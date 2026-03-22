Résultat de l'élection municipale 2026 à Sélestat : les résultats du 2e tour

Programme de Denis Digel à Sélestat (AGIR ENSEMBLE POUR SELESTAT)

Engagement local

Le maire de Sélestat, Denis Digel, met en avant son engagement de près de douze ans au service de la ville. Son expérience au sein du Conseil municipal lui a permis de comprendre les attentes des habitants. Il souhaite être un maire proche, attentif et engagé pour tous les Sélestadiens.

Grands projets

Plusieurs projets ambitieux sont envisagés pour revitaliser Sélestat, notamment la redynamisation du CCA en tant que cœur culturel. Un espace convivial sera créé dans le quartier du Heyden pour favoriser le lien social. De plus, le parc des Remparts sera étendu pour devenir un poumon vert dynamique pour la ville.

Priorités de vie

La qualité de vie des Sélestadiens est une priorité, avec des efforts pour améliorer le cadre de vie dans tous les quartiers. La santé sera également mise en avant, avec un soutien à l'installation de médecins et des actions de prévention. Enfin, la sécurité sera renforcée par une présence visible et réactive dans la ville.

Avenir des jeunes

Offrir des perspectives d'études et d'emploi aux jeunes est essentiel pour l'avenir de Sélestat. Le projet vise à créer un environnement favorable au développement culturel, sportif et solidaire. Cela permettra aux jeunes de s'engager et de s'épanouir dans leur ville.