En direct

19:18 - L'avenir de la France se décide aussi à Sens-de-Bretagne Comment les électeurs de Sens-de-Bretagne peuvent-ils peser sur les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,17% et une densité de population de 85 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2 314 euros/mois montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1260 votants. Le nombre de familles monoparentales (7,25%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,06%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Sens-de-Bretagne mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,84% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Quelle est la place du RN à Sens-de-Bretagne ? Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière municipale à Sens-de-Bretagne il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 27,81% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 41,15% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 21,82% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Sens-de-Bretagne comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 35,64% pour les européennes. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 35,77% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 37,53% lors du vote final.

16:58 - La commune de Sens-de-Bretagne plutôt abstentionniste lors des élections En 2020, la participation à Sens-de-Bretagne s'était établie à 34,41 % au premier tour (en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux). C'étaient 598 votants qui étaient allés voter, de nombreux électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de la pandémie du Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a toutefois été mesuré à 78,64 %. La mobilisation aux législatives, mesurée pour sa part à 51,55 % en 2022, a largement grossi pour atteindre 68,70 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation atteignait 51,06 %. Si on prend un peu de recul, la ville s'affiche donc sensiblement comme une zone où la participation peine à décoller. Pour cette élection municipale, cette particularité à Sens-de-Bretagne sera en définitive primordiale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - À Sens-de-Bretagne, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Les élections européennes du printemps 2024 à Sens-de-Bretagne avaient vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (35,64%), suivie par Valérie Hayer qui avait obtenu 15,64% des votes. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Sens-de-Bretagne soutenaient en priorité Thierry Benoit (Majorité présidentielle) avec 37,49% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Thierry Benoit culminant à 62,47% des suffrages exprimés dans la localité. Le paysage politique de Sens-de-Bretagne a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait une terre macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Sens-de-Bretagne reste un territoire orienté vers les macronistes Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Sens-de-Bretagne plébiscitaient Thierry Benoit (Ensemble !) avec 43,85% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,94%. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Sens-de-Bretagne votaient par ailleurs en priorité pour Emmanuel Macron (30,79%), devant Marine Le Pen qui terminait à 27,81%. Lors de la finale de l'élection à Sens-de-Bretagne, les électeurs accordaient 58,85% pour Emmanuel Macron, contre 41,15% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Sens-de-Bretagne une place forte du courant central.

12:58 - Quelle est l'évolution de la fiscalité locale à Sens-de-Bretagne depuis 2020 ? Pour ce qui est de la fiscalité à Sens-de-Bretagne, le montant moyen réglé par foyer fiscal a atteint 555 euros en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 450 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 38,55 % en 2024 (contre 16,81 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 25 420 € en 2024, bien en deçà des 287 130 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 14,89 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes.

11:59 - Le résultat de la liste "Vivre En Commun Dans Le Bon Sens" à l'élection municipale de 2020 à Sens-de-Bretagne Les forces politiques en présence restent influencées par l'issue du dernier scrutin municipal à Sens-de-Bretagne. Sans aucune opposition, 'Vivre en commun dans le bon sens' menée par Bernard Louapre a sans surprise engrangé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Sens-de-Bretagne, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Au lendemain de cette élection sans réelle compétition, l'apparition ou non d'une opposition constituera un des enjeux. L'annonce des candidats (voir ci-dessous) donne déjà un élément de réponse significatif.