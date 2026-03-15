Résultat municipale 2026 à Sérignan-du-Comtat (84830) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sérignan-du-Comtat a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sérignan-du-Comtat, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sérignan-du-Comtat [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien MERLE
Julien MERLE (19 élus) Sérignan, continuons ensemble 		859 59,12%
  • Julien MERLE
  • Marie ESTIVAL
  • Romain MOINET
  • Jeanne SURDEL
  • Lorenzo ARMIENTO
  • Karine MONNIN
  • Marc MOSCATELLI
  • Céline LORGE
  • Frédéric MICHEL
  • Sylvie ARMIENTO
  • Jean-Christophe MONNIN
  • Véronique TAGLIAFERRI
  • Idir TERMELLIL
  • Justine PROTAT
  • Jules THEOBALD
  • Stéphanie FAURE
  • Jocelyn HOMAND
  • Stéphanie VIGIER
  • Vincent ESTEVE
David MALAVAL
David MALAVAL (4 élus) Bien vivre à Sérignan 		594 40,88%
  • David MALAVAL
  • Céline CLAVEL
  • Alain BRUSSET
  • Delphine LOUPIAC
Participation au scrutin Sérignan-du-Comtat
Taux de participation 65,09%
Taux d'abstention 34,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,15%
Nombre de votants 1 523

Source : ministère de l’Intérieur

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