Résultat municipale 2026 à Septeuil (78790) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Septeuil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Septeuil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Septeuil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle THIEBAULT
Isabelle THIEBAULT SEPTEUIL, UN NOUVEAU SOUFFLE 		396 39,21%
Julien RIVIERE
Julien RIVIERE SEPTEUIL 2026 		385 38,12%
Valérie SALMON
Valérie SALMON SEPTEUIL, C'EST VOUS ! 		229 22,67%
Participation au scrutin Septeuil
Taux de participation 63,49%
Taux d'abstention 36,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Nombre de votants 1 026

Source : ministère de l’Intérieur

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