Résultat de l'élection municipale 2026 à Sélestat : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sélestat [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sélestat sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sélestat.
L'actu des élections municipales 2026 à Sélestat
13:46 - Les électeurs de Sélestat se prononceront-ils sur la question fiscale ?
Pour ce qui est de la fiscalité de Sélestat, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté 757 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 793 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à un peu plus de 25,51 % en 2024 (contre environ 12,34 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 529 240 € en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 5,30504 millions d'euros (5 305 040 € très exactement) enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 20,10 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.
11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Sélestat
L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Sélestat s'avère particulièrement éclairante. Au soir du premier passage aux urnes, Marcel Bauer (Divers droite) a pris les commandes en récoltant 36,66% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Denis Digel (Divers centre) a engrangé 1 725 bulletins valides (32,12%). Une troisième force s'est dégagée derrière Caroline Reys (Europe Ecologie-Les Verts), rassemblant 1 262 électeurs (23,50%). Le petit gap entre les deux premiers instaurait un 2ème tour très flou. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Marcel Bauer l'a finalement emporté avec 2 355 bulletins (41,25%), face à Denis Digel s'adjugeant 38,81% des électeurs inscrits et Caroline Reys avec 19,93% des votes. Le duel a été à la hauteur des espérances avec un vote demeuré particulièrement serré jusqu'au terme du dépouillement. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Même si Denis Digel a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 491 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Divers droite a certainement bénéficié des voix des listes éliminées.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Sélestat
Pour voter, les votants de l'agglomération ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Sélestat. Les municipales 2026 sont l'occasion pour les 14 300 électeurs de Sélestat de réagir sur la façon dont est gérée leur localité. À Sélestat comme ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Pour mémoire, c'est Marcel Bauer qui a conquis la mairie au deuxième tour en 2020. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? Vous pouvez consulter ci-dessous la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Sélestat. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sélestat
|Tête de listeListe
|
Denis Digel
Liste divers centre
AGIR ENSEMBLE POUR SELESTAT
|
|
Edouard Faller
Liste divers droite
Un nouveau départ
|
|
Thomas Esteve
Liste du Rassemblement National
LA RELÈVE SÉLESTADIENNE
|
|
Caroline Reys
Liste d'union à gauche
RÉINVENTER SÉLESTAT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marcel Bauer (24 élus) Sélestat notre passion
|2 355
|41,25%
|
|Denis Digel (6 élus) Bien vivre ensemble et bien faire ensemble à sélestat
|2 216
|38,81%
|
|Caroline Reys (3 élus) Sélestat, terre humaniste
|1 138
|19,93%
|
|Participation au scrutin
|Sélestat
|Taux de participation
|41,94%
|Taux d'abstention
|58,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 863
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marcel Bauer Sélestat notre passion
|1 969
|36,66%
|Denis Digel Bien vivre ensemble et bien faire ensemble à sélestat
|1 725
|32,12%
|Caroline Reys Sélestat, terre humaniste
|1 262
|23,50%
|Jean-Marc Kastel-Koffel Convergence citoyenne
|414
|7,70%
|Participation au scrutin
|Sélestat
|Taux de participation
|39,69%
|Taux d'abstention
|60,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 553
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marcel Bauer (26 élus) Selestat, ville de progrès
|3 861
|51,39%
|
|Stéphane Klein (4 élus) De l'énergie pour sélestat
|2 076
|27,63%
|
|Caroline Reys (3 élus) Sélestat 2014, changeons d'allure !
|1 575
|20,96%
|
|Participation au scrutin
|Sélestat
|Taux de participation
|58,70%
|Taux d'abstention
|41,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,48%
|Nombre de votants
|7 783
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marcel Bauer Selestat, ville de progrès
|3 710
|47,68%
|Stéphane Klein De l'énergie pour sélestat
|2 152
|27,65%
|Caroline Reys Sélestat 2014, changeons d'allure !
|1 919
|24,66%
|Participation au scrutin
|Sélestat
|Taux de participation
|61,07%
|Taux d'abstention
|38,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,90%
|Nombre de votants
|8 097
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