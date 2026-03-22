Résultat municipale 2026 à Sénas (13560) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sénas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sénas, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sénas [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe GINOUX (22 élus) SENAS C'EST VOUS
|1 843
|49,49%
|
|Romain BAUBRY (6 élus) FAIRE GAGNER SENAS !
|1 579
|42,40%
|
|Terry CHABERT (1 élu) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SENAS
|302
|8,11%
|
|Participation au scrutin
|Sénas
|Taux de participation
|66,76%
|Taux d'abstention
|33,24%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,66%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,45%
|Nombre de votants
|3 766
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Sénas - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe GINOUX (Ballotage) SENAS C'EST VOUS
|1 649
|45,72%
|Romain BAUBRY (Ballotage) FAIRE GAGNER SENAS !
|1 418
|39,31%
|Terry CHABERT (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SENAS
|540
|14,97%
|Participation au scrutin
|Sénas
|Taux de participation
|65,06%
|Taux d'abstention
|34,94%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,57%
|Nombre de votants
|3 669
Election municipale 2026 à Sénas [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sénas sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sénas.
L'actu des élections municipales 2026 à Sénas
18:36 - Sénas : retour sur les résultats électoraux d'il y a deux ans
Les Européennes de 2024 à Sénas avaient vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (53,34%), devant Valérie Hayer qui avait obtenu 7,19% des suffrages. Les législatives à Sénas quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Romain Baubry (Rassemblement National) en tête avec 58,24% au premier tour, devant Wassila Aïdarous (Union de la gauche) avec 18,48%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Romain Baubry culminant à 70,52% des suffrages exprimés localement. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi révélé que Sénas demeurait à l'époque une terre de droite nationaliste.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière élection à Sénas ?
Il peut être édifiant de s'intéresser aux résultats des dernières municipales à Sénas. Lors de la première manche de ce scrutin, Philippe Ginoux (Divers droite) a viré en tête en récoltant 1 797 suffrages (66,80%). À sa poursuite, Eric Govin (Divers centre) a capté 590 suffrages en sa faveur (21,93%). La troisième place est revenue à Romain Baubry (Rassemblement National), s'adjugeant 11,26% des bulletins. Cette victoire au premier tour de Philippe Ginoux a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ces municipales 2026 à Sénas, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire sans appel place l'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
13:58 - Pour le 2e tour des élections de Sénas, c'est une triangulaire qui se présente
Les votants ont donc à disposition ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de Romain Baubry, à la tête de "Faire Gagner Senas !" (LRN), Philippe Ginoux (LDVD) et sa liste "Senas C'est Vous" et Terry Chabert sous l'étiquette LDVC ("Un Nouveau Souffle Pour Senas"), d'après les candidatures pour le deuxième tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine. L'horaire de fermeture des 7 bureaux de vote de Sénas a été défini à 18 heures.
11:59 - Un premier constat à Sénas avec les résultats du 1er tour
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Sénas, c'est Philippe Ginoux (Divers droite) qui s'est placé en première position en récoltant 45,72 % des suffrages exprimés. À sa suite, Romain Baubry (Rassemblement National) a pris la position de dauphin avec 39,31 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Comme il y a six ans, Philippe Ginoux est resté au sommet du classement, mais il a accusé une lourde baisse avec 21 points perdus depuis la dernière élection. Pour compléter ce tableau, avec 14,97 %, Terry Chabert, étiqueté Divers centre, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Sénas, le vote a vu 65,06 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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