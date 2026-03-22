Résultat de l'élection municipale 2026 à Sélestat : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sélestat [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sélestat sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sélestat.
L'actu des élections municipales 2026 à Sélestat
11:49 - Denis Digel largement en tête des élections municipales il y a une semaine
Les élections municipales 2026 à Sélestat ont vu Denis Digel (Divers centre) prendre la première place dimanche dernier avec 47,91 % des votes. À sa suite, Caroline Reys (Union de la gauche) s'est classée deuxième avec 24,04 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. Denis Digel s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, et il a en outre engrangé les voix massivement avec 15,79 points gagnés. Pour compléter ce tableau, avec 14,69 %, Thomas Esteve, étiqueté Rassemblement National, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Edouard Faller, avec la nuance Divers droite, a rassemblé 13,36 % des bulletins, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Du côté de la mobilisation à Sélestat, l'élection a mobilisé 55,52 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sélestat
Le deuxième tour des élections municipales à Sélestat a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Denis Digel
Liste divers centre
AGIR ENSEMBLE POUR SELESTAT
|
|
Edouard Faller
Liste divers droite
Un nouveau départ
|
|
Thomas Esteve
Liste du Rassemblement National
LA RELÈVE SÉLESTADIENNE
|
|
Caroline Reys
Liste d'union à gauche
RÉINVENTER SÉLESTAT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sélestat
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Denis DIGEL (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR SELESTAT
|3 705
|47,91%
|Caroline REYS (Ballotage) RÉINVENTER SÉLESTAT
|1 859
|24,04%
|Thomas ESTEVE (Ballotage) LA RELÈVE SÉLESTADIENNE
|1 136
|14,69%
|Edouard FALLER (Ballotage) Un nouveau départ
|1 033
|13,36%
|Participation au scrutin
|Sélestat
|Taux de participation
|55,52%
|Taux d'abstention
|44,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,49%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Nombre de votants
|7 940
Source : ministère de l’Intérieur
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