Résultat de l'élection municipale 2026 à Sens : les infos en direct

Mathieu Bittoun Liste Les Ecologistes

SENS ECOLOGIE ET SOLIDARITE Voir la liste des candidats

Mathieu Bittoun

Karine Berthelin

Christophe Villaret

Caroline Galland

Dominique Gellé

Gaëlann Bureaux

Arnaud Savary

Véronique Paggi

Ludovic Trottereau

Christine Moutard

Benoit Keller

Elisabeth Fresnais

Thibault Lainé

Gica Milea

Adrien Henry

Marcelle Sant'Anna

Claude Bureaux

Barbara Thenard

Jean-Marie Maddeddu

Thérèse Forestier

Bernard Vaillant

Delphine Henry

Renaud Meslin

Selma Harc

Julien Lecourt

Caroline Plancke

Pierre Rouchon

Véronique Denis

Quentin Henry

Maëlys Achour

Éric Graux

Aïcha Derdour

Pierre Chevallier

Aïssatou Sant'Anna

Pascal Simon

Émilie Teinturier

Julien Jacquet Liste d'union à gauche

UNIR SENS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Julien Jacquet Programme de Julien Jacquet à Sens (UNIR SENS) Engagement pour Sens Le projet de l'équipe est centré sur l'engagement collectif des Sénonais pour l'avenir de leur ville. Ils souhaitent rassembler des habitants de tous horizons pour construire une ville plus juste et solidaire. L'objectif est de redonner à Sens son éclat et de renforcer la fierté de ses habitants. Priorités éducatives et sanitaires Une des priorités de l'équipe est de doubler le budget consacré à l'éducation pour améliorer les écoles. Ils envisagent également d'ouvrir un pôle de santé municipal pour garantir une offre de soins durable. Ces initiatives visent à assurer un avenir meilleur pour les enfants et à répondre aux besoins de santé de la population. Développement urbain Le développement du centre-ville est une priorité pour revitaliser l'économie locale et favoriser le commerce de proximité. Un plan de revitalisation sera mis en place pour créer une mixité entre l'artisanat et la culture. Cela contribuera à dynamiser les quartiers et à renforcer le lien social. Sécurité et proximité citoyenne Renforcer la sécurité est considéré comme un pilier fondamental du service public, avec la création d'une antenne de police municipale. De plus, l'équipe souhaite améliorer la proximité entre les élus et les citoyens par la création d'un guichet du citoyen. Ces mesures visent à instaurer un climat de confiance et de sécurité pour tous les habitants.

Julien Jacquet

Sophie Kpakpa

Abdel Flici

Josiane Strba

Benjamin Saxer

Dominique Menguy

Serge Ubrette

Rose-Précieuse Pluvieux

Mehdi Khan

Sabrina Grine

Théo Courtet

Ruslana Bocquez

Guy Bannier

Catherine Clauss-Eudeline

Cedric Caillet

Estelle Tripé

Philippe Millot

Camélia Terriou

Eric Gaufillier

Delphine Gambier

Yoanne Aubry-Muroni

Gwladys Callave

Fabien Dumez

Sarah Baudry

Archélaüs de Amaro

Aurélie Dufour

Driss Thana

Marie-Manuel Gueny

Michel Benel

Julie Bannier

Ryan Boukhanef

Jamila Medrouh

Tony Faragasso

Véronique Carrere

Boris Hermier

Michel Suner Liste d'extrême-gauche

LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS Voir la liste des candidats

