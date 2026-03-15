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19:16 - Élections municipales à Sénas : impact de la démographie et de l'économie locale A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Sénas regorge de diversité et d'activités. Avec ses 6 829 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 581 entreprises, Sénas permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (18,09%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les 249 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Malgré un taux de chômage de 13,07%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 077 euros/an. Ainsi, Sénas incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Ce que révèlent les résultats sur le vote RN à Sénas Le mouvement nationaliste récoltait 11,26% des bulletins exprimés lors de l'élection municipale à Sénas il y a six ans. Il n'y a pas eu de second tour, Philippe Ginoux étant reconduit dès le premier. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen amassait 36,80% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 62,85% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 35,34% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le Rassemblement national obtenait 63,40% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 53,34% lors du choc des européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 58,24% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 70,52% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Romain Baubry.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Sénas Pour ces élections municipales 2026, la désertion des urnes à Sénas sera déterminante dans la conclusion du scrutin. L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 47,54 % pour le premier tour des élections il y a six ans, un taux inférieur aux 55,3 % du pays alors que la pandémie du Covid-19 pesait sur la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 22,73 % des habitants en mesure de voter. Quoique ces scrutins nationaux soient de nature distincte par rapport aux élections locales, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent aisément être mis en perspective. L'abstention aux législatives, mesurée à 50,48 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 31,50 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 43,80 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Les européennes et législatives de 2024 : quel verdict à Sénas ? À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs de Sénas avaient poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 53,34% des votes. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Romain Baubry (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 58,24% au premier tour, devant Wassila Aïdarous (Union de la gauche) avec 18,48%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Romain Baubry culminant à 70,52% des suffrages exprimés dans la commune. Cette analyse des scrutins de 2024 révèle en conséquence que Sénas demeurait à l'époque une terre souverainiste voire nationaliste, affermissant son positionnement historique.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Sénas s'était fortement dirigée vers le RN Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Sénas accordaient leurs suffrages à Romain Baubry (RN) avec 35,34% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,40%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Sénas qui s'était déroulée en amont plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 36,80% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 17,80%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 62,85% pour Marine Le Pen, contre 37,15% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Les impôts sont stables à Sénas avant l'élection Du côté de la fiscalité de Sénas, par foyer fiscal, le montant moyen payé a représenté 699 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 668 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 33,89 % en 2024 (contre environ 18,84 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 109 800 euros de recettes en 2024. Un montant loin des 1 249 540 € engrangés en 2020 pour un taux stable d'environ 13,15 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le résultat des dernières municipales à Sénas Il y a 6 ans, qui avait gagné les élections municipales à Sénas ? Dès le premier tour à l'époque, Philippe Ginoux (Divers droite) a pris les commandes en totalisant 1 797 suffrages (66,80%). À sa poursuite, Eric Govin (Divers centre) a obtenu 21,93% des votes. Romain Baubry (Rassemblement National) était à la troisième place, réunissant 11,26% des suffrages. Cette victoire écrasante du candidat Divers droite a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette élection de 2026 à Sénas, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Pour le camp adverse, faire basculer une telle majorité constituera ce dimanche une tâche colossale, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.