Résultat de l'élection municipale 2026 à Senlis : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Senlis [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Senlis sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Senlis.
L'actu des élections municipales 2026 à Senlis
11:49 - L'élection municipale a déjà livré un verdict instructif
Dimanche dernier à Senlis, le vote a mobilisé 57,15 % des électeurs sur place, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. À l'issue du dépouillement, c'est Pascale Loiseleur (Divers droite) qui a dominé avec 35,20 % des votes. Derrière, Pascale Mathiault (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 28,06 %. La leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pascale Loiseleur a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais elle a marqué un léger repli de 8 points depuis. Pour compléter ce tableau, avec 23,98 %, Jean-Christophe Canter (Divers droite) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Maximilien Ménand-Chambon, portant la nuance Rassemblement National, a récolté 12,75 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Senlis
Le deuxième tour des élections municipales à Senlis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pascale Loiseleur
Liste divers droite
Pour Senlis en confiance
|
|
Maximilien Ménand-Chambon
Liste du Rassemblement National
SENLIS, UNE IDENTITÉ À PRÉSERVER
|
|
Pascale Mathiault
Liste divers centre
Vivons bien Senlis
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Senlis
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascale LOISELEUR (Ballotage) Pour Senlis en confiance
|2 200
|35,20%
|Pascale MATHIAULT (Ballotage) Vivons bien Senlis
|1 754
|28,06%
|Jean-Christophe CANTER (Ballotage) SENLIS MAINTENANT 2026
|1 499
|23,98%
|Maximilien MÉNAND-CHAMBON (Ballotage) SENLIS, UNE IDENTITÉ À PRÉSERVER
|797
|12,75%
|Participation au scrutin
|Senlis
|Taux de participation
|57,15%
|Taux d'abstention
|42,85%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,58%
|Nombre de votants
|6 340
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Senlis
- Senlis (60300)
- Ecole primaire à Senlis
- Maternités à Senlis
- Crèches et garderies à Senlis
- Classement des collèges à Senlis
- Salaires à Senlis
- Impôts à Senlis
- Dette et budget de Senlis
- Climat et historique météo de Senlis
- Accidents à Senlis
- Délinquance à Senlis
- Inondations à Senlis
- Nombre de médecins à Senlis
- Pollution à Senlis
- Entreprises à Senlis
- Prix immobilier à Senlis