Résultat de l'élection municipale 2026 à Septèmes-les-Vallons : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Septèmes-les-Vallons [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Septèmes-les-Vallons sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Septèmes-les-Vallons.
L'actu des élections municipales 2026 à Septèmes-les-Vallons
13:46 - Fiscalité locale : une pression fiscale stable à Septèmes-les-Vallons
Sur le plan de la fiscalité locale à Septèmes-les-Vallons, le produit fiscal par ménage s'est établi à 855 € en 2024 (année du dernier relevé) contre 803 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 48,68 % en 2024 (contre 31,31 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 54 950 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 1 928 530 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 16,25 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes.
11:59 - La liste "Ensemble Pour Septemes" grande gagnante des dernières élections municipales à Septèmes-les-Vallons
Les résultats des dernières municipales à Septèmes-les-Vallons ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. Lors de la première manche électorale, André Molino (Parti communiste français) a pris la première place en recueillant 2 484 bulletins (80,54%). Dans la position de la principale opposante, Angélique Orengo (Rassemblement National) a rassemblé 600 votes (19,45%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Parti communiste français a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Septèmes-les-Vallons, ce décor pèsera irrémédiablement. Face à cette victoire écrasante, la tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
09:57 - Municipales à Septèmes-les-Vallons : les horaires des 9 bureaux de vote
Pour faire leur devoir électoral, les votants de la commune sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Septèmes-les-Vallons. Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux citoyens de Septèmes-les-Vallons de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce rendez-vous électoral représente une étape importante de la vie démocratique locale. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Retrouvez ci-dessous la liste des candidats à Septèmes-les-Vallons. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Septèmes-les-Vallons
|Tête de listeListe
|
Adrien Duché
Liste d'union des droites pour la République
SEPTEMES AUTREMENT
|
|
Smahane Mebarki
Liste de La France insoumise
Le choix
|
|
André Molino
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR SEPTEMES 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Molino (30 élus) Ensemble pour septemes
|2 484
|80,54%
|
|Angélique Orengo (3 élus) Construisons septèmes autrement
|600
|19,45%
|
|Participation au scrutin
|Septèmes-les-Vallons
|Taux de participation
|38,13%
|Taux d'abstention
|61,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 177
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Molino (27 élus) Ensemble pour septemes
|2 834
|57,46%
|
|Patrick Fornerone (3 élus) Septemes bleu marine
|1 123
|22,76%
|
|Armel Lande (3 élus) Mieux vivre a septemes
|975
|19,76%
|
|Participation au scrutin
|Septèmes-les-Vallons
|Taux de participation
|61,16%
|Taux d'abstention
|38,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,72%
|Nombre de votants
|5 070
Villes voisines de Septèmes-les-Vallons
- Septèmes-les-Vallons (13240)
- Ecole primaire à Septèmes-les-Vallons
- Maternités à Septèmes-les-Vallons
- Crèches et garderies à Septèmes-les-Vallons
- Classement des collèges à Septèmes-les-Vallons
- Salaires à Septèmes-les-Vallons
- Impôts à Septèmes-les-Vallons
- Dette et budget de Septèmes-les-Vallons
- Climat et historique météo de Septèmes-les-Vallons
- Accidents à Septèmes-les-Vallons
- Délinquance à Septèmes-les-Vallons
- Inondations à Septèmes-les-Vallons
- Nombre de médecins à Septèmes-les-Vallons
- Pollution à Septèmes-les-Vallons
- Entreprises à Septèmes-les-Vallons
- Prix immobilier à Septèmes-les-Vallons