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19:21 - L'avenir de la France se dessine aussi à Sergines Quel portrait faire de Sergines, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 625 logements pour 1 235 habitants, la densité de la commune est de 65 hab/km². L'existence de 66 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (79,04%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 38,26% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 43,49% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 575,04 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Ainsi, à Sergines, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quel est le poids du RN à Sergines ? Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Sergines en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 38,90% des votes lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 60,19% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 38,35% au candidat RN au tour 1. Au second round, le RN arrachait 55,95% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 50,11% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 56,73% pour le RN. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Julien Odoul.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Sergines ? Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de l'élection municipale à Sergines avait été marqué par une abstention de 39,24 %, un taux particulièrement faible (la participation se limitant à 60,76 %) alors que l'épidémie de Covid semait le doute sur la compétition. Les municipales restent en effet, avec les présidentielles, un moment où les Français votent le plus souvent. Ainsi, la présidentielle de 2022 a affiché une abstention de 20,91 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 48,73 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 34,26 % au premier tour, contre 53,56 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une commune où l'abstention est contenue en comparaison de l'ensemble du pays. Cette donnée à Sergines sera en définitive l'un des tournants de cette élection municipale 2026.

15:59 - En 2024, Sergines s'était tournée vers l'extrême droite À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Sergines avaient placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 50,11% des bulletins. Julien Odoul (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des législatives à Sergines après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 56,73%. Michèle Crouzet (Ensemble !) suivait à la deuxième place avec 19,70%. Aucun second tour n'était d'ailleurs nécessaire dans la circonscription. Un écho très fort des résultats des élections deux années plus tôt en somme.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Sergines ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Sergines choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 38,90% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 18,82%. Le second tour validait ensuite ce choix en livrant 60,19% pour Marine Le Pen, contre 39,81% pour d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Sergines soutenaient en priorité Julien Odoul (RN) avec 38,35% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,95% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Sergines touchée par la réforme fiscale avant ces municipales Si l'on regarde de près la fiscalité de Sergines, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 18,66 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 29 680 €, loin des 235 800 euros perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Sergines atteint désormais 43,66 % en 2024 (contre 21,82 % en 2020). Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Sergines s'est établi à 712 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 668 € relevés en 2020.

11:59 - Un résultat sans suspense pour les élections municipales 2020 à Sergines Lors des élections municipales il y a 6 ans à Sergines, les résultats ont offert un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, André Pitou a distancé ses concurrents en rassemblant 69,01% des suffrages. Juste derrière, Anne-Paule Chabert-Raluy a obtenu 158 bulletins valides (30,98%). Cette victoire au premier tour a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ces municipales 2026 à Sergines, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Pour remettre en cause cette hégémonie ce dimanche, les opposants devront réaliser un grand bond dans les suffrages, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.