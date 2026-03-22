Résultat de l'élection municipale 2026 à Septeuil : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Septeuil [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Septeuil sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Septeuil.
L'actu des élections municipales 2026 à Septeuil
11:46 - Isabelle Thiebault, Julien Riviere et Valérie Salmon forment le trio de tête à Septeuil
Dimanche dernier à Septeuil, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le vote a mobilisé 63,49 % des électeurs dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Isabelle Thiebault qui a terminé première en s'adjugeant 39,21 % des votes. À sa suite, Julien Riviere s'est classé deuxième avec 38,12 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, avec 22,67 %, Valérie Salmon est arrivée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Septeuil
Le deuxième tour des élections municipales à Septeuil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Julien Riviere
Divers
SEPTEUIL 2026
|
|
Valérie Salmon
Divers
SEPTEUIL, C'EST VOUS !
|
|
Isabelle Thiebault
Divers
SEPTEUIL, UN NOUVEAU SOUFFLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Septeuil
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle THIEBAULT (Ballotage) SEPTEUIL, UN NOUVEAU SOUFFLE
|396
|39,21%
|Julien RIVIERE (Ballotage) SEPTEUIL 2026
|385
|38,12%
|Valérie SALMON (Ballotage) SEPTEUIL, C'EST VOUS !
|229
|22,67%
|Participation au scrutin
|Septeuil
|Taux de participation
|63,49%
|Taux d'abstention
|36,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,39%
|Nombre de votants
|1 026
Source : ministère de l’Intérieur
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