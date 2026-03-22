Résultat de l'élection municipale 2026 à Sens : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sens

Le deuxième tour des élections municipales à Sens a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Paul-Antoine de Carville
Paul-Antoine de Carville Liste des Républicains
BATIR LA VILLE DE VOS VIES
  • Paul-Antoine de Carville
  • Clarisse Quentin
  • Michel Grass
  • Stéphanie Olivier
  • Jean-Michel Visse
  • Ghislaine Pieux
  • Romain Crocco
  • Sandrine Imbert
  • Lionel Chapey
  • Pascale Larché
  • Gérard Brunin
  • Ouardiya Boudjemline
  • Célestin N'Goma
  • Agathe Marchand
  • Fabien Le Boucher
  • Mathilde Hérouart
  • Nicolas Pichard
  • Laurence Ethuin-Coffinet
  • Jean-Pierre Crost
  • Nicole Langel
  • Jimmy Bonnabeau
  • Charlotte Vaillant
  • Oreste Pessaud
  • Améline Vanlauwe
  • Nicolas Le Roy
  • Delphine Marquet
  • Goran Radovanovic
  • Emma Ricci
  • Gérard Adolphe
  • Béatrice Flory-Anastase
  • Boniface Fomo
  • Mélanie Milachon
  • Franck Sauer
  • Stéphanie Daoudi
  • Christophe Weibel
  • Françoise Galais
  • Philippe Combes
Ludovic Massard
Ludovic Massard Liste du Rassemblement National
Remettre Sens en ordre
  • Ludovic Massard
  • Marine Vigne
  • Luc Bernier
  • Mélody Robichon
  • Julien Michel
  • Mathilde Chailly
  • Alexandre Fernique
  • Valérie Gallet
  • Thomas Hyver
  • Muguette Foucher
  • Pedro-Carlos Becerra
  • Raymonde Levacher
  • Karim Benamar
  • Nathalie Plastre
  • Valentin Cottray
  • Michelle Leblanc
  • Randy Bourbon
  • Marie-Dauphine Massard
  • Olivier Tonnellier
  • Gisèle Lamiot
  • Claude Potel
  • Marlène Auvray
  • Geoffrey Jedrasik
  • Laëtitia Marques
  • Maurice Draux
  • Brigitte Delafond
  • Olivier Ferreira
  • Valérie Holtzwarth
  • Josian Lamiot
  • Danièle Jacquemont
  • Claude Douarche
  • Rose Dôl
  • Ludovic Chanrond
  • Alexandra Piovano
  • Emmanuel Ferrasse
  • Laura Constantin
  • Alain Lous

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sens

Tête de listeListe Voix % des voix
Paul-Antoine DE CARVILLE
Paul-Antoine DE CARVILLE (Ballotage) BATIR LA VILLE DE VOS VIES 		3 277 46,79%
Ludovic MASSARD
Ludovic MASSARD (Ballotage) Remettre Sens en ordre 		1 503 21,46%
Julien JACQUET
Julien JACQUET UNIR SENS 		689 9,84%
Jérôme THIRIET
Jérôme THIRIET SENS INSOUMISE 		661 9,44%
Jean-Benoît GYSSELS
Jean-Benoît GYSSELS SENS 4 ETOILES 		474 6,77%
Mathieu BITTOUN
Mathieu BITTOUN SENS ECOLOGIE ET SOLIDARITE 		317 4,53%
Michel SUNER
Michel SUNER LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		83 1,19%
Participation au scrutin Sens
Taux de participation 48,48%
Taux d'abstention 51,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 7 157

Source : ministère de l’Intérieur

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