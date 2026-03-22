Résultat de l'élection municipale 2026 à Séné : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Séné [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Séné sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Séné.
L'actu des élections municipales 2026 à Séné
11:43 - Les premiers résultats de la municipale 2026 à Séné
Pour le premier tour des élections municipales à Séné, le vote a mobilisé 64,94 % des électeurs sur place, alors que le pays a connu une démobilisation importante. C'est Clément Le Franc (Divers centre) qui a pris une longueur d'avance avec 43,94 % des votes. À sa suite, Régis Facchinetti (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 35,67 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Par ailleurs, avec 20,39 %, Anthony Morel pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Séné
Le deuxième tour des élections municipales à Séné a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Clément Le Franc
Liste divers centre
Ensemble pour Séné
|
|
Anthony Morel
Liste Divers
La nouvelle dynamique pour Séné
|
|
Régis Facchinetti
Liste divers gauche
Séné avenir solidarité
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Séné
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Clément LE FRANC (Ballotage) Ensemble pour Séné
|2 243
|43,94%
|Régis FACCHINETTI (Ballotage) Séné avenir solidarité
|1 821
|35,67%
|Anthony MOREL (Ballotage) La nouvelle dynamique pour Séné
|1 041
|20,39%
|Participation au scrutin
|Séné
|Taux de participation
|64,94%
|Taux d'abstention
|35,06%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,52%
|Nombre de votants
|5 204
Source : ministère de l’Intérieur
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