Résultat de l'élection municipale 2026 à Sélestat : les infos en direct

Denis Digel Liste divers centre

AGIR ENSEMBLE POUR SELESTAT Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Denis Digel Programme de Denis Digel à Sélestat (AGIR ENSEMBLE POUR SELESTAT) Engagement local Depuis près de douze ans, Denis Digel s'engage au service de Sélestat au sein du Conseil municipal et de la Communauté de Communes. Cet engagement lui a permis de comprendre les attentes des habitants et les forces de la ville. En tant que maire, il aspire à être proche et attentif aux besoins de tous les citoyens. Grands projets Le projet de redonner vie au CCA vise à en faire un cœur culturel et associatif pour toutes les générations. Un nouvel espace convivial sera créé dans le quartier du Heyden pour favoriser le lien social. De plus, l'extension du parc des Remparts est prévue pour offrir un poumon vert dynamique à la ville. Priorités pour les citoyens La qualité de vie des Sélestadiens est une priorité, avec des efforts pour améliorer le cadre de vie au quotidien. La santé sera également mise en avant, avec un soutien à l'installation de médecins et des initiatives de prévention. Enfin, la sécurité sera renforcée par des actions visibles et réactives pour préserver la tranquillité de la ville. Équipe engagée Denis Digel a constitué une équipe diversifiée et expérimentée, prête à agir pour l'intérêt général. Ensemble, ils partagent des valeurs humanistes et un engagement à réaliser un projet réaliste et réalisable. Leur slogan, "UNIR, AGIR, RÉUSSIR", reflète leur détermination à servir la communauté.

Denis Digel

Nadège Hornbeck

Jean-Pierre Haas

Frédérique Meyer

Hugo Rapp

Sylvie Beringer-Kuntz

Philippe Desaintquentin

Cathie Venchiarutti

Renaud Deschamps

Anne Wieder

Robert Engel

Cathy Oberlin-Kugler

Laurent Geyller

Carine Humm

Nicolas Decker

Ahellame Anselmetti

Gilbert Klein

Caroline Fischer

Pierre Zamolo

Emmanuelle Pagniez

Frederic Ries

Mélanie Treiber

Sylvain Molina

Bénédicte Rozet

Lorenzo Fernandez Lecce

Nathalie Hoffmann-Eblin

Guillaume Vetter-Genoud

Salomé Deckert

Jacky Kracher

Leslie Guedj Corchia

Fabrice Uttard

Aurelie Denayer

André Klethi

Edouard Faller Liste divers droite

Un nouveau départ Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Edouard Faller Programme de Edouard Faller à Sélestat (Un nouveau départ) Candidature d'Édouard Faller Édouard FALLER, chef d’entreprise et ancien président des commerçants de Sélestat, se présente aux élections municipales. Sa candidature est soutenue par une équipe renouvelée, déterminée à agir pour le bien de la ville. Faller met l'accent sur l'écoute des citoyens et la nécessité de faire bouger les choses pour Sélestat. Sécurité et incivilités La sécurité est présentée comme une priorité absolue par Édouard FALLER. Il propose de renforcer la police municipale pour lutter contre l'insécurité et les incivilités. Des mesures concrètes seront mises en place pour sécuriser chaque quartier, notamment par un éclairage moderne. Revitalisation du commerce Édouard FALLER s'engage à soutenir les commerçants et artisans de Sélestat en leur redonnant vie à leurs rues. Des animations régulières et des événements repensés, comme le Corso Fleuri et le marché de Noël, sont prévus pour dynamiser le commerce local. Il se positionne comme un allié des acteurs économiques de la ville. Engagement citoyen Un conseil citoyen sera instauré pour favoriser le lien social et permettre aux habitants de s'exprimer sur les projets de la ville. Édouard FALLER souhaite impliquer les citoyens dans la prise de décisions et les consultations avant chaque grand projet. Son objectif est de construire Sélestat avec la participation active de ses habitants.

