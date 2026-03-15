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19:19 - Séméac : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Séméac émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 5 202 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 395 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (80,66%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les 240 résidents étrangers, représentant 4,61% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 968 euros/an, la ville désire un avenir prospère. À Séméac, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Séméac Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Séméac en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen recueillait 21,61% des voix lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 42,08% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 15,90% au représentant du parti au tour 1. Un score trop décevant, à Séméac comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 31,81% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 34,20% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 45,99% le dimanche suivant.

16:58 - Aux dernières municipales, 60,23 % d'abstention à Séméac En marge des élections municipales 2026, le niveau de la participation jouera lourdement sur les résultats de Séméac. Les archives de 2020 montrent que 1 507 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 39,77 %, une proportion assez classique alors que progressait le Covid-19. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 78,87 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 53,11 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation s'élever très nettement à 69,21 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait réuni 54,97 % des électeurs locaux. L'observation de ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de classer Séméac comme une ville relativement attachée au vote.

15:59 - Séméac classée à droite lors des derniers scrutins Les élections des députés à Séméac de juin 2024, plaçaient Marie-Christine Sorin (Rassemblement National) en tête du peloton avec 34,20% au premier tour, devant Sylvie Ferrer (Union de la gauche) avec 31,72%. Mais c'est finalement Sylvie Ferrer (Union de la gauche) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 54,01% des suffrages exprimés. Le choc des Européennes en amont à Séméac avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (31,81%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 18,82% des votes. La situation politique de Séméac a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait un paysage politique fragmenté, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme un territoire bleu marine.

14:57 - Séméac affichait un équilibre complexe il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Séméac accordaient leurs suffrages à Sylvie Ferrer (Nupes) avec 28,10% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Jean-Bernard Sempastous (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 50,06% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Séméac qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 26,39% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 21,89%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,92% pour Emmanuel Macron, contre 42,08% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Séméac une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Séméac Tandis que les impôts locaux se sont accrus à Séméac entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 7,45 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville 47 080 € la même année, bien en deçà des 570 900 euros récoltés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Séméac atteint désormais 44,98 % en 2024 (contre 20,29 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Séméac s'est chiffrée à 1 015 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 635 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Séméac Que faut-il retenir de l'issue du dernier scrutin municipal à Séméac ? Au soir du premier tour, Philippe Baubay (Parti socialiste) a pris la première place en récoltant 70,91% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Philippe Evon (Divers) a capté 29,08% des suffrages. Cette victoire au premier tour de Philippe Baubay a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Séméac, cette dynamique sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse devant cette victoire sans appel, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.