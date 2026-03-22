Résultat de l'élection municipale 2026 à Séné : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Séné

Le deuxième tour des élections municipales à Séné a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Clément Le Franc
Clément Le Franc Liste divers centre
Ensemble pour Séné
  • Clément Le Franc
  • Françoise Mercier
  • Ludovic Espitalier-Noël
  • Marine Le Duc
  • Rémi Vidor
  • Pascale Brunel
  • Bruno Lorenzo Le Gall
  • Laure Scherpereel
  • Christophe Baudry
  • Gaëlle Raud
  • Jean-Noël Le Metour
  • Marie-Laure Le Diot
  • Kévin Cohen
  • Christine Jacob
  • Benoît Gaudicheau
  • Carole Messé-Bouillard
  • Jean-Marc Gonidec
  • Marjorie Eon
  • Sylvain Roussel
  • Claire Ponsot
  • Pascal Serre
  • Estelle Kerlidou
  • Bertrand Séveno
  • Florence Agnes
  • Alain Grau
  • Pierrette Recher
  • Fabrice Lizée
  • Nelly Chevalier
  • Francis Pouligo
  • Annie Renaud
  • Didier Le Ray
Anthony Morel
Anthony Morel Liste Divers
La nouvelle dynamique pour Séné
  • Anthony Morel
  • Caroline Launay
  • Fabien Cornelissen
  • Sylvie Massé
  • Michel Autissier
  • Stéphanie Quatreveaux
  • Anthony Jahier
  • Florence Savary
  • Jean-Jacques Page
  • Pauline Joséphine Barbara Segard
  • Philippe Bouchez Le Franc
  • Michelle Volcke
  • Jean-Marie Robert
  • Audrey Lagadec
  • Jean-Marie Bor
  • Laurence Dupuy
  • Guy Autret
  • Nicole Le Corvic
  • Kévin Le Goff
  • Maeva Gosse
  • Gérard Delamotte
  • Véronique Le Mauff
  • Yohann Decalf
  • Laureen Mauxion
  • Jean-Paul Djouder
  • Nathalie Tisseront
  • Rolland Fablet
  • Églantine Beurel
  • Bernard Guyot
  • Ophélie Rio
  • Alain Monie
Régis Facchinetti
Régis Facchinetti Liste divers gauche
Séné avenir solidarité
  • Régis Facchinetti
  • Jessica Pic
  • Jean Vetter
  • Ismahan Mahjoub
  • François Théou
  • Jennifer Hazard
  • Jean-Yves Fouqueray
  • Christine Tazé
  • Kueli Kombila
  • Katy Chatillon Le Gall
  • Brian Le Cabellec
  • Mireille Roignant Cécire
  • Rémi Mourgues
  • Alexandra Dilet
  • Jean-François Gautier
  • Mathilde Viennot-Posener
  • Laurent Duperrin
  • Carine Carbonnaux
  • Nicolas Courty
  • Emma Duffau
  • Luc Foucault
  • Marie Annick Bernard
  • Manuel Clerc
  • Anne Le Joubioux
  • Ewan Gicquel
  • Christine Reversac
  • Benoît Chaveron
  • Isabelle Rivaille
  • Mathias Hocquart de Turtot
  • Katia Merle
  • Bruno Mahé

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Séné

Tête de listeListe Voix % des voix
Clément LE FRANC
Clément LE FRANC (Ballotage) Ensemble pour Séné 		2 243 43,94%
Régis FACCHINETTI
Régis FACCHINETTI (Ballotage) Séné avenir solidarité 		1 821 35,67%
Anthony MOREL
Anthony MOREL (Ballotage) La nouvelle dynamique pour Séné 		1 041 20,39%
Participation au scrutin Séné
Taux de participation 64,94%
Taux d'abstention 35,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 5 204

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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