Edouard Faller

Melda Kiribis Durmaz

David Balin

Cécile Sadowski

Quentin Mertz

Sarah Weiss Moessmer

Eric Sichler

Valérie Best

Nino Capparelli

Isabelle Kartal

Jean Luc Roque

Aurélie Duc

Hervé Giacomini

Sandrine Rinckel

Christian Bauer

Andrée Boehm

Sirim Durmaz

Ilaha Ahui

Cédric Richter

Elisabeth Lubnau

Francis Garrigos

Laura Diehl

Frédéric Bay

Nelly Durmaz

Christian Degout

Sylvie Maurer

Vedat Sert

Célia Buzov Schuhler

Gilles Baumann

Laurence Allheilig

Ali Avan

Floriane Vatonne

Victor Fedele

Thomas Esteve Liste du Rassemblement National

LA RELÈVE SÉLESTADIENNE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Thomas Esteve Programme de Thomas Esteve à Sélestat (LA RELÈVE SÉLESTADIENNE) Sécurité et tranquillité La sécurité est présentée comme la priorité numéro un de l'équipe municipale. Des mesures seront mises en place pour soutenir l'action de la Police Municipale. L'objectif est de garantir un cadre de vie paisible pour tous les habitants de Sélestat. Gestion des finances Un audit indépendant des finances de la commune sera lancé dès l'arrivée au pouvoir. Cette démarche vise à assurer une gestion rigoureuse et transparente des fonds publics. La transparence dans l'utilisation de l'argent public est essentielle pour renforcer la confiance des citoyens. Attractivité économique Le soutien à l'attractivité économique de Sélestat est une priorité. Cela inclut la mise en valeur des acteurs économiques locaux et des productions agricoles. Des initiatives individuelles et des projets communautaires seront encouragés pour dynamiser l'économie locale. Patrimoine et cadre de vie La préservation du patrimoine alsacien est un engagement fort, notamment pour des sites comme la Bibliothèque Humaniste. Le respect du cadre de vie est essentiel pour maintenir l'identité de Sélestat. Des actions concrètes seront entreprises pour protéger et valoriser cet héritage culturel.

Thomas Esteve

Céline Gesell

Francis Simon

Camille Schott

Geoffrey Koffel

Martine Lidin

Cédric Koehler

Angèle Cordier

Alexandre Maitre

Solange Durgetto

Raphaël Meunier

Karine Ottenwelter

Christian Barmes

Germaine Collin

Sacha Fuhrmann

Marie-Claude Bourlett

Théoman Karatay

Martine Granero

Valentin Cordier

Mylène Barth

Robert Szczepanski

Eloïse Harlepp

Ludovic Enderlin

Emilie Droesch

Kylian Jehl

Coralie Saenger

Daniel Wagner

Élà-Trinity Susgin

Luis Da Fonseca

Tania Stern

Georges Riehl

Valérie Funfschilling

Olivier Cavalier-Moreau

Irma Meyer

Gérard Masson

Caroline Reys Liste d'union à gauche

RÉINVENTER SÉLESTAT Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Caroline Reys Programme de Caroline Reys à Sélestat (RÉINVENTER SÉLESTAT) Attractivité économique La ville de Sélestat doit renforcer son attractivité économique pour lutter contre le déclassement de ses habitants. Un projet équilibré et visionnaire pour la friche Albany vise à créer un quartier mixte alliant activités économiques et logements de qualité. Le soutien au commerce et à l'artisanat local est également essentiel pour assurer une prospérité durable. Accès aux soins L'accès aux soins est un droit fondamental qui doit être garanti à tous les citoyens de Sélestat. La création d'une maison de santé pluriprofessionnelle au quartier de la Filature permettra d'améliorer la coordination entre les professionnels de santé. Des actions seront mises en place pour aborder la santé de manière globale, en tenant compte de l'alimentation, du sport et de l'environnement. Ville inclusive Sélestat doit être une ville où chacun se sent respecté, sans distinction. Des mesures seront prises pour accompagner les personnes en situation de handicap ainsi que les jeunes et les aînés. La création d'une Maison des Associations favorisera la coopération et la convivialité entre les habitants. Transparence et co-construction La méthode de gouvernance proposée repose sur la transparence et la co-construction avec les habitants. Chaque proposition sera budgétisée et chaque décision sera prise après concertation. Cette approche vise à renforcer la confiance entre les élus et les citoyens, garantissant ainsi une démocratie participative à Sélestat.