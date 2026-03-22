Résultat municipale 2026 à Sept-Saulx (51400) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sept-Saulx a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sept-Saulx, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sept-Saulx [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc LEFÈVRE (12 élus) Unis pour l'avenir de Sept-Saulx
|207
|53,63%
|
|Virginie LECQ (3 élus) SEPT-SAULX, AUJOURD'HUI POUR DEMAIN
|179
|46,37%
|
|Participation au scrutin
|Sept-Saulx
|Taux de participation
|80,20%
|Taux d'abstention
|19,80%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,51%
|Nombre de votants
|393
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Sept-Saulx - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Virginie LECQ (Ballotage) SEPT-SAULX, AUJOURD'HUI POUR DEMAIN
|149
|38,80%
|Jean-Marc LEFEVRE (Ballotage) Unis pour l'avenir de Sept-Saulx
|118
|30,73%
|Didier GRIFFON (Ballotage) Continuer d'agir pour le Sept-Saulx de demain
|117
|30,47%
|Participation au scrutin
|Sept-Saulx
|Taux de participation
|78,98%
|Taux d'abstention
|21,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|387
Election municipale 2026 à Sept-Saulx [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sept-Saulx sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sept-Saulx.
L'actu des élections municipales 2026 à Sept-Saulx
18:34 - Comment a voté Sept-Saulx il y a deux ans ?
Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Sept-Saulx avaient favorisé Maxime Michelet (Union de l'extrême droite) avec 52,90% au premier tour, devant Eric Girardin (Ensemble !) avec 24,52%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Maxime Michelet culminant à 56,41% des votes localement. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les choix s'étaient cette fois majoritairement conduits sur Jordan Bardella (49,02%). Cette analyse des scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Sept-Saulx restait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.
15:57 - Élections de 2020 à Sept-Saulx : retour sur une élection très disputée
Les configurations politiques locales demeurent façonnées par le verdict du dernier scrutin municipal à Sept-Saulx. Signalons qu'à l'époque, ce scrutin s'est déroulé sur la base de candidatures individuelles et non de listes, permettant notamment le panachage. Dès le premier tour, 15 candidats ont été élus. Lors de la première manche électorale, Jean-Marc Lefevre a obtenu une victoire avec 93,08% des voix. Ensuite, Hubert Greffier a recueilli 194 suffrages en sa faveur (89,40%). Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour les municipales 2026 à Sept-Saulx, les citoyens sont à nouveau appelés à choisir leurs élus dans cette configuration très particulière. Il est à noter que le principe des candidatures individuelles n'a en revanche plus cours dorénavant.
13:58 - Les habitants de Sept-Saulx doivent choisir entre 3 listes
D'après les candidatures officielles pour le second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le match se joue donc ce dimanche entre Virginie Lecq sous l'étiquette DIV ("Sept-Saulx, Aujourd'hui Pour Demain"), Didier Griffon avec la liste "Continuer D'agir Pour Le Sept-Saulx De Demain" (DIV) et la liste "Unis Pour L'avenir De Sept-Saulx" emmenée par Jean-Marc Lefèvre (DIV). L'horaire de fermeture du bureau de vote de Sept-Saulx a été établi à 18 heures.
11:59 - Virginie Lecq, Jean-Marc Lefevre et Didier Griffon forment le trio de tête à Sept-Saulx
Les élections municipales 2026 à Sept-Saulx ont vu Virginie Lecq s'imposer il y a une semaine avec 38,80 % des votes. Derrière, Jean-Marc Lefevre s'est classé deuxième avec 30,73 %. La leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Du côté des autres candidats, avec 30,47 %, Didier Griffon s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Sept-Saulx, le vote a mobilisé 78,98 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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