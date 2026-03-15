Résultat de l'élection municipale 2026 à Sens : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sens [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sens sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sens.
L'actu des élections municipales 2026 à Sens
13:46 - Élections municipales : les impôts pèseront-ils à Sens ?
En ce qui concerne la fiscalité locale de Sens, la somme moyenne acquittée par foyer fiscal a atteint 1 189 euros en 2024 (dernières données en date) contre 1 041 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 46,15 % en 2024 (contre près de 24,31 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne atteint environ 40 % en France (en progression de 1,2 point). Attention cependant : cette augmentation est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 698 200 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 7 774 040 € perçus en 2020, alors même que le taux est resté à près de 24,15 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.
11:59 - Un résultat sans suspense pour les municipales 2020 à Sens
Les résultats du scrutin municipal précédent à Sens ont été particulièrement instructifs concernant la configuration politique locale. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Marie-Louise Fort (Les Républicains) a devancé l'ensemble de ses concurrents avec 2 117 voix (39,16%). Juste derrière, Laurent Moinet (Divers) a engrangé 907 voix (16,78%). Un delta important. A défaut de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec pas moins de 4 listes. Marie-Louise Fort l'a finalement emporté avec 50,11% des bulletins, face à Laurent Moinet s'adjugeant 23,16% des votants et Julien Odoul avec 691 bulletins (13,94%). La supériorité de la liste 'Sens 2020 avec marie-louise fort' s'est intensifiée pour se transformer en une victoire sans bavure et sans équivoque. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Les Républicains a certainement profité du transfert des voix des listes éliminées, ajoutant 366 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Sens, cette répartition historique des voix pose les bases.
09:57 - Les municipales à Sens ont lieu aujourd'hui
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour connaître qui va diriger leur commune pour les 6 années à venir. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. Ci-dessous, vous pouvez retrouver la liste des prétendants à Sens. A noter que les 17 bureaux de vote de la ville de Sens ferment à 18 heures pour le dépouillement. Pour une notification gratuite des résultats du premier tour des élections à Sens dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sens
|Tête de listeListe
|
Mathieu Bittoun
Liste Les Ecologistes
SENS ECOLOGIE ET SOLIDARITE
|
|
Julien Jacquet
Liste d'union à gauche
UNIR SENS
|
|
Michel Suner
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Jean-Benoît Gyssels
Liste Divers
SENS 4 ETOILES
|
|
Jérôme Thiriet
Liste de La France insoumise
SENS INSOUMISE
|
|
Paul-Antoine de Carville
Liste des Républicains
BATIR LA VILLE DE VOS VIES
|
|
Ludovic Massard
Liste du Rassemblement National
Remettre Sens en ordre
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Louise Fort (27 élus) Sens 2020 avec marie-louise fort
|2 483
|50,11%
|
|Laurent Moinet (4 élus) Le bon sens
|1 148
|23,16%
|
|Julien Odoul (2 élus) Changez de sens - rassemblement national
|691
|13,94%
|
|Mathieu Bittoun (2 élus) Sens-ecologie et solidarite
|633
|12,77%
|
|Participation au scrutin
|Sens
|Taux de participation
|31,92%
|Taux d'abstention
|68,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 076
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Louise Fort Sens 2020 avec marie-louise fort
|2 117
|39,16%
|Laurent Moinet Le bon sens
|907
|16,78%
|Julien Odoul Changez de sens - rassemblement national
|795
|14,70%
|Mathieu Bittoun Sens-ecologie et solidarite
|629
|11,63%
|Michèle Crouzet Reveillez sens
|494
|9,13%
|Claude Vivier Le Got Renais-sens 2020
|382
|7,06%
|José Carrasco Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|81
|1,49%
|Participation au scrutin
|Sens
|Taux de participation
|35,16%
|Taux d'abstention
|64,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 588
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Louise Fort (27 élus) Sens 2014
|4 173
|51,37%
|
|Francine Weecksteen (6 élus) Le bon sens
|2 674
|32,91%
|
|Edouard Ferrand (2 élus) Rassemblement bleu marine pour sens
|1 276
|15,70%
|
|Participation au scrutin
|Sens
|Taux de participation
|51,89%
|Taux d'abstention
|48,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,86%
|Nombre de votants
|8 449
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Louise Fort Sens 2014
|3 573
|44,12%
|Edouard Ferrand Rassemblement bleu marine pour sens
|1 280
|15,80%
|Francine Weecksteen Le bon sens
|1 192
|14,71%
|Pascal Simon Sens et le senonais demain
|780
|9,63%
|Claude Vivier Tous ensemble
|682
|8,42%
|Michel Fourre Sens autrement
|591
|7,29%
|Participation au scrutin
|Sens
|Taux de participation
|51,42%
|Taux d'abstention
|48,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,10%
|Nombre de votants
|8 357
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