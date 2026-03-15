Résultat municipale 2026 à Serémange-Erzange (57290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Serémange-Erzange a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Serémange-Erzange, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Serémange-Erzange [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge JURCZAK
Serge JURCZAK (22 élus) ENSEMBLE POUR DE NOUVEAUX DEFIS 		1 048 59,78%
  • Serge JURCZAK
  • Anne Marie SECRETI
  • Gregory MOCA
  • Stephanie BOHLER
  • Abdelkarim KHACHEI
  • Veronique DEMMER
  • Dominique DI MARCO
  • Isabelle STELITANO
  • Pierre VASCO
  • Pauline RICARD
  • Pascal STEILER
  • Catherine SANGALETTI
  • Christophe FERRY
  • Beatrice DOEBLE
  • Sacha RUISSINCK
  • Nicole WEBER
  • Laurent BERTAZZO
  • Camille MAIRE
  • Thierry HENRY
  • Joelle JANOT
  • Jean-Baptiste GORETTI
  • Aurelie GLANZ
Serge LEGRAND
Serge LEGRAND (3 élus) RASSEMBLONS NOUS POUR SEREMANGE ERZANGE 		411 23,45%
  • Serge LEGRAND
  • Nathalie SCHULLER
  • Alexis CESARO
Fanny MENTION
Fanny MENTION (2 élus) Serémange-Erzange avec vous 		294 16,77%
  • Fanny MENTION
  • Marian CHAUSSET
Participation au scrutin Serémange-Erzange
Taux de participation 52,67%
Taux d'abstention 47,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,34%
Nombre de votants 1 778

Source : ministère de l’Intérieur

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