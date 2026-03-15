Résultat municipale 2026 à Sergines (89140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sergines a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sergines, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sergines [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc MARTIN
Loïc MARTIN (12 élus) Tous engagés pour Sergines 		298 53,89%
  • Loïc MARTIN
  • Sandra VIANA
  • Vincent YANNOU
  • Natalia DUBUISSON
  • Laurent FOSSARD
  • Raymonde PISSAVY
  • Eric BOURDON
  • Isabelle BLIN
  • Nicolas BOURDON
  • Cathy PALISSES
  • André PITOU
  • Gaëlle AUBERT
Anne-Paule CHABERT-RALUY
Anne-Paule CHABERT-RALUY (2 élus) SERGINES POUR TOUS 		148 26,76%
  • Anne-Paule CHABERT-RALUY
  • Didier VOLBERG
Claudine LEMETAYER
Claudine LEMETAYER (1 élu) SERGINES, NOTRE VILLAGE, NOTRE PRIORITÉ 		107 19,35%
  • Claudine LEMETAYER
Participation au scrutin Sergines
Taux de participation 63,67%
Taux d'abstention 36,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,56%
Nombre de votants 587

Source : ministère de l’Intérieur

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