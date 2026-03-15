Résultat de l'élection municipale 2026 à Senlis : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Senlis [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Senlis sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Senlis.
L'actu des élections municipales 2026 à Senlis
13:46 - Les contribuables de Senlis se prononceront-ils sur la fiscalité ?
Pour ce qui concerne les contributions locales à Senlis, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 1 354 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 1 385 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à 44,59 % en 2024 (contre environ 23,05 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 416 500 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 6 175 700 € perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 23,28 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.
11:59 - Les résultats de la liste "Continuons Ensemble" à l'élection municipale de 2020 à Senlis
S'intéresser aux résultats des dernières élections municipales à Senlis peut se révéler édifiant. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Pascale Loiseleur (Divers droite) a fait la course en tête en rassemblant 1 824 voix (44,12%). Dans la position de la principale opposante, Véronique Pruvost Bitar (La République en marche) a capté 1 061 bulletins valides (25,66%). La troisième place est revenue à Pascale Mathiault (Divers centre), rassemblant 900 bulletins (21,77%). Ce delta saillant semblait laisser place à un avantage manifeste en aval du 1er tour. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Pascale Loiseleur l'a finalement emporté avec 54,60% des voix, face à Véronique Pruvost Bitar qui a obtenu 45,39% des votants. L'écart du premier tour s'est naturellement confirmé, voire accru, assurant une victoire sans équivoque. Même si Véronique Pruvost Bitar a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 667 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Pour ces municipales 2026 à Senlis, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques.
09:57 - Journée électorale à Senlis : les horaires des 8 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars 2026, les 10 812 votants de Senlis sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise sanitaire. Consultez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Senlis. Les 8 bureaux de vote de la commune de Senlis seront accessibles jusqu'à 18 h pour accueillir les électeurs. Pour une notification gratuite des résultats des élections à Senlis dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Senlis
|Tête de listeListe
|
Pascale Loiseleur
Liste divers droite
Pour Senlis en confiance
|
|
Jean-Christophe Canter
Liste divers droite
SENLIS MAINTENANT 2026
|
|
Maximilien Ménand-Chambon
Liste du Rassemblement National
SENLIS, UNE IDENTITÉ À PRÉSERVER
|
|
Pascale Mathiault
Liste divers centre
Vivons bien Senlis
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascale Loiseleur (26 élus) Continuons ensemble
|2 079
|54,60%
|
|Véronique Pruvost Bitar (7 élus) Senlis c'est vous
|1 728
|45,39%
|
|Participation au scrutin
|Senlis
|Taux de participation
|37,49%
|Taux d'abstention
|62,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 914
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascale Loiseleur Continuons ensemble
|1 824
|44,12%
|Véronique Pruvost Bitar Senlis c'est vous
|1 061
|25,66%
|Pascale Mathiault Vivez senlis
|900
|21,77%
|Michel Dubois Rassemblés pour senlis
|349
|8,44%
|Participation au scrutin
|Senlis
|Taux de participation
|40,39%
|Taux d'abstention
|59,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 210
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascale Loiseleur (25 élus) Senlis alternative
|3 240
|51,88%
|
|Jean-Christophe Canter (4 élus) Aimer senlis avec jean-christophe canter
|1 533
|24,54%
|
|Jérôme Bascher (4 élus) Allez senlis
|1 472
|23,57%
|
|Participation au scrutin
|Senlis
|Taux de participation
|59,54%
|Taux d'abstention
|40,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,01%
|Nombre de votants
|6 439
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascale Loiseleur Senlis alternative
|2 520
|38,25%
|Jérôme Bascher Allez senlis
|1 259
|19,11%
|Jean-Christophe Canter Aimer senlis avec jean-christophe canter
|1 224
|18,58%
|Mylène Troszczynski Senlis bleu marine
|635
|9,64%
|Bernard Mouly Horizons bleusenlis
|517
|7,84%
|Lucien Gerardin Senlis autrement 2014
|432
|6,55%
|Participation au scrutin
|Senlis
|Taux de participation
|61,84%
|Taux d'abstention
|38,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,50%
|Nombre de votants
|6 687
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