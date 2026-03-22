Résultat municipale 2026 à Sept-Saulx (51400) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sept-Saulx a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sept-Saulx, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sept-Saulx [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc LEFÈVRE
Jean-Marc LEFÈVRE (12 élus) Unis pour l'avenir de Sept-Saulx 		207 53,63%
  • Jean-Marc LEFÈVRE
  • Béatrice JOLLY
  • Cédric LACROIX
  • Nelly JOLLY
  • Jean-Pol RENNESSON
  • Julie GUILLET
  • Eric WAFFELAERT
  • Edwige MAUGUIÈRE
  • Gaël VIGOURT
  • Vanessa LOUGEZ
  • Christophe JOUDART
  • Francine SCHADE
Virginie LECQ
Virginie LECQ (3 élus) SEPT-SAULX, AUJOURD'HUI POUR DEMAIN 		179 46,37%
  • Virginie LECQ
  • Romain HARDY
  • Gaëlle BOUVIER
Participation au scrutin Sept-Saulx
Taux de participation 80,20%
Taux d'abstention 19,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51%
Nombre de votants 393

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Sept-Saulx - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Virginie LECQ
Virginie LECQ (Ballotage) SEPT-SAULX, AUJOURD'HUI POUR DEMAIN 		149 38,80%
Jean-Marc LEFEVRE
Jean-Marc LEFEVRE (Ballotage) Unis pour l'avenir de Sept-Saulx 		118 30,73%
Didier GRIFFON
Didier GRIFFON (Ballotage) Continuer d'agir pour le Sept-Saulx de demain 		117 30,47%
Participation au scrutin Sept-Saulx
Taux de participation 78,98%
Taux d'abstention 21,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 387

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