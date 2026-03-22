Résultat de l'élection municipale 2026 à Senlis : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Senlis

Le deuxième tour des élections municipales à Senlis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pascale Loiseleur
Pascale Loiseleur Liste divers droite
Pour Senlis en confiance
  • Pascale Loiseleur
  • Philippe Gaudion
  • Malvina Ammoun-Bourdelas
  • Guillaume Noirtin
  • Véronique Ludmann
  • Sébastien Motte
  • Delphine Glastra
  • Rudy Haelterman
  • Capucine Duchesne
  • Patrick Gaudubois
  • Marie-Christine Robert
  • Jean Pierre Nguyen Phuoc Vong
  • Elisabeth Sibille
  • Sylvain Lefevre
  • Florence Mifsud
  • Marc Ludmann
  • Léonore de Labarthe
  • Hyacinthe Diffo Moffo
  • Régine Maupas
  • Jean Becq de Fouquieres
  • Sabine Demeure
  • Giovani Cherchi
  • Claire Zivkovic Allais
  • Gilles de Maximy
  • Lou Huli
  • Walling Nationalité Néerlandaise Dykstra
  • Arielle Zitu
  • David Marchand
  • Elodie Lassagne
  • Frederic Colard
  • Marie-Paule Lebrun
  • Mohammed Bouafia
  • Isabelle Gorse-Caillou
  • Emmanuel Delacroy
  • Hélène Bot-Lepitre
Maximilien Ménand-Chambon
Maximilien Ménand-Chambon Liste du Rassemblement National
SENLIS, UNE IDENTITÉ À PRÉSERVER
  • Maximilien Ménand-Chambon
  • Caroline Bétourné
  • Thomas Experton
  • Lauriane Salanson
  • Franck Benchetrit
  • Catherine Fauqueux
  • Florient Tryoën
  • Sandrine Beuve
  • Jean-Christophe Aunos
  • Géraldine Hogedez
  • Arnaud Navier
  • Martine Le Bourgocq
  • Yann Guillaume
  • May Rondeau
  • Gérard Le Bourgocq
  • Ambre Duval
  • Michel Duco
  • Marcelle Baty
  • Edouard de Lacoste Lareymondie
  • Thérèse Djosikian
  • Laurent Barbin
  • Janine Louët
  • Fabien Baty
  • Tania Thouin
  • Jean-Luc Pluvion
  • Béatrice Minard
  • Vincent Pluvion
  • Denise Van Grutten
  • Antoine Pelfini
  • Yvette Monvoisin
  • Michel Louët
  • Anne Sebire
  • Marie Courcoux
  • Marguerite Del Marmol
  • Jean-Claude Tellier
Pascale Mathiault
Pascale Mathiault Liste divers centre
Vivons bien Senlis
  • Pascale Mathiault
  • Xavier Derycke
  • Catherine Cardoën
  • Cedric Delayen
  • Françoise Balossier
  • Denis Lhoyer
  • Sonia Hecquet
  • Hugues Frachon
  • Eugenie Alves
  • André Taccone
  • Florence Taquet
  • Joël Bertinatti
  • Sarah Hinque
  • Wolfgang Moreigneaux-Coudournac
  • Agnès Andre-Romagny
  • Regis Medioni
  • Anne Carvennec
  • Bertrand Dubreucq-Pérus
  • Marie-Laure Heyraud
  • Matthieu Ariza
  • Christelle Mercier
  • Sébastien Jeanmart
  • Fanny Doubliez
  • Lucien Gerardin
  • Marie-Pascale Bulle
  • Malo Carvennec
  • Martine Fourmon
  • Fabien Thiriez
  • Lucie Da Silva
  • Daniel Carlier
  • Charlotte Lassourd
  • Guillaume Jalmain
  • Jeanne Negroni
  • Damien Cambay
  • Isabelle Holin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Senlis

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascale LOISELEUR
Pascale LOISELEUR (Ballotage) Pour Senlis en confiance 		2 200 35,20%
Pascale MATHIAULT
Pascale MATHIAULT (Ballotage) Vivons bien Senlis 		1 754 28,06%
Jean-Christophe CANTER
Jean-Christophe CANTER (Ballotage) SENLIS MAINTENANT 2026 		1 499 23,98%
Maximilien MÉNAND-CHAMBON
Maximilien MÉNAND-CHAMBON (Ballotage) SENLIS, UNE IDENTITÉ À PRÉSERVER 		797 12,75%
Participation au scrutin Senlis
Taux de participation 57,15%
Taux d'abstention 42,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 6 340

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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