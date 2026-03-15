Résultat municipale 2026 à Sérifontaine (60590) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sérifontaine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sérifontaine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sérifontaine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick THIBAUT
Patrick THIBAUT (18 élus) SERIFONTAINE POUR TOUS 		559 53,24%
  • Patrick THIBAUT
  • Anita MORTECRETTE
  • Philippe RUBIN
  • Karine LAFON
  • Patrick HAUTEMER
  • Nicole CHAMPION
  • Michel BOUTEILLA
  • Marie BARBEY
  • Patrick MARTEAU
  • Nathalie SION
  • Jonathan CARPENTIER
  • Marie-Annick BORGOO
  • Didier GUEROULT
  • Alice-Sophie COLLET
  • Thomas MICHALCZYK
  • Isabelle PLE
  • Nicolas LABUSET
  • Elisabeth VEIGAS
Sylvain COQUEREL
Sylvain COQUEREL (5 élus) AGIR POUR SERIFONTAINE 		491 46,76%
  • Sylvain COQUEREL
  • Shanen PILON
  • Guenhael GOMEZ-BETTI
  • Keith DRUTINUS
  • Christophe MORIN
Participation au scrutin Sérifontaine
Taux de participation 56,73%
Taux d'abstention 43,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Nombre de votants 1 092

Source : ministère de l’Intérieur

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