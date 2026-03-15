Résultat municipale 2026 à Sequedin (59320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sequedin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sequedin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sequedin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Reynald LEMAIRE
Reynald LEMAIRE (21 élus) AGIR POUR SEQUEDIN 		971 55,05%
  • Reynald LEMAIRE
  • Nathalie HUGEUX
  • David VASSEUR
  • Catherine CHRÉTIEN
  • Frédéric TARRAGON
  • Nadine HENNINOT
  • Pierre-François QUIQUE
  • Christine HANARD
  • Vincent ANDERLESSE
  • Véronique TOPHIN
  • Pierre-Yves THIEU
  • Nathalie DELESTREZ
  • Migaël PRÉVOST
  • Marie-Pierre DUMOULIN
  • Freddy SONTA
  • Olivia COUTREEL
  • Ludovic POUCHIN
  • Marie DELWAL
  • Sébastien BONNOT
  • Delphine CHANARD
  • Christophe BUYSSE
Christian LEWILLE
Christian LEWILLE (6 élus) LISTE D'ACTION POUR LES INTÉRÊTS COMMUNAUX 		793 44,95%
  • Christian LEWILLE
  • Nathalie DESLANDES
  • Fabrice DECONINCK
  • Gaelle FORTEVILLE
  • Christian VERHILLE
  • Indiana WYCKENS
Participation au scrutin Sequedin
Taux de participation 57,20%
Taux d'abstention 42,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 1 804

Source : ministère de l’Intérieur

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