Résultat de l'élection municipale 2026 à Senlis : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Senlis

Tête de listeListe
Pascale Loiseleur
Pascale Loiseleur Liste divers droite
Pour Senlis en confiance
  • Pascale Loiseleur
  • Philippe Gaudion
  • Malvina Ammoun-Bourdelas
  • Guillaume Noirtin
  • Véronique Ludmann
  • Sébastien Motte
  • Delphine Glastra
  • Rudy Haelterman
  • Capucine Duchesne
  • Patrick Gaudubois
  • Marie-Christine Robert
  • Jean Pierre Nguyen Phuoc Vong
  • Elisabeth Sibille
  • Sylvain Lefevre
  • Florence Mifsud
  • Marc Ludmann
  • Léonore de Labarthe
  • Hyacinthe Diffo Moffo
  • Régine Maupas
  • Jean Becq de Fouquieres
  • Sabine Demeure
  • Giovani Cherchi
  • Claire Zivkovic Allais
  • Gilles de Maximy
  • Lou Huli
  • Walling Nationalité Néerlandaise Dykstra
  • Arielle Zitu
  • David Marchand
  • Elodie Lassagne
  • Frederic Colard
  • Marie-Paule Lebrun
  • Mohammed Bouafia
  • Isabelle Gorse-Caillou
  • Emmanuel Delacroy
  • Hélène Bot-Lepitre
Jean-Christophe Canter
Jean-Christophe Canter Liste divers droite
SENLIS MAINTENANT 2026
  • Jean-Christophe Canter
  • Sophie Reynal
  • Alexandre Piquet
  • Béatrice Bolling
  • Franklin Lepage
  • Frédérique Beauvais
  • Rhiad Azzabi
  • Brigitte Drillon
  • Dominique Roda
  • Sylvie Forte
  • Jean-Jacques Gouzien
  • Lynda Maandi
  • Jean-René Tesson
  • Ève Galante
  • Maximilien Gurhem
  • Myriam Boutrik
  • Philippe Bourgeois
  • Patricia Lavoisier
  • Peter Starland
  • Alison Roban
  • Michel Dubois
  • Alexandra Nationalité Portugaise Morgado Kazandjian
  • Alexandre Babilotte Baske
  • Marie-Louise Wlodek
  • Guillaume Bouton
  • Raïssa Roseaux
  • Gilbert Gunubu
  • Marie-Charlotte Meysson
  • Thierry Constant
  • Marie-Bernadette Couturet
  • Clairy Vili Gafoula
  • Véronique Mazille
  • Ayman Selkti
  • Aurélia Mariscal
  • Sylvère Schiettecatte
Maximilien Ménand-Chambon
Maximilien Ménand-Chambon Liste du Rassemblement National
SENLIS, UNE IDENTITÉ À PRÉSERVER
  • Maximilien Ménand-Chambon
  • Caroline Bétourné
  • Thomas Experton
  • Lauriane Salanson
  • Franck Benchetrit
  • Catherine Fauqueux
  • Florient Tryoën
  • Sandrine Beuve
  • Jean-Christophe Aunos
  • Géraldine Hogedez
  • Arnaud Navier
  • Martine Le Bourgocq
  • Yann Guillaume
  • May Rondeau
  • Gérard Le Bourgocq
  • Ambre Duval
  • Michel Duco
  • Marcelle Baty
  • Edouard de Lacoste Lareymondie
  • Thérèse Djosikian
  • Laurent Barbin
  • Janine Louët
  • Fabien Baty
  • Tania Thouin
  • Jean-Luc Pluvion
  • Béatrice Minard
  • Vincent Pluvion
  • Denise Van Grutten
  • Antoine Pelfini
  • Yvette Monvoisin
  • Michel Louët
  • Anne Sebire
  • Marie Courcoux
  • Marguerite Del Marmol
  • Jean-Claude Tellier
Pascale Mathiault
Pascale Mathiault Liste divers centre
Vivons bien Senlis
  • Pascale Mathiault
  • Xavier Derycke
  • Catherine Cardoën
  • Cedric Delayen
  • Françoise Balossier
  • Denis Lhoyer
  • Sonia Hecquet
  • Hugues Frachon
  • Eugenie Alves
  • André Taccone
  • Florence Taquet
  • Joël Bertinatti
  • Sarah Hinque
  • Wolfgang Moreigneaux-Coudournac
  • Agnès Andre-Romagny
  • Regis Medioni
  • Anne Carvennec
  • Bertrand Dubreucq-Pérus
  • Marie-Laure Heyraud
  • Matthieu Ariza
  • Christelle Mercier
  • Sébastien Jeanmart
  • Fanny Doubliez
  • Lucien Gerardin
  • Marie-Pascale Bulle
  • Malo Carvennec
  • Martine Fourmon
  • Fabien Thiriez
  • Lucie Da Silva
  • Daniel Carlier
  • Charlotte Lassourd
  • Guillaume Jalmain
  • Jeanne Negroni
  • Damien Cambay
  • Isabelle Holin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascale Loiseleur
Pascale Loiseleur (26 élus) Continuons ensemble 		2 079 54,60%
  • Pascale Loiseleur
  • Patrick Gaudubois
  • Marie-Christine Robert
  • Daniel Guedras
  • Elisabeth Sibille
  • Jean Pierre Nguyen Phuoc Vong
  • Véronique Ludmann
  • Patrice Reignault
  • Martine Palin Sainte Agathe
  • Benoît Curtil
  • Florence Mifsud
  • Sylvain Lefevre
  • Julie Bongiovanni
  • Roger Salama
  • Pascale Piera
  • Patrice Bijeard
  • Isabelle Gorse Caillou
  • Jean-Marc Baron
  • Françoise Balossier
  • Wilfried Diedrich
  • Delphine Glastra
  • Philippe Gaudion
  • Véronique Boutemy
  • Mathieu Marlot
  • Régine Maupas
  • François-Xavier Lecomte
Véronique Pruvost Bitar
Véronique Pruvost Bitar (7 élus) Senlis c'est vous 		1 728 45,39%
  • Véronique Pruvost Bitar
  • Damien Boulanger
  • Sophie Reynal
  • Rémi Geoffroy
  • Magalie Benoist
  • Bernard Fleurette
  • Sandrine Aunos
Participation au scrutin Senlis
Taux de participation 37,49%
Taux d'abstention 62,51%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 914

