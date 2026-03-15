Résultat de l'élection municipale 2026 à Sens : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sens

Tête de listeListe
Mathieu Bittoun
Mathieu Bittoun Liste Les Ecologistes
SENS ECOLOGIE ET SOLIDARITE
  • Mathieu Bittoun
  • Karine Berthelin
  • Christophe Villaret
  • Caroline Galland
  • Dominique Gellé
  • Gaëlann Bureaux
  • Arnaud Savary
  • Véronique Paggi
  • Ludovic Trottereau
  • Christine Moutard
  • Benoit Keller
  • Elisabeth Fresnais
  • Thibault Lainé
  • Gica Milea
  • Adrien Henry
  • Marcelle Sant'Anna
  • Claude Bureaux
  • Barbara Thenard
  • Jean-Marie Maddeddu
  • Thérèse Forestier
  • Bernard Vaillant
  • Delphine Henry
  • Renaud Meslin
  • Selma Harc
  • Julien Lecourt
  • Caroline Plancke
  • Pierre Rouchon
  • Véronique Denis
  • Quentin Henry
  • Maëlys Achour
  • Éric Graux
  • Aïcha Derdour
  • Pierre Chevallier
  • Aïssatou Sant'Anna
  • Pascal Simon
  • Émilie Teinturier
Julien Jacquet
Julien Jacquet Liste d'union à gauche
UNIR SENS
  • Julien Jacquet
  • Sophie Kpakpa
  • Abdel Flici
  • Josiane Strba
  • Benjamin Saxer
  • Dominique Menguy
  • Serge Ubrette
  • Rose-Précieuse Pluvieux
  • Mehdi Khan
  • Sabrina Grine
  • Théo Courtet
  • Ruslana Bocquez
  • Guy Bannier
  • Catherine Clauss-Eudeline
  • Cedric Caillet
  • Estelle Tripé
  • Philippe Millot
  • Camélia Terriou
  • Eric Gaufillier
  • Delphine Gambier
  • Yoanne Aubry-Muroni
  • Gwladys Callave
  • Fabien Dumez
  • Sarah Baudry
  • Archélaüs de Amaro
  • Aurélie Dufour
  • Driss Thana
  • Marie-Manuel Gueny
  • Michel Benel
  • Julie Bannier
  • Ryan Boukhanef
  • Jamila Medrouh
  • Tony Faragasso
  • Véronique Carrere
  • Boris Hermier
Michel Suner
Michel Suner Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Michel Suner
  • Marie-Jean Gueny
  • Flamur Koleci
  • Noëlle Rullaud
  • Dominique Dos Santos
  • Christine Fabrici
  • Jérôme Delonnoy
  • Annick Terriou
  • Haci-Mehmet Tuncay
  • Andrée Dejust
  • Jonathan Constantin
  • Louna Vios
  • Ludovic Laine
  • Anne Laloyaux
  • Noël Kieffer
  • Annette Parent
  • Michel Marault
  • Marion Mauroy
  • Alix Louin
  • Hadda Oualla
  • Marwan Veron
  • Tifanie Dugas
  • Nicolas Lepel
  • Elise Crapart
  • Ethmane Saha
  • Patricia Godard
  • Romain Hergic
  • Evelyne Adolphe
  • Maxime Grassart
  • Sophie Cornu
  • Edwin Gane
  • Ophélie Guidat
  • Léonard Zahedi
  • Chloé Robin
  • Didier Poillot
Jean-Benoît Gyssels
Jean-Benoît Gyssels Liste Divers
SENS 4 ETOILES
  • Jean-Benoît Gyssels
  • Imène Guetat
  • Claude Ballet
  • Margot Redon
  • Sylvain Favry
  • Nadine Michelin Guillemain
  • Stéphane Dudoignon
  • Magalie Mutic
  • Jean-Jacques Viazzo
  • Lise-Marie Dulorme
  • Jean-Pierre Barré
  • Virginie Longchal
  • Albert Piot
  • Anne-Cécile Lemaire
  • Domingos de Abreu
  • Vera Werebe
  • Benoît Poret
  • Maria Manuela Freitas Leitao Godinho
  • Olivier Martin
  • Rachel Palomares
  • Philippe Wagner
  • Annie Jeannette Gayaud
  • Cyril Brito
  • Danielle Georgette Paulette Dunckel
  • Hervé Legroux
  • Brigitte Zouagha
  • Thomas Hamani
  • Michèle Louise Apicella
  • Alexis d'Angelo
  • Séverine Senecal
  • Christophe Moneuse
  • Luce Favry
  • Yves Goussot
  • Marie-Jeanne Parle
  • Rodolphe Lemoine
  • Renate Glazener
  • Jacques Touron
Jérôme Thiriet
Jérôme Thiriet Liste de La France insoumise
SENS INSOUMISE
  • Jérôme Thiriet
  • Nacera Bordji
  • Christian Rigault
  • Camille Oulès
  • Mohamed Hocine
  • Scherazade Ben Abid
  • Arthur Tengue
  • Céline Mangin
  • Jean-Loup de Saint-Phalle
  • Sanaa Mohamed
  • Frédéric Cerneau
  • Mounia Magueri
  • Jérôme Misrach
  • Yasmina Faycal
  • Sylvain Belleret
  • Marina Licide
  • Christian Garret
  • Hafida Salloum
  • Mostapha Azmi
  • Valérie Solas
  • Bilal Aloui
  • Séraphine Tengue
  • Quentin Berzal
  • Radia Hellal
  • Hammad El Miri
  • Khalida Abali
  • Oualide Khabir
  • Carine Authie-Laguierce
  • Matthieu Kulisic
  • Josette Gonin
  • Abdelkrim Rey
  • Christiane Picard
  • Abderrahmane Aloui
  • Patricia Nezondet
  • Marc Auffret
  • Françoise Rigault
Paul-Antoine de Carville
Paul-Antoine de Carville Liste des Républicains
BATIR LA VILLE DE VOS VIES
  • Paul-Antoine de Carville
  • Clarisse Quentin
  • Michel Grass
  • Stéphanie Olivier
  • Jean-Michel Visse
  • Ghislaine Pieux
  • Romain Crocco
  • Sandrine Imbert
  • Lionel Chapey
  • Pascale Larché
  • Gérard Brunin
  • Ouardiya Boudjemline
  • Célestin N'Goma
  • Agathe Marchand
  • Fabien Le Boucher
  • Mathilde Hérouart
  • Nicolas Pichard
  • Laurence Ethuin-Coffinet
  • Jean-Pierre Crost
  • Nicole Langel
  • Jimmy Bonnabeau
  • Charlotte Vaillant
  • Oreste Pessaud
  • Améline Vanlauwe
  • Nicolas Le Roy
  • Delphine Marquet
  • Goran Radovanovic
  • Emma Ricci
  • Gérard Adolphe
  • Béatrice Flory-Anastase
  • Boniface Fomo
  • Mélanie Milachon
  • Franck Sauer
  • Stéphanie Daoudi
  • Christophe Weibel
  • Françoise Galais
  • Philippe Combes
Ludovic Massard
Ludovic Massard Liste du Rassemblement National
Remettre Sens en ordre
  • Ludovic Massard
  • Marine Vigne
  • Luc Bernier
  • Mélody Robichon
  • Julien Michel
  • Mathilde Chailly
  • Alexandre Fernique
  • Valérie Gallet
  • Thomas Hyver
  • Muguette Foucher
  • Pedro-Carlos Becerra
  • Raymonde Levacher
  • Karim Benamar
  • Nathalie Plastre
  • Valentin Cottray
  • Michelle Leblanc
  • Randy Bourbon
  • Marie-Dauphine Massard
  • Olivier Tonnellier
  • Gisèle Lamiot
  • Claude Potel
  • Marlène Auvray
  • Geoffrey Jedrasik
  • Laëtitia Marques
  • Maurice Draux
  • Brigitte Delafond
  • Olivier Ferreira
  • Valérie Holtzwarth
  • Josian Lamiot
  • Danièle Jacquemont
  • Claude Douarche
  • Rose Dôl
  • Ludovic Chanrond
  • Alexandra Piovano
  • Emmanuel Ferrasse
  • Laura Constantin
  • Alain Lous

