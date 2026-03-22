Résultat municipale 2026 à Sénas (13560) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sénas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sénas, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sénas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe GINOUX
Philippe GINOUX (22 élus) SENAS C'EST VOUS 		1 843 49,49%
  • Philippe GINOUX
  • Laurence ZIMMER-AUDOIN
  • Richard DUBREUIL
  • Isabelle SANSELME
  • Jean-Luc VERDIER
  • Rebecca BENAMAR
  • Robin TOURNOUX
  • Nathalie ALBA
  • Daniel WALTER
  • Dominique LECLERQ
  • Pierre BRUNA
  • Betty BERNADA
  • Marc BOURGUIGNON
  • Hanen TALLES
  • Nicolas SADAILLAN
  • Marylene RABY
  • Eric BIRLING
  • Benedicte GODBILLE
  • Yvan BRIEUGNE
  • Nathalie ZANCA
  • Thomas LOPEZ
  • Laetitia BLONDEL
Romain BAUBRY
Romain BAUBRY (6 élus) FAIRE GAGNER SENAS ! 		1 579 42,40%
  • Romain BAUBRY
  • Emma HARDY
  • Ricardo BORGES
  • Isabelle BORGNIET
  • Christian PONS
  • Christa MADJITANGAR
Terry CHABERT
Terry CHABERT (1 élu) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SENAS 		302 8,11%
  • Terry CHABERT
Participation au scrutin Sénas
Taux de participation 66,76%
Taux d'abstention 33,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Nombre de votants 3 766

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Bouches-du-Rhône ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Bouches-du-Rhône. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Sénas - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe GINOUX
Philippe GINOUX (Ballotage) SENAS C'EST VOUS 		1 649 45,72%
Romain BAUBRY
Romain BAUBRY (Ballotage) FAIRE GAGNER SENAS ! 		1 418 39,31%
Terry CHABERT
Terry CHABERT (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SENAS 		540 14,97%
Participation au scrutin Sénas
Taux de participation 65,06%
Taux d'abstention 34,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Nombre de votants 3 669

Villes voisines de Sénas

En savoir plus sur Sénas