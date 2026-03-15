Résultat municipale 2026 à Senlis (60300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Senlis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Senlis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Senlis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascale LOISELEUR
Pascale LOISELEUR Pour Senlis en confiance 		2 200 35,20%
Pascale MATHIAULT
Pascale MATHIAULT Vivons bien Senlis 		1 754 28,06%
Jean-Christophe CANTER
Jean-Christophe CANTER SENLIS MAINTENANT 2026 		1 499 23,98%
Maximilien MÉNAND-CHAMBON
Maximilien MÉNAND-CHAMBON SENLIS, UNE IDENTITÉ À PRÉSERVER 		797 12,75%
Participation au scrutin Senlis
Taux de participation 57,15%
Taux d'abstention 42,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 6 340

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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