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Louise Fort
Marie-Louise Fort (27 élus) Sens 2020 avec marie-louise fort 		2 483 50,11%
  • Marie-Louise Fort
  • Paul-Antoine Gaultier De Carville
  • Clarisse Quentin
  • Jean-Pierre Crost
  • Ghislaine Pieux
  • Amine Hiridjee
  • Véronique Frantz
  • Romain Crocco
  • Nicole Langel
  • Célestin N'goma
  • Pascale Larché
  • Gérard Brunin
  • Laurence Ethuin-Coffinet
  • Nicolas Pichard
  • Murielle Blin
  • Michel Grass
  • Bernadette Perez
  • Jimmy Bonnabeau
  • Mathilde Hérouart
  • Boniface Fomo
  • Aline Rose Kpakpa
  • Jean-Pierre Botard
  • Sandrine Imbert
  • Daniel Tellier
  • Josiane Sarrazin
  • Cyril Riquez
  • Valérie Gallet
Laurent Moinet
Laurent Moinet (4 élus) Le bon sens 		1 148 23,16%
  • Laurent Moinet
  • Francine Weecksteen
  • Bernard Pernuit
  • Véronique Carrere
Julien Odoul
Julien Odoul (2 élus) Changez de sens - rassemblement national 		691 13,94%
  • Julien Odoul
  • Karine Bouvier Desnos
Mathieu Bittoun
Mathieu Bittoun (2 élus) Sens-ecologie et solidarite 		633 12,77%
  • Mathieu Bittoun
  • Delphine Henry
Participation au scrutin Sens
Taux de participation 31,92%
Taux d'abstention 68,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 076

