Résultat municipale 2026 à Serbannes (03700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Serbannes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Serbannes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Serbannes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine BOUARD
Christine BOUARD (12 élus) Serbannes en mouvement 		317 62,04%
  • Christine BOUARD
  • Jean-Luc DUMAY
  • Anissa MALARA
  • Fabrice Olivier CHEVALIER
  • Patricia CABALLERO
  • Daniel VEXENAT
  • Sabrina MECHIN
  • Philippe LANOIZELE
  • Nadia THEUIL
  • Patrick FOUGERAS
  • Clafouti GUYON
  • Theo DEBATISSE
Ludovic GASC
Ludovic GASC (3 élus) Générations Serbannes 		194 37,96%
  • Ludovic GASC
  • Audrey MECHIN
  • David BURKART
Participation au scrutin Serbannes
Taux de participation 72,21%
Taux d'abstention 27,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Nombre de votants 538

Source : ministère de l’Intérieur

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