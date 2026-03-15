Résultat de l'élection municipale 2026 à Seraincourt : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Seraincourt [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Seraincourt sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Seraincourt.
L'actu des élections municipales 2026 à Seraincourt
17:20 - Rétrospective : la participation à Seraincourt avant 2026
Pour cette élection municipale 2026, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Seraincourt sera déterminante dans l'épilogue du scrutin. Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 37,55 % du corps électoral, très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale, en pleine épidémie à l'époque. Les municipales demeurent en effet, avec les élections présidentielles, un scrutin où les électeurs votent le plus souvent. La présidentielle de 2022 a d'ailleurs enregistré une abstention de 21,22 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 44,35 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 26,54 %, loin des 50,00 % affichés aux législatives de 2022. L'observation de cette évolution lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Seraincourt comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique en comparaison de la moyenne.
15:59 - Comment Seraincourt a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
Anne Sicard (Rassemblement National) avait performé au premier tour des élections des députés à Seraincourt suite à la dissolution en 2024 avec 39,74%. Émilie Chandler (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 28,06%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Anne Sicard culminant à 45,12% des suffrages exprimés sur place. Les élections européennes précédemment à Seraincourt avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (36,19%), devant Valérie Hayer qui avait récolté 14,93% des votes. La préférence des électeurs de Seraincourt a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale.
14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Seraincourt : les résultats à analyser
Globalement, le paysage électoral fait de Seraincourt une ville acquise au bloc central. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Seraincourt votaient en priorité pour Emmanuel Macron (31,44%), devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 26,29%. Lors de la finale de l'élection à Seraincourt, les électeurs accordaient 57,77% pour Emmanuel Macron, contre 42,23% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Seraincourt accordaient leurs suffrages à Emilie Chandler (Ensemble !) avec 27,94% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,32%.
12:58 - Les contribuables de Seraincourt se prononceront-ils sur la question fiscale ?
Si l'on examine la fiscalité de Seraincourt, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 13,97 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant près de 20 700 euros environ, contre 322 490 € enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Seraincourt a évolué pour se fixer à environ 24,74 % en 2024 (contre 7,56 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Seraincourt a représenté environ 796 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 684 € quatre ans auparavant.
11:59 - Un résultat serré pour l'élection municipale de 2020 à Seraincourt
Il y a 6 ans, qui avait remporté les municipales à Seraincourt ? Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Dominique Massera a creusé l'écart en rassemblant 36,65% des suffrages. Deuxième, Anne-Marie Maurice a capté 36,65% des suffrages. Le podium a été complété par Jean-Louis Vinolas, obtenant 26,68% des électeurs. Avec une marge aussi réduite, la configuration du 2e tour s'annonçait incertaine. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Anne-Marie Maurice l'a finalement emporté avec 267 voix (44,50%), face à Dominique Massera avec 39,50% des votants et Jean-Louis Vinolas obtenant 96 suffrages (16,00%). À la faveur d'un résultat étriqué au premier tour, la dynamique a changé de camp, confirmant le renversement attendu. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., ajoutant 50 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des vaincus a la difficile mission de totaliser plus de bulletins dès le premier tour aujourd'hui, tandis que la majorité sortante, elle, veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
09:57 - Elections à Seraincourt : les horaires du bureau de vote
Pour les élections municipales, les nouveaux maires vont être renouvelés au scrutin de liste. Plus précisément, ce 15 mars 2026, les 976 électeurs de Seraincourt vont devoir se prononcer sur les différents candidats de leur commune et cette fois, il n'est plus autorisé de rayer les noms de certains candidats pour en inscrire d'autres dans les communes de moins de 1 000 habitants. La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche est disponible ci-dessous. Retenez également que l'unique bureau de vote de la ville de Seraincourt ferme ses portes à 20 heures. Cette page affichera les résultats à Seraincourt dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Seraincourt
|Tête de listeListe
|
Candice Enee
Divers
UNIS POUR DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne-Marie Maurice (11 élus) Ensemble pour seraincourt
|267
|44,50%
|
|Dominique Massera (3 élus) Seraincourt 2020 un autre avenir
|237
|39,50%
|
|Jean-Louis Vinolas (1 élu) Seraincourt notre village
|96
|16,00%
|
|Participation au scrutin
|Seraincourt
|Taux de participation
|63,04%
|Taux d'abstention
|36,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|609
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Massera Seraincourt 2020 un autre avenir
|217
|36,65%
|Anne-Marie Maurice Ensemble pour seraincourt
|217
|36,65%
|Jean-Louis Vinolas Seraincourt notre village
|158
|26,68%
|Participation au scrutin
|Seraincourt
|Taux de participation
|62,45%
|Taux d'abstention
|37,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|602
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne-Marie Maurice (12 élus) Ensemble pour seraincourt
|329
|50,85%
|
|Jackie Mansart (3 élus) Vivre a seraincourt
|318
|49,14%
|
|Participation au scrutin
|Seraincourt
|Taux de participation
|70,22%
|Taux d'abstention
|29,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,72%
|Nombre de votants
|672
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