’Intérieur

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