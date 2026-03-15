Résultat de l'élection municipale 2026 à Seraincourt : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Seraincourt

Tête de listeListe
Candice Enee
Candice Enee Divers
UNIS POUR DEMAIN
  • Candice Enee
  • Benjamin Guerard
  • Karidiatou Sanou
  • Frederic Ferreira
  • Aurore Froment
  • Pierre Arditti
  • Marie-Claude Goubin
  • Philippe Jackson
  • Chantal Ballot
  • Maxime Paquereau
  • Virginie Dell
  • Pascal Lamouche
  • Catherine Crevecoeur
  • Xavier Sourceau
  • Marie-Lyne Schembri
  • Frank Bertrand
  • Emilie Le Crom-Jourdain

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne-Marie Maurice
Anne-Marie Maurice (11 élus) Ensemble pour seraincourt 		267 44,50%
  • Anne-Marie Maurice
  • François Schweizer
  • Corinne Chabrit
  • Frederic Ferreira
  • Nadege Raysseguier
  • Jean-Pierre Maurice
  • Marie-Lyne Schembri
  • Pierre Arditti
  • Veronique Lozac'h
  • Sylvain Digaire
  • Candice Enee
Dominique Massera
Dominique Massera (3 élus) Seraincourt 2020 un autre avenir 		237 39,50%
  • Dominique Massera
  • Yves Ballot
  • Véronique Reussard
Jean-Louis Vinolas
Jean-Louis Vinolas (1 élu) Seraincourt notre village 		96 16,00%
  • Jean-Louis Vinolas
Participation au scrutin Seraincourt
Taux de participation 63,04%
Taux d'abstention 36,96%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 609

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Massera
Dominique Massera Seraincourt 2020 un autre avenir 		217 36,65%
Anne-Marie Maurice
Anne-Marie Maurice Ensemble pour seraincourt 		217 36,65%
Jean-Louis Vinolas
Jean-Louis Vinolas Seraincourt notre village 		158 26,68%
Participation au scrutin Seraincourt
Taux de participation 62,45%
Taux d'abstention 37,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 602

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne-Marie Maurice
Anne-Marie Maurice (12 élus) Ensemble pour seraincourt 		329 50,85%
  • Anne-Marie Maurice
  • Pascal Le Poder
  • Muriel Touzalin
  • Jean-Louis Vinolas
  • Sylvie Dupont
  • Stéphane Roos
  • Adeline Souchu
  • Gilles Rousseau
  • Sylvie Drouard Quere
  • François Schweizer
  • Essia Ait Belkacem Morellon
  • Pascal Cottin
Jackie Mansart
Jackie Mansart (3 élus) Vivre a seraincourt 		318 49,14%
  • Jackie Mansart
  • Sophie Fleuret Daniel
  • Jean Ramboz
Participation au scrutin Seraincourt
Taux de participation 70,22%
Taux d'abstention 29,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,72%
Nombre de votants 672

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