Résultat de l'élection municipale 2026 à Sélestat : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sélestat

Le deuxième tour des élections municipales à Sélestat a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Denis Digel
Denis Digel Liste divers centre
AGIR ENSEMBLE POUR SELESTAT
  • Denis Digel
  • Nadège Hornbeck
  • Jean-Pierre Haas
  • Frédérique Meyer
  • Hugo Rapp
  • Sylvie Beringer-Kuntz
  • Philippe Desaintquentin
  • Cathie Venchiarutti
  • Renaud Deschamps
  • Anne Wieder
  • Robert Engel
  • Cathy Oberlin-Kugler
  • Laurent Geyller
  • Carine Humm
  • Nicolas Decker
  • Ahellame Anselmetti
  • Gilbert Klein
  • Caroline Fischer
  • Pierre Zamolo
  • Emmanuelle Pagniez
  • Frederic Ries
  • Mélanie Treiber
  • Sylvain Molina
  • Bénédicte Rozet
  • Lorenzo Fernandez Lecce
  • Nathalie Hoffmann-Eblin
  • Guillaume Vetter-Genoud
  • Salomé Deckert
  • Jacky Kracher
  • Leslie Guedj Corchia
  • Fabrice Uttard
  • Aurelie Denayer
  • André Klethi
Edouard Faller
Edouard Faller Liste divers droite
Un nouveau départ
  • Edouard Faller
  • Melda Kiribis Durmaz
  • David Balin
  • Cécile Sadowski
  • Quentin Mertz
  • Sarah Weiss Moessmer
  • Eric Sichler
  • Valérie Best
  • Nino Capparelli
  • Isabelle Kartal
  • Jean Luc Roque
  • Aurélie Duc
  • Hervé Giacomini
  • Sandrine Rinckel
  • Christian Bauer
  • Andrée Boehm
  • Sirim Durmaz
  • Ilaha Ahui
  • Cédric Richter
  • Elisabeth Lubnau
  • Francis Garrigos
  • Laura Diehl
  • Frédéric Bay
  • Nelly Durmaz
  • Christian Degout
  • Sylvie Maurer
  • Vedat Sert
  • Célia Buzov Schuhler
  • Gilles Baumann
  • Laurence Allheilig
  • Ali Avan
  • Floriane Vatonne
  • Victor Fedele
Thomas Esteve
Thomas Esteve Liste du Rassemblement National
LA RELÈVE SÉLESTADIENNE
  • Thomas Esteve
  • Céline Gesell
  • Francis Simon
  • Camille Schott
  • Geoffrey Koffel
  • Martine Lidin
  • Cédric Koehler
  • Angèle Cordier
  • Alexandre Maitre
  • Solange Durgetto
  • Raphaël Meunier
  • Karine Ottenwelter
  • Christian Barmes
  • Germaine Collin
  • Sacha Fuhrmann
  • Marie-Claude Bourlett
  • Théoman Karatay
  • Martine Granero
  • Valentin Cordier
  • Mylène Barth
  • Robert Szczepanski
  • Eloïse Harlepp
  • Ludovic Enderlin
  • Emilie Droesch
  • Kylian Jehl
  • Coralie Saenger
  • Daniel Wagner
  • Élà-Trinity Susgin
  • Luis Da Fonseca
  • Tania Stern
  • Georges Riehl
  • Valérie Funfschilling
  • Olivier Cavalier-Moreau
  • Irma Meyer
  • Gérard Masson
Caroline Reys
Caroline Reys Liste d'union à gauche
RÉINVENTER SÉLESTAT
  • Caroline Reys
  • Marcel-Pierre Compte
  • Bénédicte Vogel
  • Xavier Schneider
  • Patricia Marino
  • Rémy Vettor
  • Sylvia Humbrecht
  • Bertrand Gaudin
  • Pauline Scherer
  • Elias Vogeleisen
  • Bouchra El Kifani
  • Pascal Romanus
  • Yeliz Gencer
  • Frédéric Ergenschaeffter
  • Christine Romanus
  • Jean Pincemaille
  • Birgül Kara
  • Clément Hervieu
  • Awa Kleinmann
  • Jean-Claude Omeyer
  • Dorothée Kiené
  • Sidney Aiout
  • Valentine Meyer
  • Mehmet Mogultay
  • Gabrielle Ripplinger
  • Bertrand Blindauer
  • Audrey Nobis
  • Guillaume Funfrock
  • Emmanuelle Becker
  • Guy Dorgler
  • Corinne Gross
  • Alioune Dieng
  • Isabelle Klein
  • Daniel Billerach
  • Hester Cabalion

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sélestat

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis DIGEL
Denis DIGEL (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR SELESTAT 		3 705 47,91%
Caroline REYS
Caroline REYS (Ballotage) RÉINVENTER SÉLESTAT 		1 859 24,04%
Thomas ESTEVE
Thomas ESTEVE (Ballotage) LA RELÈVE SÉLESTADIENNE 		1 136 14,69%
Edouard FALLER
Edouard FALLER (Ballotage) Un nouveau départ 		1 033 13,36%
Participation au scrutin Sélestat
Taux de participation 55,52%
Taux d'abstention 44,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 7 940

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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