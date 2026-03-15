Résultat municipale 2026 à Sérignan (34410) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Sérignan. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Sérignan, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sérignan [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Frédéric LACAS
Frédéric LACAS TOUJOURS ENSEMBLE POUR SÉRIGNAN 		2 147 63,77%
Raphaël ARNAUD
Raphaël ARNAUD ENGAGES POUR VOUS 		1 220 36,23%
Participation au scrutin Sérignan Partiels *
Taux de participation 63,49%
Taux d'abstention 36,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Nombre de votants 3 476

* Résultats partiels sur 75% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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