Michel Suner

Marie-Jean Gueny

Flamur Koleci

Noëlle Rullaud

Dominique Dos Santos

Christine Fabrici

Jérôme Delonnoy

Annick Terriou

Haci-Mehmet Tuncay

Andrée Dejust

Jonathan Constantin

Louna Vios

Ludovic Laine

Anne Laloyaux

Noël Kieffer

Annette Parent

Michel Marault

Marion Mauroy

Alix Louin

Hadda Oualla

Marwan Veron

Tifanie Dugas

Nicolas Lepel

Elise Crapart

Ethmane Saha

Patricia Godard

Romain Hergic

Evelyne Adolphe

Maxime Grassart

Sophie Cornu

Edwin Gane

Ophélie Guidat

Léonard Zahedi

Chloé Robin

Didier Poillot

Jean-Benoît Gyssels Liste Divers

SENS 4 ETOILES Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Benoît Gyssels Programme de Jean-Benoît Gyssels à Sens (SENS 4 ETOILES) Mouvement citoyen Le mouvement Sens 4 Etoiles se positionne comme une initiative citoyenne sans affiliation politique. Il a été créé pour rassembler les citoyens autour d'un projet commun pour la ville de Sens. Ce projet repose sur des valeurs républicaines et humanistes, promouvant l'engagement de chacun dans la vie locale. Engagement des citoyens Les membres du mouvement encouragent tous les citoyens à s'impliquer activement dans la transformation de leur ville. Ils soulignent que l'avenir de Sens dépend de la participation de chacun, notamment lors des élections des 15 et 22 mars 2026. La collaboration et la prise de décision collective sont mises en avant comme essentielles pour le développement de la commune. Objectifs de la liste Le programme de Sens 4 Etoiles vise à améliorer le quotidien des habitants en se concentrant sur plusieurs grands chantiers. Parmi ces objectifs figurent l'embellissement de la ville, la sécurité, la valorisation du patrimoine et le soutien aux entreprises locales. La préservation de l'environnement et l'avenir de la jeunesse sont également des priorités pour le mouvement. Appel au vote Le message final du mouvement est un appel clair à voter pour Sens 4 Etoiles afin de façonner un avenir meilleur pour la ville. Les habitants sont invités à faire entendre leur voix et à choisir un projet qui leur ressemble. L'engagement collectif est présenté comme la clé pour réaliser les ambitions de la ville de Sens.

Jean-Benoît Gyssels

Imène Guetat

Claude Ballet

Margot Redon

Sylvain Favry

Nadine Michelin Guillemain

Stéphane Dudoignon

Magalie Mutic

Jean-Jacques Viazzo

Lise-Marie Dulorme

Jean-Pierre Barré

Virginie Longchal

Albert Piot

Anne-Cécile Lemaire

Domingos de Abreu

Vera Werebe

Benoît Poret

Maria Manuela Freitas Leitao Godinho

Olivier Martin

Rachel Palomares

Philippe Wagner

Annie Jeannette Gayaud

Cyril Brito

Danielle Georgette Paulette Dunckel

Hervé Legroux

Brigitte Zouagha

Thomas Hamani

Michèle Louise Apicella

Alexis d'Angelo

Séverine Senecal

Christophe Moneuse

Luce Favry

Yves Goussot

Marie-Jeanne Parle

Rodolphe Lemoine

Renate Glazener

Jacques Touron

Jérôme Thiriet Liste de La France insoumise

SENS INSOUMISE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jérôme Thiriet Programme de Jérôme Thiriet à Sens (SENS INSOUMISE) Engagement politique à Sens Les élections municipales de 2026 à Sens marquent un tournant avec la possibilité d'élire une liste Insoumise. Cette initiative vise à rompre avec une gestion municipale libérale jugée désastreuse et à donner la parole aux citoyens. L'objectif est de construire une commune qui réponde réellement aux besoins des Sénonais et Sénonaises. Priorités de la liste Insoumise La liste Insoumise propose plusieurs priorités pour améliorer la vie à Sens. Parmi celles-ci, on trouve la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne et la refonte de la police municipale. D'autres mesures incluent la création d'une brigade du droit au logement et l'adoption d'un plan canicule pour le bien-être des habitants. Soutien politique La liste est soutenue par des figures importantes comme Louis Boyard, David Guiraud et Clémence Guette. Ces personnalités politiques de La France Insoumise apportent leur soutien à l'initiative de changement à Sens. Leur implication vise à renforcer la légitimité et l'impact de la campagne municipale. Modalités de vote Les élections se dérouleront les 15 et 22 mars 2026, et il est essentiel de se rendre dans son bureau de vote avec une pièce d'identité. La carte d'électeur n'est pas obligatoire, mais une pièce d'identité avec photo est requise pour voter. Cette simplicité vise à encourager la participation citoyenne et à garantir que chaque voix compte.

