Résultat de l'élection municipale 2026 à Septèmes-les-Vallons : les infos en direct

Programme de Adrien Duché à Septèmes-les-Vallons (SEPTEMES AUTREMENT)

Sécurité publique

La sécurité et la tranquillité des habitants de Septèmes-les-Vallons sont des priorités majeures. Un renforcement de la présence policière, tant de jour que de nuit, est prévu pour assurer un environnement plus sûr. La coopération avec les services de l'État sera également intensifiée pour améliorer l'efficacité des interventions.

Cadre de vie

Améliorer durablement le cadre de vie est essentiel pour répondre aux attentes des Septémois. Cela inclut des efforts pour la voirie, la propreté et les équipements publics. Les espaces verts et les services de proximité seront également développés pour enrichir la qualité de vie des habitants.

Dynamisme local

Redonner ambition et perspective à Septèmes-les-Vallons passe par des investissements ciblés. Le soutien à la jeunesse, à la vie associative et au dynamisme local est crucial pour l'avenir de la commune. La préservation des seniors et le respect de l'environnement seront également au cœur de cette démarche.

Engagement municipal

L'engagement à exercer la fonction de maire repose sur l'écoute, la transparence et le respect. Chaque décision municipale sera prise en plaçant l'intérêt général des Septémois au premier plan. L'objectif est de valoriser les atouts de la commune pour construire un avenir serein et ambitieux.