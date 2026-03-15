Résultat municipale 2026 à Sens-de-Bretagne (35490) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sens-de-Bretagne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sens-de-Bretagne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sens-de-Bretagne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique SENTUC
Véronique SENTUC (18 élus) VIVRE À SENS 		651 57,01%
  • Véronique SENTUC
  • Jean-François RUBAT
  • Mélanie VOISIN
  • Erwan DANIEL
  • Valérie GASNIER
  • Olivier MALIDOR
  • Anicée FUNCK
  • Damien DUROCHER
  • Charlotte PALLIER
  • Noël GRIGNON
  • Delphine POILLONG
  • Bruno BELLAMY
  • Magalie MAUCHIEN
  • Alain GUINNEBAULT
  • Caroline LAMARRE
  • Franck DUVAL
  • Estelle VIEL
  • Yves THEISEN
Roger LUNEL
Roger LUNEL (5 élus) Agir Aujourd'hui pour le SENS de Demain 		491 42,99%
  • Roger LUNEL
  • Patricia ROLLET
  • Elvis THUAU
  • Gaëlle DAMIDE
  • Cédric CASIMIR
Participation au scrutin Sens-de-Bretagne
Taux de participation 63,87%
Taux d'abstention 36,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,92%
Nombre de votants 1 197

Source : ministère de l’Intérieur

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