Jérôme Thiriet

Nacera Bordji

Christian Rigault

Camille Oulès

Mohamed Hocine

Scherazade Ben Abid

Arthur Tengue

Céline Mangin

Jean-Loup de Saint-Phalle

Sanaa Mohamed

Frédéric Cerneau

Mounia Magueri

Jérôme Misrach

Yasmina Faycal

Sylvain Belleret

Marina Licide

Christian Garret

Hafida Salloum

Mostapha Azmi

Valérie Solas

Bilal Aloui

Séraphine Tengue

Quentin Berzal

Radia Hellal

Hammad El Miri

Khalida Abali

Oualide Khabir

Carine Authie-Laguierce

Matthieu Kulisic

Josette Gonin

Abdelkrim Rey

Christiane Picard

Abderrahmane Aloui

Patricia Nezondet

Marc Auffret

Françoise Rigault

Paul-Antoine de Carville Liste des Républicains

BATIR LA VILLE DE VOS VIES Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Paul-Antoine de Carville Programme de Paul-Antoine de Carville à Sens (BATIR LA VILLE DE VOS VIES) Sécurité La sécurité est une priorité avec le renforcement des effectifs de police municipale et l'extension de la vidéoprotection dans tous les quartiers. Un accent particulier est mis sur la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, avec des mesures de prévention et d'accompagnement pour les familles. Ces initiatives visent à créer un environnement plus sûr pour tous les habitants. Familles Pour répondre à la croissance démographique, une nouvelle crèche et une nouvelle école seront construites, offrant ainsi des conditions d'accueil et d'apprentissage optimales pour les enfants. De plus, une cuisine centrale municipale sera mise en place pour fournir des repas de qualité, adaptés aux besoins des jeunes enfants. Ces actions témoignent d'un engagement fort envers les familles et leur bien-être. Logement Le dispositif “Clé sénaonaise” a été instauré pour faciliter l'accès à la propriété, en prenant en charge les frais de notaire pour les familles souhaitant devenir propriétaires à Sens. Parallèlement, un rééquilibrage de l'habitat est prévu, avec une réduction du taux de logements sociaux et une augmentation du nombre de propriétaires. Ces mesures visent à préserver l'équilibre et la diversité du tissu urbain. Économie La création d'une foncière commerciale sénaonaise permettra d'acheter et de rénover des locaux vacants, favorisant ainsi la réouverture de commerces de qualité dans le centre-ville. En parallèle, des efforts seront déployés pour renforcer l'attractivité économique de Sens, en soutenant l'emploi local et l'installation d'entreprises. Ces initiatives visent à dynamiser la vitalité commerciale et artisanale de la ville.

Paul-Antoine de Carville

Clarisse Quentin

Michel Grass

Stéphanie Olivier

Jean-Michel Visse

Ghislaine Pieux

Romain Crocco

Sandrine Imbert

Lionel Chapey

Pascale Larché

Gérard Brunin

Ouardiya Boudjemline

Célestin N'Goma

Agathe Marchand

Fabien Le Boucher

Mathilde Hérouart

Nicolas Pichard

Laurence Ethuin-Coffinet

Jean-Pierre Crost

Nicole Langel

Jimmy Bonnabeau

Charlotte Vaillant

Oreste Pessaud

Améline Vanlauwe

Nicolas Le Roy

Delphine Marquet

Goran Radovanovic

Emma Ricci

Gérard Adolphe

Béatrice Flory-Anastase

Boniface Fomo

Mélanie Milachon

Franck Sauer

Stéphanie Daoudi

Christophe Weibel

Françoise Galais

Philippe Combes

Ludovic Massard Liste du Rassemblement National

Remettre Sens en ordre Voir la liste des candidats