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19:20 - Sérignan-du-Comtat : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Sérignan-du-Comtat, les élections s'achèvent. Dotée de 1 399 logements pour 2 896 habitants, la densité de la commune est de 146 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 252 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 696 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (84,35%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 30,90% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 42,00% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 112,88 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. En somme, Sérignan-du-Comtat incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Quel est le poids du RN à Sérignan-du-Comtat ? Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale à Sérignan-du-Comtat il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la ville. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 34,94% des voix lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 59,20% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 42,24% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le mouvement nationaliste validait 61,34% des voix dans la commune. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 45,71% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 53,10% pour le mouvement nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 66,62% lors du vote final, et un siège remporté par Marie-France Lorho.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Sérignan-du-Comtat ? Les archives d'il y a six ans montrent que 815 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales à Sérignan-du-Comtat, ce qui donnait un taux de participation de 37,85 %, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale alors que le pays était durement touché par l'épidémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a cependant été mesuré à 81,65 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 50,57 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation se réhausser très nettement à 72,04 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait attiré 60,35 % des électeurs locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité fortement mobilisée aux urnes. En marge des élections municipales de 2026, le degré de la participation pèsera en définitive sur les résultats de Sérignan-du-Comtat.

15:59 - Quel bilan pour l'année de la dissolution à Sérignan-du-Comtat ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Sérignan-du-Comtat. Les Européennes de juin 2024 à Sérignan-du-Comtat avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (45,71%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 9,98% des suffrages. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Marie-France Lorho (Rassemblement National) aux avants-postes avec 53,10% au premier tour, devant Monia Galvez (Union de la gauche) avec 20,01%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Marie-France Lorho culminant à 66,62% des voix sur place.

14:57 - Sérignan-du-Comtat : regard sur les scores clés de la dernière présidentielle en date Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Sérignan-du-Comtat plébiscitaient Marie-France Lorho (RN) avec 42,24% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,34%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat qui avait précédé, les citoyens de Sérignan-du-Comtat votaient en priorité pour Marine Le Pen (34,94%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 18,96%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 59,20% pour Marine Le Pen, contre 40,80% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Sérignan-du-Comtat révèle ainsi un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Sérignan-du-Comtat Du côté de la fiscalité locale de Sérignan-du-Comtat, la facture moyenne acquittée par foyer fiscal a atteint environ 933 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 844 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 37,87 % en 2024 (contre 22,74 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale s'établit à près de 40 %. Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 61 700 euros de recettes en 2024. Une somme loin des quelque 581 200 euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 11,88 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, justifiant cette chute importante de recettes pour la commune.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Sérignan-du-Comtat ? Il peut être édifiant de s'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Sérignan-du-Comtat. Unique liste en présence, 'Ensemble pour sérignan' menée par Julien Merle a sans surprise recueilli 663 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Sérignan-du-Comtat, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Lors de ces nouvelles élections municipales ce dimanche soir, l'enjeu sera de voir si une opposition réussit à s'organiser. Avec l'annonce des candidatures, un élément de réponse assez clair a d'ores et déjà été fourni.