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascale Loiseleur
Pascale Loiseleur Continuons ensemble 		1 824 44,12%
Véronique Pruvost Bitar
Véronique Pruvost Bitar Senlis c'est vous 		1 061 25,66%
Pascale Mathiault
Pascale Mathiault Vivez senlis 		900 21,77%
Michel Dubois
Michel Dubois Rassemblés pour senlis 		349 8,44%
Participation au scrutin Senlis
Taux de participation 40,39%
Taux d'abstention 59,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 210

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascale Loiseleur
Pascale Loiseleur (25 élus) Senlis alternative 		3 240 51,88%
  • Pascale Loiseleur
  • Bruno Six
  • Véronique Pruvost Bitar
  • Francis Pruche
  • Marie-Christine Robert
  • Jean-Louis Deroode
  • Elisabeth Sibille
  • Daniel Guedras
  • Isabelle Gorse Caillou
  • Philippe L'helgoualc'h
  • Nathalie Lebas
  • Fabien Carnoye
  • Véronique Ludmann
  • Maurice Clergot
  • Annie Bazireau
  • Philippe Gualdo
  • Virginie Cornu
  • Benoît Curtil
  • Magalie Benoist
  • Martin Battaglia
  • Fadhila Tebbi
  • Sylvain Lefevre
  • Michèle Mullier
  • Marc Delloye
  • Julie Bongiovanni
Jean-Christophe Canter
Jean-Christophe Canter (4 élus) Aimer senlis avec jean-christophe canter 		1 533 24,54%
  • Jean-Christophe Canter
  • Florence Mifsud
  • Jacques-Marie Broust
  • Joëlle Huli
Jérôme Bascher
Jérôme Bascher (4 élus) Allez senlis 		1 472 23,57%
  • Jérôme Bascher
  • Sophie Reynal
  • Bertrand Dubreucq-Perus
  • Sandrine Aunos
Participation au scrutin Senlis
Taux de participation 59,54%
Taux d'abstention 40,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,01%
Nombre de votants 6 439

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascale Loiseleur
Pascale Loiseleur Senlis alternative 		2 520 38,25%
Jérôme Bascher
Jérôme Bascher Allez senlis 		1 259 19,11%
Jean-Christophe Canter
Jean-Christophe Canter Aimer senlis avec jean-christophe canter 		1 224 18,58%
Mylène Troszczynski
Mylène Troszczynski Senlis bleu marine 		635 9,64%
Bernard Mouly
Bernard Mouly Horizons bleusenlis 		517 7,84%
Lucien Gerardin
Lucien Gerardin Senlis autrement 2014 		432 6,55%
Participation au scrutin Senlis
Taux de participation 61,84%
Taux d'abstention 38,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Nombre de votants 6 687

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