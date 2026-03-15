Résultat de l'élection municipale 2026 à Sélestat : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sélestat

Tête de listeListe
Denis Digel
Denis Digel Liste divers centre
AGIR ENSEMBLE POUR SELESTAT
  • Denis Digel
  • Nadège Hornbeck
  • Jean-Pierre Haas
  • Frédérique Meyer
  • Hugo Rapp
  • Sylvie Beringer-Kuntz
  • Philippe Desaintquentin
  • Cathie Venchiarutti
  • Renaud Deschamps
  • Anne Wieder
  • Robert Engel
  • Cathy Oberlin-Kugler
  • Laurent Geyller
  • Carine Humm
  • Nicolas Decker
  • Ahellame Anselmetti
  • Gilbert Klein
  • Caroline Fischer
  • Pierre Zamolo
  • Emmanuelle Pagniez
  • Frederic Ries
  • Mélanie Treiber
  • Sylvain Molina
  • Bénédicte Rozet
  • Lorenzo Fernandez Lecce
  • Nathalie Hoffmann-Eblin
  • Guillaume Vetter-Genoud
  • Salomé Deckert
  • Jacky Kracher
  • Leslie Guedj Corchia
  • Fabrice Uttard
  • Aurelie Denayer
  • André Klethi
Edouard Faller
Edouard Faller Liste divers droite
Un nouveau départ
  • Edouard Faller
  • Melda Kiribis Durmaz
  • David Balin
  • Cécile Sadowski
  • Quentin Mertz
  • Sarah Weiss Moessmer
  • Eric Sichler
  • Valérie Best
  • Nino Capparelli
  • Isabelle Kartal
  • Jean Luc Roque
  • Aurélie Duc
  • Hervé Giacomini
  • Sandrine Rinckel
  • Christian Bauer
  • Andrée Boehm
  • Sirim Durmaz
  • Ilaha Ahui
  • Cédric Richter
  • Elisabeth Lubnau
  • Francis Garrigos
  • Laura Diehl
  • Frédéric Bay
  • Nelly Durmaz
  • Christian Degout
  • Sylvie Maurer
  • Vedat Sert
  • Célia Buzov Schuhler
  • Gilles Baumann
  • Laurence Allheilig
  • Ali Avan
  • Floriane Vatonne
  • Victor Fedele
Thomas Esteve
Thomas Esteve Liste du Rassemblement National
LA RELÈVE SÉLESTADIENNE
  • Thomas Esteve
  • Céline Gesell
  • Francis Simon
  • Camille Schott
  • Geoffrey Koffel
  • Martine Lidin
  • Cédric Koehler
  • Angèle Cordier
  • Alexandre Maitre
  • Solange Durgetto
  • Raphaël Meunier
  • Karine Ottenwelter
  • Christian Barmes
  • Germaine Collin
  • Sacha Fuhrmann
  • Marie-Claude Bourlett
  • Théoman Karatay
  • Martine Granero
  • Valentin Cordier
  • Mylène Barth
  • Robert Szczepanski
  • Eloïse Harlepp
  • Ludovic Enderlin
  • Emilie Droesch
  • Kylian Jehl
  • Coralie Saenger
  • Daniel Wagner
  • Élà-Trinity Susgin
  • Luis Da Fonseca
  • Tania Stern
  • Georges Riehl
  • Valérie Funfschilling
  • Olivier Cavalier-Moreau
  • Irma Meyer
  • Gérard Masson
Caroline Reys
Caroline Reys Liste d'union à gauche
RÉINVENTER SÉLESTAT
  • Caroline Reys
  • Marcel-Pierre Compte
  • Bénédicte Vogel
  • Xavier Schneider
  • Patricia Marino
  • Rémy Vettor
  • Sylvia Humbrecht
  • Bertrand Gaudin
  • Pauline Scherer
  • Elias Vogeleisen
  • Bouchra El Kifani
  • Pascal Romanus
  • Yeliz Gencer
  • Frédéric Ergenschaeffter
  • Christine Romanus
  • Jean Pincemaille
  • Birgül Kara
  • Clément Hervieu
  • Awa Kleinmann
  • Jean-Claude Omeyer
  • Dorothée Kiené
  • Sidney Aiout
  • Valentine Meyer
  • Mehmet Mogultay
  • Gabrielle Ripplinger
  • Bertrand Blindauer
  • Audrey Nobis
  • Guillaume Funfrock
  • Emmanuelle Becker
  • Guy Dorgler
  • Corinne Gross
  • Alioune Dieng
  • Isabelle Klein
  • Daniel Billerach
  • Hester Cabalion

