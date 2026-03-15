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19:19 - Serémange-Erzange : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La composition démographique et socio-économique de Serémange-Erzange définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des municipales. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 16,33% des résidents sont des enfants, et 10,03% de 75 ans et plus. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (24,07%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1940 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,43% et d'une population étrangère de 4,92% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Serémange-Erzange mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,76% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le poids du RN à Serémange-Erzange ? Le parti nationaliste restait loin du match lors des élections municipales à Serémange-Erzange il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 30,08% des votes lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 52,29% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 36,80% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le RN sécurisait 52,36% des voix de la municipalité. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 44,39% lors du scrutin européen. Les législatives enfin donneront, lors du premier tour, un résultat de 46,41% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 55,84% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Laurent Jacobelli.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Serémange-Erzange avant 2026 Les archives de 2020 indiquent que 890 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Serémange-Erzange, soit un taux de participation de 26,88 %, une démobilisation notable alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison en raison de la pandémie du coronavirus. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec la présidentielle, celui où les Français se manifestent le plus, les figures du maire et du président occupant une place centrale. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 69,32 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 43,87 % des électeurs (soit environ 1 448 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 57,91 %, bien au-delà des 38,49 % enregistrés en 2022. Si on suit la trajectoire globale, le secteur se révèle donc sensiblement comme une zone en retrait des urnes. En ce jour de municipales 2026 à Serémange-Erzange, cette particularité sera en conséquence décortiquée.

15:59 - Il y a deux ans, Serémange-Erzange a choisi la majorité Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Serémange-Erzange s'affirmait alors toujours comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Pour le tour unique des européennes de 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,39%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Serémange-Erzange avaient ensuite favorisé Laurent Jacobelli (Rassemblement National) avec 46,41% au premier tour, devant Céline Leger (Union de la gauche) avec 29,32%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Laurent Jacobelli culminant à 55,84% des voix localement.

14:57 - Serémange-Erzange : regard sur les résultats de la dernière présidentielle en date Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Serémange-Erzange accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 30,08%, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 26,40%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en offrant 52,29% pour Marine Le Pen, contre 47,71% pour d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Serémange-Erzange plébiscitaient Laurent Jacobelli (RN) avec 36,80% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Laurent Jacobelli virant de nouveau en tête avec 52,36% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait de Serémange-Erzange une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Serémange-Erzange À Serémange-Erzange, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 14,24 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de 47 400 euros environ. Une somme loin des 698 500 euros enregistrés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Serémange-Erzange atteint désormais 30,00 % en 2024 (contre 12,24 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Serémange-Erzange s'est chiffrée à 711 € en 2024 contre 631 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 à Serémange-Erzange : des résultats sans véritable concurrence Les résultats des précédentes municipales à Serémange-Erzange ont offert un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Seule en lice, 'Seremange-erzange " a venir "' menée par Serge Jurczak a naturellement engrangé 819 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Cette élection à candidature unique a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ces municipales 2026 à Serémange-Erzange, cette répartition historique des voix pose les bases. À l'occasion des résultats des élections ce dimanche, l'enjeu sera de déterminer si une réelle opposition parvient à se fédérer face à cette hégémonie. C'est probablement dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à chercher.