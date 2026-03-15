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19:19 - Sequedin : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment la population de Sequedin peut-elle impacter les résultats des élections municipales ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,25%. En outre, le taux de ménages propriétaires (76,23%) met en relief le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (12,60%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 2082 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,24%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,58%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Sequedin mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 22,43% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Le RN monte-t-il à Sequedin ? Le RN récoltait un résultat relativement faible lors des élections locales à Sequedin il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 27,46% des votes lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 44,21% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 23,78% au représentant du parti au tour 1. Un score trop décevant, à Sequedin comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 37,25% lors du scrutin européen. Les législatives enfin déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 41,30% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 50,08% le dimanche suivant et la victoire de Roger Vicot.

16:58 - Résultats électoraux à Sequedin : le point sur l'abstention Il y a six ans à Sequedin, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 37,56 % des inscrits venir aux urnes dans la commune, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale. C'étaient 1 176 votants qui s'étaient mobilisés alors que progressait le Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 2 386 personnes qui ont voté au premier tour, soit 75,55 % de participation. La mobilisation atteignait pour sa part 53,28 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 66,35 %, contre seulement 49,73 % en 2022. En prenant du recul, les données semblent constituer une localité où la participation peine à décoller par rapport au reste de la France. En ce jour d'élections municipales 2026 à Sequedin, cette contingence sera quoi qu'il en soit observée de près.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Sequedin a-t-elle voté ? Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Maxime Moulin (Rassemblement National) en pole position avec 41,30% au premier tour, devant Ingrid Brulant-Fortin (Majorité présidentielle) avec 34,09%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Maxime Moulin culminant à 50,08% des suffrages exprimés dans la localité. Lors du match européen une vingtaine de jours plus tôt, les citoyens de Sequedin avaient cette fois poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 37,25% des votes. Le paysage politique de Sequedin a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir un fief macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Sequedin : des suffrages éminemment instructifs lors des élections en 2022 Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Sequedin était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 36,47% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 27,46%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,79% pour Emmanuel Macron, contre 44,21% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Sequedin accordaient leurs suffrages à Laurent Pietraszewski (Ensemble !) avec 31,70% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Laurent Pietraszewski virant de nouveau en tête avec 56,16% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville acquise au bloc central.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts vont-ils compter à Sequedin ? En matière d'impôts locaux à Sequedin, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 1 221 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 915 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 39,87 % en 2024 (contre environ 20,58 % en 2020). Un pourcentage à comparer avec la moyenne en France, qui approche les 40 %. Attention cependant : cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 12 500 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 505 200 euros engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 17,48 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et obligeant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Sequedin ? Se pencher sur les résultats de la dernière élection municipale à Sequedin peut être intéressant. Seule en lice, 'Liste d'action pour les intérêts communaux' menée par Christian Lewille a naturellement recueilli 1 109 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Sequedin, ce décor constitue un point de départ particulier. La naissance ou non d'une opposition constituera un des enjeux au lendemain de ce scrutin sans véritable concurrence. Un indice est sans doute fourni dans la liste officielle des candidats.