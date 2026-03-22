Résultat de l'élection municipale 2026 à Séné : les résultats du 2e tour

Programme de Clément Le Franc à Séné (Ensemble pour Séné)

Élections Municipales

Les élections municipales de Séné se sont déroulées avec une participation significative, où la liste "Ensemble Pour Séné", menée par Clément LE FRANC, a obtenu 44% des suffrages au premier tour. Ce résultat a conduit à un second tour, prévu le 22 mars, où chaque vote sera crucial pour déterminer l'avenir de la commune. L'appel à voter pour le changement et l'action est au cœur de la campagne.

Projets de Développement

Le programme électoral présente 20 projets forts visant à améliorer la vie à Séné. Parmi ces projets, on trouve la création d'une ligne de bus gratuite et l'agrandissement de la crèche du Poulfanc. D'autres initiatives incluent la rénovation des infrastructures sportives et le développement d'un réseau de pistes cyclables pour favoriser les transports doux.

Engagement Communautaire

Un des axes majeurs du projet est l'engagement à aller à la rencontre des habitants de tous les quartiers tout au long du mandat. Cela vise à instaurer un dialogue constant et à répondre aux besoins des citoyens. La volonté de créer un lien fort entre les élus et les habitants est essentielle pour le bon fonctionnement de la commune.

Amélioration des Infrastructures

La rénovation des infrastructures est une priorité, avec des projets tels que la réhabilitation des voiries et l'embellissement des entrées de ville. L'installation de caméras de vidéoprotection et la création de nouveaux espaces publics sont également envisagées pour renforcer la sécurité et le cadre de vie. Ces initiatives visent à moderniser Séné et à répondre aux attentes des citoyens.