Résultat municipale 2026 à Semur-en-Auxois (21140) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Semur-en-Auxois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Semur-en-Auxois, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Semur-en-Auxois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine SADON
Catherine SADON (21 élus) Catherine SADON Ensemble pour Semur 		936 48,42%
  • Catherine SADON
  • Luc MICHEL
  • Catherine GEINDRE
  • Eric BAULOT
  • Emeline GIRARD BECQ
  • Patrick CREUSOT
  • Sandrine JOBERT
  • Thierry DAUMAIN
  • Dominique BOTTINI
  • Jean-Claude PERNETTE-VICTOR
  • Anne LEROY
  • Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
  • Rachel MEHAY
  • Jean-Marc REMY
  • Julie BARTHEL
  • Benoit BARRANDON
  • Emmanuelle MAILLET
  • Kévin MALOT
  • Raphaëlle BOULANGER
  • Frederic DUPONT
  • Fabienne LECALLIER-GERMAN
Patrick MARION
Patrick MARION (5 élus) Semur C'vous 		784 40,56%
  • Patrick MARION
  • Marie-Claude LAVAUX
  • Pascal NICOLLE
  • Patricia LASNIER-BINA
  • Etienne JOBARD
Philippe GUYENOT
Philippe GUYENOT (1 élu) UN RENOUVEAU POUR SEMUR 		213 11,02%
  • Philippe GUYENOT
Participation au scrutin Semur-en-Auxois
Taux de participation 76,43%
Taux d'abstention 23,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 1 972

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Côte-d'Or ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Côte-d'Or. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Semur-en-Auxois - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick MARION
Patrick MARION (Ballotage) Semur C'vous 		769 41,70%
Catherine SADON
Catherine SADON (Ballotage) Catherine SADON Ensemble pour Semur 		732 39,70%
Philippe GUYENOT
Philippe GUYENOT (Ballotage) UN RENOUVEAU POUR SEMUR 		343 18,60%
Participation au scrutin Semur-en-Auxois
Taux de participation 73,12%
Taux d'abstention 26,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 1 880

Villes voisines de Semur-en-Auxois

En savoir plus sur Semur-en-Auxois