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marcel Bauer
Marcel Bauer (24 élus) Sélestat notre passion 		2 355 41,25%
  • Marcel Bauer
  • Nadège Hornbeck
  • Charles Sitzenstuhl
  • Clothilde Szuptar
  • Jacques Meyer
  • Geneviève Muller-Stein
  • Erick Cakpo
  • Cathy Oberlin-Kugler
  • Robert Engel
  • Nadine Munch
  • Stéphane Romy
  • Tania Scheuer
  • Claude Schaller
  • Marion Sengler
  • Philippe Desaintquentin
  • Orianne Hummel
  • Laurent Geyller
  • Mathilde Fischer
  • Eric Conrad
  • Jennifer Jund
  • Denis Barthel
  • Birgül Kara
  • Stéphane Bader
  • Fadime Calik
Denis Digel
Denis Digel (6 élus) Bien vivre ensemble et bien faire ensemble à sélestat 		2 216 38,81%
  • Denis Digel
  • Frédérique Meyer
  • Stéphane Klein
  • Sylvie Beringer-Kuntz
  • Yvan Giessler
  • Emmanuelle Pagniez
Caroline Reys
Caroline Reys (3 élus) Sélestat, terre humaniste 		1 138 19,93%
  • Caroline Reys
  • Bertrand Gaudin
  • Sylvia Humbrecht
Participation au scrutin Sélestat
Taux de participation 41,94%
Taux d'abstention 58,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 863

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marcel Bauer
Marcel Bauer Sélestat notre passion 		1 969 36,66%
Denis Digel
Denis Digel Bien vivre ensemble et bien faire ensemble à sélestat 		1 725 32,12%
Caroline Reys
Caroline Reys Sélestat, terre humaniste 		1 262 23,50%
Jean-Marc Kastel-Koffel
Jean-Marc Kastel-Koffel Convergence citoyenne 		414 7,70%
Participation au scrutin Sélestat
Taux de participation 39,69%
Taux d'abstention 60,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 553

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marcel Bauer
Marcel Bauer (26 élus) Selestat, ville de progrès 		3 861 51,39%
  • Marcel Bauer
  • Anne Leburgue
  • Jacques Meyer
  • Sylvie Beringer-Kuntz
  • Didier Rebischung
  • Anne Deschamps
  • Jean-Pierre Haas
  • Geneviève Muller-Stein
  • Charles Sitzenstuhl
  • Cathy Oberlin-Kugler
  • Denis Digel
  • Stéphanie Mugler
  • Robert Engel
  • Caroline Schuh
  • Stéphane Romy
  • Nadège Hornbeck
  • Eric Conrad
  • Edith Haas
  • Francis Franck
  • Tania Scheuer
  • Charles Leopold
  • Marion Sengler
  • Guy Ritter
  • Pascale Gonzalez
  • Serge Da Mota
  • Fanny Von Der Heyden
Stéphane Klein
Stéphane Klein (4 élus) De l'énergie pour sélestat 		2 076 27,63%
  • Stéphane Klein
  • Fabienne Foltz-Barth
  • André Klethi
  • Évelyne Turck-Metzger
Caroline Reys
Caroline Reys (3 élus) Sélestat 2014, changeons d'allure ! 		1 575 20,96%
  • Caroline Reys
  • Bertrand Gaudin
  • Bénédicte Vogel
Participation au scrutin Sélestat
Taux de participation 58,70%
Taux d'abstention 41,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,48%
Nombre de votants 7 783

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marcel Bauer
Marcel Bauer Selestat, ville de progrès 		3 710 47,68%
Stéphane Klein
Stéphane Klein De l'énergie pour sélestat 		2 152 27,65%
Caroline Reys
Caroline Reys Sélestat 2014, changeons d'allure ! 		1 919 24,66%
Participation au scrutin Sélestat
Taux de participation 61,07%
Taux d'abstention 38,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,90%
Nombre de votants 8 097

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