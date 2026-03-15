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19:19 - Sérifontaine et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux La composition démographique et la situation socio-économique de Sérifontaine contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. Avec une densité de population de 137 hab/km² et un taux de chômage de 14,79%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 100 euros/an montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 1141 votants. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,57%) et le nombre de résidences HLM (25,64% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Sérifontaine mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,62% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Les électeurs de Sérifontaine tentés par le RN ? Le parti nationaliste n'était pas représenté pour la dernière campagne municipale à Sérifontaine en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen engrangeait 40,64% des suffrages lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 60,45% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 43,81% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le RN sécurisait 63,94% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 57,01% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 56,91% pour le RN. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Ballard.

16:58 - Quelle abstention attendre à Sérifontaine aux municipales ? Lors des municipales de 2020 à Sérifontaine, l'abstention était montée à 50,94 % lors du premier tour, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale. 995 votants s'étaient à l'inverse déplacés, le coronavirus ayant frappé de plein fouet la compétition. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été marquée par une abstention à 29,05 % dans la ville (participation de 70,95 %). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 54,93 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 42,37 %, loin des 61,34 % affichés aux législatives de 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données esquissent in fine une zone frappée par un fort abstentionnisme face aux moyennes nationales. Pour cette élection municipale 2026, cette particularité à Sérifontaine sera en tout cas capitale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Sérifontaine : retour sur le dernier verdict politique en date À l'occasion du match européen de juin 2024, les citoyens de Sérifontaine avaient poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 57,01% des bulletins. Philippe Ballard (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des législatives à Sérifontaine après la dissolution de l'Assemblée avec 56,91%. Marianne Seck (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 19,66%. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Un écho très fort des résultats des élections deux années plus tôt en somme.

14:57 - Sérifontaine : des verdicts éminemment parlants lors des scrutins il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Sérifontaine portaient leur choix sur Philippe Ballard (RN) avec 43,81% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,94%. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Sérifontaine votaient par ailleurs en priorité pour Marine Le Pen (40,64%), devant Emmanuel Macron qui recueillait 21,92%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,45% pour Marine Le Pen, contre 39,55% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Sérifontaine s'inscrit comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Impôts à Sérifontaine : un enjeu central pour 2026 Pour ce qui concerne les contributions locales à Sérifontaine, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 596 euros en 2024 (année des dernières données) contre 456 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 44,93 % en 2024 (contre 23,39 % en 2020). La moyenne en France, évaluée à près de 40 % et en augmentation de 1,2 point depuis 2020, offre un point de comparaison éclairant. Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 12 800 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 296 070 € enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 11,95 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Élections de 2020 à Sérifontaine : un scrutin extrêmement serré À l'occasion des municipales de 2020 à Sérifontaine, les résultats ont fourni un panorama précis des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour, Patrick Thibaut a pris la première place en rassemblant 37,37% des bulletins. En deuxième position, Pascal Auger a recueilli 32,03% des voix. Avec une marge aussi maigre, l'issue du deuxième tour s'annonçait incertaine. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Pascal Auger l'a finalement emporté avec 383 voix (39,89%), face à Patrick Thibaut s'adjugeant 39,37% des votants et Jean-Claude Carbonnier obtenant 199 bulletins (20,72%). Confirmant les hésitations du premier tour, le scrutin a accouché d'un véritable retournement de situation. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Bien que Patrick Thibaut ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 66 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. La formation d'opposition est dans l'obligation de récolter plus de votes dès le premier tour ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le schéma gagnant.