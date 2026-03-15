Résultat de l'élection municipale 2026 à Septèmes-les-Vallons : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Septèmes-les-Vallons

Tête de listeListe
Adrien Duché
Adrien Duché Liste d'union des droites pour la République
SEPTEMES AUTREMENT
  • Adrien Duché
  • Sabrina Pascale
  • Arnaud Blaise
  • Dominique Abdel Kader
  • Philippe Costa
  • Johanna Sciascia
  • Philippe Arnaud
  • Marielle Rizzo
  • Didier Laugier
  • Véronique Courtois
  • Denis Andreu Malpelli
  • Danielle Valladier
  • Mathieu Allasio
  • Miranda Genovese
  • Jean-Louis Rançon
  • Claude Rossi
  • Joey Oudjane
  • Michèle Gay
  • Dany Fernandez-Dechand
  • Joëlle Bufo
  • Toni Ferresi
  • Isabelle Juarez
  • Kevin Onnis
  • Meryll Buffa
  • François Lauchard
  • Megan Abdel Kader
  • Patrick Wittmann
  • Inès Cabrera Lorenzo
  • Alain Rossi
  • Marine Galinier
  • Pierre-Emmanuel Tempier
  • Dominique Munos
  • Thierry Bourdeau
Smahane Mebarki
Smahane Mebarki Liste de La France insoumise
Le choix
  • Smahane Mebarki
  • Yanis Abla
  • Constantina Benkolli
  • Marwan Boutouba
  • Yasmine Rebaaoui
  • Rayan Harcheche
  • Amina Benkolli
  • Farid Sajide
  • Ardjouna Benkolli
  • Elies Rebaaoui
  • Corinne Valero
  • Abdelmali Gattouche
  • Myriam Abla
  • Djibril Rebaaoui
  • Annie Mohamed
  • Houssam Mabrouk
  • Magda Mebarki
  • Erwan Smida
  • Amel Mebarki
  • Lilian Wetta
  • Shaïneze Smida
  • Rabah Mebarki
  • Céline Gomis
  • Brahim Sajide
  • Zorha Boufeldja
  • Rayane Hemahmi
  • Nadgette Bouchentouf
  • Mourad Hayoun
  • Fadila Mebarki
  • Bilel Smida
  • Myriam Mohamed
  • Ilyas Zouaoui
  • Houria Baadj
  • Fares Benkolli
André Molino
André Molino Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR SEPTEMES 2026
  • André Molino
  • Sylvie Laurent
  • Ludovic Di Meo
  • Louisa Hammouche
  • Jérémy Martinez
  • Sophie Celton
  • Gérard Guerrero
  • Audrey Cermolacce
  • Hocine Ben Saïd
  • Hélène Ferrandi
  • Paul Bonzi
  • Virginie Autié
  • Hervé Vaquier-Tolinos
  • Roselyne Mandras
  • Djelloul Ouaret
  • Ghislaine Coutelle
  • Denis Cani
  • Sophia Fellahi-Talbi
  • Lionel Ortiz
  • Carole Halgand
  • Bruno Faure
  • Léa Le Deist
  • Patrick Magro
  • Maëva Challies-Sanchez
  • Corentin Boissié
  • Carole Alboreo
  • Gérard Escoffier
  • Marie-Catherine Bianco
  • Hadrien Machet
  • Sheherazade Hassad
  • Rémy Favaloro
  • Laëtitia Abel-Tiberini
  • Arthur Melis
  • Christine Arnaudo
  • Manuel Pinto

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Molino
André Molino (30 élus) Ensemble pour septemes 		2 484 80,54%
  • André Molino
  • Sophie Celton
  • Ludovic Di Meo
  • Louisa Hammouche
  • Emilien Goguel-Mazet
  • Sylvie Laurent
  • Hocine Ben Saïd
  • Christine Arnaudo
  • Gérard Guerrero
  • Audrey Cermolacce
  • Jérémy Martinez
  • Hélène Ferrandi
  • Arthur Melis
  • Marie-Catherine Bianco
  • Djelloul Ouaret
  • Carole Halgand
  • Denis Cani
  • Sophia Fellahi - Talbi
  • Bertrand Connin
  • Virginie Autie
  • Gérard Escoffier
  • Anne Olivero
  • Patrick Magro
  • Maëva Challies - Sanchez
  • Patrick Dubesse
  • Gaëlle Lecoq
  • Paul Bonzi
  • Carole Alboreo
  • Manuel Pinto
  • Roselyne Mandras
Angélique Orengo
Angélique Orengo (3 élus) Construisons septèmes autrement 		600 19,45%
  • Angélique Orengo
  • Patrick Fornerone
  • Martine Carmona
Participation au scrutin Septèmes-les-Vallons
Taux de participation 38,13%
Taux d'abstention 61,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 177

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Molino
André Molino (27 élus) Ensemble pour septemes 		2 834 57,46%
  • André Molino
  • Sophie Celton
  • Patrick Magro
  • Louisa Hammouche
  • Honoré Lambert
  • Sylvie Laurent
  • Philippe Nercy
  • Dominique Jauffret-Rosenthal
  • Gérard Guerrero
  • Elisabeth Perrenot-Marque
  • Jérémy Martinez
  • Hélène Ferrandi
  • Arthur Melis
  • Audrey Cermolacce
  • Tayeb Kebab
  • Carole Halgand
  • Hervé Vaquier-Tolinos
  • Marie-Catherine Bianco
  • Hocine Ben-Saïd
  • Elisabeth Roudil
  • Gérard Escoffier
  • Sophia Fellahi
  • Denis Cani
  • Christine Arnaudo
  • Patrick Dubesse
  • Anne Olivero
  • Emilien Goguel-Mazet
Patrick Fornerone
Patrick Fornerone (3 élus) Septemes bleu marine 		1 123 22,76%
  • Patrick Fornerone
  • Martine Carmona
  • Paul Nel
Armel Lande
Armel Lande (3 élus) Mieux vivre a septemes 		975 19,76%
  • Armel Lande
  • Anne-Marie Lauret Triaire
  • Jean-Claude Cabras
Participation au scrutin Septèmes-les-Vallons
Taux de participation 61,16%
Taux d'abstention 38,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,72%
Nombre de votants 5 070

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