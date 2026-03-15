Résultat municipale 2026 à Séméac (65600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Séméac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Séméac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Séméac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe BAUBAY
Philippe BAUBAY (26 élus) Séméac, continuons ensemble 		1 578 75,11%
  • Philippe BAUBAY
  • Caroline BAPT
  • Arnaud DUFAURE
  • Sylvie CHEMINADE
  • Erick BARROUQUERE-THEIL
  • Simone GASQUET
  • Bernard DUCOR
  • Marion CONSTANCE-BOUSQUIÉ
  • Michel ABEILHE
  • Anna MAZZOTTI
  • Jonathan BOUTIQ
  • Claudine VERGNON
  • Wilfrid YEE-CHONG-TCHI-KAN
  • Yolande DAGUET
  • Philippe BERARDO
  • Pauline MARIE
  • Jean-Claude MARIETTE
  • Fanny LARROZE MIQUEL
  • Alain ESTRADE
  • Sophie FANCHON
  • Jean-Marc DE CONINCK
  • Julie ARRAMON
  • Serge DUFFAU
  • Martine FOCHESATO
  • Eric CASTERAN
  • Elodie GADAUT
Philippe EVON
Philippe EVON (3 élus) SEMEAC AUTREMENT 		523 24,89%
  • Philippe EVON
  • Corinne BRUN
  • Pierre CLAVERIE
Participation au scrutin Séméac
Taux de participation 57,80%
Taux d'abstention 42,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Nombre de votants 2 209

Source : ministère de l’Intérieur

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