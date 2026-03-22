Résultat municipale 2026 à Semur-en-Auxois (21140) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Semur-en-Auxois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Semur-en-Auxois, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Semur-en-Auxois [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine SADON (21 élus) Catherine SADON Ensemble pour Semur
|936
|48,42%
|
|Patrick MARION (5 élus) Semur C'vous
|784
|40,56%
|
|Philippe GUYENOT (1 élu) UN RENOUVEAU POUR SEMUR
|213
|11,02%
|
|Participation au scrutin
|Semur-en-Auxois
|Taux de participation
|76,43%
|Taux d'abstention
|23,57%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,01%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Nombre de votants
|1 972
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Semur-en-Auxois - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick MARION (Ballotage) Semur C'vous
|769
|41,70%
|Catherine SADON (Ballotage) Catherine SADON Ensemble pour Semur
|732
|39,70%
|Philippe GUYENOT (Ballotage) UN RENOUVEAU POUR SEMUR
|343
|18,60%
|Participation au scrutin
|Semur-en-Auxois
|Taux de participation
|73,12%
|Taux d'abstention
|26,88%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Nombre de votants
|1 880
Election municipale 2026 à Semur-en-Auxois [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Semur-en-Auxois sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Semur-en-Auxois.
L'actu des élections municipales 2026 à Semur-en-Auxois
18:36 - Des résultats tranchés à droite pour Semur-en-Auxois il y a deux ans
Le contexte politique de Semur-en-Auxois a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une zone pivot. Le scrutin des Européennes de 2024 à Semur-en-Auxois avait en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (30,26%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait obtenu 17,97% des suffrages. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Hubert Brigand (Les Républicains) en tête du peloton avec 35,53% au premier tour, devant Sophie Dumont (Rassemblement National) avec 32,71%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Hubert Brigand culminant à 64,07% des suffrages exprimés dans la commune.
15:57 - Résultat des municipales 2020 : comment Catherine Sadon s'est imposée à Semur-en-Auxois
Les résultats des municipales il y a 6 ans à Semur-en-Auxois ont été particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour, Catherine Sadon (Divers centre) a coiffé ses adversaires au poteau en recueillant 71,60% des suffrages. Derrière, Patricia Lasnier-Bina (Divers gauche) a capté 431 voix (28,39%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Semur-en-Auxois, cette répartition historique des voix a forcément orienté les stratégies des différents camps. Pour les forces d'opposition, renverser une majorité d'une telle ampleur sera ce dimanche un défi immense, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Le 2e tour de l'élection municipale à Semur-en-Auxois doit départager 3 listes
Sont officiellement qualifiés pour ce deuxième passage dans les isoloirs ce dimanche : Catherine Sadon, à la tête de "Catherine Sadon Ensemble Pour Semur", Philippe Guyenot, à la tête de "Un Renouveau Pour Semur" et Patrick Marion avec la liste "Semur C'vous", comme le précise la liste des candidats pour le deuxième tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur. L'horaire de fermeture des 3 bureaux de vote de Semur-en-Auxois a été fixé à 18 heures.
11:59 - Match incertain entre Patrick Marion et Catherine Sadon
Dans le cadre du premier tour des municipales à Semur-en-Auxois, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 26,88 %. Au terme de ce vote, c'est Patrick Marion qui s'est arrogé la première place en s'adjugeant 41,70 % des bulletins valides. À sa suite, Catherine Sadon a pris la position de dauphine avec 39,70 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, avec 18,60 %, Philippe Guyenot a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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