Résultat de l'élection municipale 2026 à Sens : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sens [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sens sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sens.
L'actu des élections municipales 2026 à Sens
11:49 - Que retenir des premiers résultats des municipales 2026 à Sens ?
Les élections municipales 2026 à Sens ont vu Paul-Antoine De Carville (Les Républicains) arriver en tête il y a une semaine avec 46,79 % des voix. Ensuite, Ludovic Massard (Rassemblement National) a obtenu la seconde place avec 21,46 %. Le match a abouti à un ascendant très fort du leader. Par ailleurs, avec 9,84 %, Julien Jacquet (Union de la gauche) n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. Derrière, Jérôme Thiriet, avec la nuance La France insoumise, a récolté 9,44 % des suffrages, un score insuffisant pour figurer au second tour. À noter que pour ce premier tour à Sens, le vote a enregistré un taux d'abstention de 51,52 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sens
Le deuxième tour des élections municipales à Sens a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Paul-Antoine de Carville
Liste des Républicains
BATIR LA VILLE DE VOS VIES
|
|
Ludovic Massard
Liste du Rassemblement National
Remettre Sens en ordre
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sens
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Paul-Antoine DE CARVILLE (Ballotage) BATIR LA VILLE DE VOS VIES
|3 277
|46,79%
|Ludovic MASSARD (Ballotage) Remettre Sens en ordre
|1 503
|21,46%
|Julien JACQUET UNIR SENS
|689
|9,84%
|Jérôme THIRIET SENS INSOUMISE
|661
|9,44%
|Jean-Benoît GYSSELS SENS 4 ETOILES
|474
|6,77%
|Mathieu BITTOUN SENS ECOLOGIE ET SOLIDARITE
|317
|4,53%
|Michel SUNER LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|83
|1,19%
|Participation au scrutin
|Sens
|Taux de participation
|48,48%
|Taux d'abstention
|51,52%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Nombre de votants
|7 157
Source : ministère de l’Intérieur
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