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Louise Fort
Marie-Louise Fort Sens 2020 avec marie-louise fort 		2 117 39,16%
Laurent Moinet
Laurent Moinet Le bon sens 		907 16,78%
Julien Odoul
Julien Odoul Changez de sens - rassemblement national 		795 14,70%
Mathieu Bittoun
Mathieu Bittoun Sens-ecologie et solidarite 		629 11,63%
Michèle Crouzet
Michèle Crouzet Reveillez sens 		494 9,13%
Claude Vivier Le Got
Claude Vivier Le Got Renais-sens 2020 		382 7,06%
José Carrasco
José Carrasco Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 		81 1,49%
Participation au scrutin Sens
Taux de participation 35,16%
Taux d'abstention 64,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 588

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Louise Fort
Marie-Louise Fort (27 élus) Sens 2014 		4 173 51,37%
  • Marie-Louise Fort
  • Charles-Hervé Moreau
  • Clarisse Quentin
  • Michel Grass
  • Nicole Langel
  • Bernard Ethuin-Coffinet
  • Pascale Larche
  • Christian Gex
  • Ghislaine Pieux
  • Jean-Pierre Crost
  • Isabelle Van Elslande
  • Paul-Antoine De Carville
  • Bernadette Perez
  • Célestin N'goma
  • Marine Lorez
  • Jean-Pierre Botard
  • Véronique Frantz
  • Savas Demirel
  • Elodie Jean
  • Olivier Dupré
  • Isabelle Bezou-Morel
  • Daniel Tellier
  • Murielle Blin
  • Alain Peretti
  • Lindsay Auduc
  • Jean-Michel Dakre
  • Josiane Sarrazin
Francine Weecksteen
Francine Weecksteen (6 élus) Le bon sens 		2 674 32,91%
  • Francine Weecksteen
  • Nicolas Chabroux
  • Hélène Very
  • Nicolas Carré
  • Marie-Paule Chappuit
  • Jacques Dyduck
Edouard Ferrand
Edouard Ferrand (2 élus) Rassemblement bleu marine pour sens 		1 276 15,70%
  • Edouard Ferrand
  • Marie-Solange Werner
Participation au scrutin Sens
Taux de participation 51,89%
Taux d'abstention 48,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,86%
Nombre de votants 8 449

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Louise Fort
Marie-Louise Fort Sens 2014 		3 573 44,12%
Edouard Ferrand
Edouard Ferrand Rassemblement bleu marine pour sens 		1 280 15,80%
Francine Weecksteen
Francine Weecksteen Le bon sens 		1 192 14,71%
Pascal Simon
Pascal Simon Sens et le senonais demain 		780 9,63%
Claude Vivier
Claude Vivier Tous ensemble 		682 8,42%
Michel Fourre
Michel Fourre Sens autrement 		591 7,29%
Participation au scrutin Sens
Taux de participation 51,42%
Taux d'abstention 48,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,10%
Nombre de votants 8 357

Villes voisines de Sens

En savoir plus sur Sens