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19:20 - Tendances démographiques et électorales à Septeuil : ce qu'il faut savoir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Septeuil comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 27,67% de cadres pour 2 234 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 191 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 626 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 18,44% des résidents sont des enfants, et 8,59% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,44% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 417 euros par an, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les défis. Septeuil incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

17:57 - Les votants de Septeuil de plus en plus tentés par le RN Le RN n'était pas formellement représenté pour la dernière municipale à Septeuil il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 22,56% des voix lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 38,71% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 24,44% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national réunissait 40,23% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 32,50% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 36,36% pour le Rassemblement national. Ce dernier terminera d'ailleurs en tête avec 51,03% lors du vote final, actant la victoire pour Dieynaba Diop.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Septeuil avant 2026 En parallèle des municipales, le degré de la participation agira lourdement sur les résultats de Septeuil. Les archives d'il y a six ans révèlent que 831 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 52,10 % (un score meilleur que les 44,7 % nationaux) alors que le pays était affecté par la pandémie du coronavirus. L'élection suprême en 2022 avait en revanche largement mobilisé, avec 76,56 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 23,44 %). L'affluence pour les législatives, établie quant à elle à 51,66 % en 2022, a fortement progressé pour s'élever à 70,65 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation arrivait à 55,90 %. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres établissent le profil d'une ville fortement mobilisée aux urnes par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Septeuil classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution Le panorama politique de Septeuil a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste. Les élections européennes du printemps 2024 à Septeuil avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (32,50%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 19,38% des suffrages. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Septeuil accordaient leurs suffrages à Laurent Morin (Rassemblement National) avec 36,36% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Laurent Morin culminant à 51,03% des voix dans la commune.

14:57 - À Septeuil, la dernière présidentielle était marquée par un vote pour le centre-droit En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Septeuil était marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 31,33% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 22,56%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,29% pour Emmanuel Macron, contre 38,71% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Septeuil plébiscitaient Bruno Millienne (Ensemble !) avec 30,62% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,77% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Les premières municipales à Septeuil depuis la réforme fiscale En matière d'impôts locaux à Septeuil, la facture moyenne réglée par foyer fiscal a atteint environ 908 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 688 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu plus de 24,40 % en 2024 (contre près de 12,22 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 83 560 € en 2024, loin des 405 070 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 9,15 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, ce qui explique cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Septeuil S'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Septeuil peut être instructif. À l'occasion du premier vote, Dominique Riviere a viré en tête en recueillant 486 soutiens (60,37%). Deuxième, Michele Rouffignac a rassemblé 39,62% des votes. Cette victoire au premier tour de Dominique Riviere a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été organisé. Pour cette élection de 2026 à Septeuil, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Cette victoire sans appel met les forces d'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.