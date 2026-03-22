Résultat de l'élection municipale 2026 à Sens : les résultats du 2e tour

Programme de Paul-Antoine de Carville à Sens (BATIR LA VILLE DE VOS VIES)

Sécurité

La sécurité est une priorité avec le renforcement des effectifs de la police municipale. Des mesures seront mises en place pour lutter contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. La vidéoprotection sera déployée dans tous les quartiers pour assurer une ville plus sûre.

Familles

La création d'une nouvelle crèche et d'une nouvelle école répond à la croissance démographique de la ville. Ces établissements offriront des conditions d’accueil et d’apprentissage de qualité pour les enfants. De plus, une cuisine centrale municipale garantira des repas adaptés à la petite enfance.

Logement

Le dispositif “Clé sénonaise” facilitera l'accès à la propriété en prenant en charge les frais de notaire. L'objectif est de rééquilibrer l'habitat en réduisant le taux de logements sociaux. Cela permettra d'augmenter le nombre de propriétaires et de préserver l'équilibre de la ville.

Économie

La création d'une foncière commerciale sénonaise vise à acheter et rénover des locaux vacants. Cela permettra de rouvrir des commerces de qualité et de préserver la diversité commerciale du centre-ville. En outre, des efforts seront faits pour renforcer l'attractivité économique de Sens et soutenir l'emploi local.