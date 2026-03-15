En direct

19:16 - Comprendre l'électorat de Serbannes : un regard sur la démographie locale Quel impact aura la population de Serbannes sur les résultats des municipales ? Avec 27% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,45%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (91,33%) souligne l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (17,48%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 572 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (5,42%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,47%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Serbannes mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,34% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le poids du RN à Serbannes ? Le mouvement nationaliste n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière élection municipale à Serbannes il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 26,13% des suffrages lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 45,30% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 17,40% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Serbannes comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 37,37% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 40,18% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 40,38% lors du vote définitif.

16:58 - Serbannes : 50,59 % d'abstention à la dernière élection municipale En ce jour d'élections municipales à Serbannes, la désertion des urnes sera particulièrement scrutée. Lors des municipales de 2020, l'abstention s'était stabilisée à 50,59 % à la fin du premier round, un score dans la norme. 333 votants s'étaient à l'inverse déplacés, nombre d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause du Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été accompagnée d'une abstention à 15,96 % dans la ville (participation de 84,04 %). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 42,82 % en 2022 à seulement 22,18 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 33,33 % (contre 48,51 % en France). En prenant du recul, les chiffres dessinent le portrait d'une localité moins abstentionniste que la moyenne face aux moyennes nationales.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quel verdict à Serbannes ? La physionomie politique de Serbannes a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une zone acquise au bloc central, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste. Les élections européennes du printemps 2024 à Serbannes avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,37%), suivie par Valérie Hayer qui avait obtenu 12,74% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Serbannes avaient ensuite favorisé Rémy Queney (Rassemblement National) avec 40,18% au premier tour, devant Nicolas Ray (Les Républicains) avec 37,86%. Au second tour, c'est en revanche Nicolas Ray (Les Républicains) qui a doublé son adversaire avec 59,62% des suffrages exprimés.

14:57 - Qui l'a emporté lors des scrutins de 2022 à Serbannes ? Lors des législatives de 2022, les votants de Serbannes soutenaient en priorité Bénédicte Peyrol (Ensemble !) avec 24,02% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Nicolas Ray (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 59,60%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Serbannes votaient par ailleurs en priorité pour Emmanuel Macron (31,16%), devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 26,13%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,70% pour Emmanuel Macron, contre 45,30% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Serbannes comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Avant ces municipales 2026, les impôts ont-ils augmenté à Serbannes ? Reflet d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Serbannes, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 15,33 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville 15 500 euros environ la même année. Un produit qui est loin des 160 670 € récoltés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Serbannes a évolué pour se fixer à un peu plus de 40,28 % en 2024 (contre 13,71 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Serbannes a atteint 798 euros en 2024 (contre 622 € en 2020).

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Serbannes Qui était sorti vainqueur lors des municipales de 2020 à Serbannes ? Rappelons qu'à l'époque, ce scrutin s'est déroulé avec des candidatures individuelles et non de listes. Dès le premier tour, 15 conseillers ont été élus. Lors de la première manche électorale, Nicolas Dutour a obtenu une victoire avec 98,12% des soutiens. En deuxième position, Marielle Aguilar a obtenu 312 voix (97,50%). Valérie Cardoso était à la troisième place, obtenant 312 électeurs (97,50%). Les scores des candidats arrivés en tête restaient dans un mouchoir de poche. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Lors des municipales 2026 à Serbannes, les citoyens sont de nouveau appelés à choisir leurs représentants dans cette configuration très singulière. Le système électoral spécifique sans liste n'est cependant plus en vigueur.