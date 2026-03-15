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19:21 - Les défis socio-économiques de Senlis et leurs implications électorales A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Senlis foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 28,81% de cadres pour 15 238 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Avec 1 419 entreprises, Senlis est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une automobile (78,50%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Senlis forme une communauté diversifiée, avec ses 1 334 résidents étrangers, soit 8,75% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 43 433 euros par an, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. À Senlis, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Senlis Le RN n'avait pas vraiment pesé lors des élections municipales à Senlis il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 20,94% des voix lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 39,91% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 18,81% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le RN validait 40,59% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 30,23% pour les européennes. Les législatives anticipées donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 35,44% pour le RN. Il finira avec 42,32% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Senlis vont-ils se mobiliser aux municipales ? Dans le cadre de la municipale de 2026 à Senlis, la désertion des bureaux de vote jouera un rôle déterminant sur les résultats. La fuite des électeurs se montait à 59,61 % pour le premier tour des élections de 2020 (proche des 55,3 % observés au niveau national) alors que le Covid-19 affectait la population. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été bornée par une abstention à 26,09 % dans la ville (contre 73,91 % de participation). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 46,55 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 32,47 %, contre 51,28 % en 2022. L'observation de cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet d'identifier Senlis comme une commune frappée par un fort abstentionnisme au regard des moyennes nationales.

15:59 - Les leçons de l'année de la dissolution à Senlis Lors des dernières européennes, le podium à Senlis s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,23%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,14%) et François-Xavier Bellamy (13,20%). Mathieu Grimpret (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés à Senlis après la dissolution avec 35,44%. Eric Woerth (Majorité présidentielle) suivait à la deuxième place avec 33,67%. Au second tour, c'est en revanche Eric Woerth (Majorité présidentielle) qui a raflé la mise avec 57,68% des suffrages exprimés. Le contexte politique de Senlis a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre marquée par le macronisme, elle s'est affichée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Senlis : des verdicts très significatifs lors des élections il y a 4 ans En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Senlis voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 32,83% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 20,94%. Lors de la finale de l'élection à Senlis, les électeurs accordaient 60,09% pour Emmanuel Macron, contre 39,91% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Senlis soutenaient en priorité Eric Woerth (Ensemble !) avec 28,70% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,41% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Senlis s'inscrit comme une place forte du courant central.

12:58 - Les contribuables de Senlis se prononceront-ils sur la fiscalité ? Pour ce qui concerne les contributions locales à Senlis, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 1 354 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 1 385 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à 44,59 % en 2024 (contre environ 23,05 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 416 500 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 6 175 700 € perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 23,28 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.

11:59 - Les résultats de la liste "Continuons Ensemble" à l'élection municipale de 2020 à Senlis S'intéresser aux résultats des dernières élections municipales à Senlis peut se révéler édifiant. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Pascale Loiseleur (Divers droite) a fait la course en tête en rassemblant 1 824 voix (44,12%). Dans la position de la principale opposante, Véronique Pruvost Bitar (La République en marche) a capté 1 061 bulletins valides (25,66%). La troisième place est revenue à Pascale Mathiault (Divers centre), rassemblant 900 bulletins (21,77%). Ce delta saillant semblait laisser place à un avantage manifeste en aval du 1er tour. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Pascale Loiseleur l'a finalement emporté avec 54,60% des voix, face à Véronique Pruvost Bitar qui a obtenu 45,39% des votants. L'écart du premier tour s'est naturellement confirmé, voire accru, assurant une victoire sans équivoque. Même si Véronique Pruvost Bitar a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 667 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Pour ces municipales 2026 à Senlis, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques.