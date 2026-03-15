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19:17 - Sérignan : quand les données démographiques façonnent les urnes A mi-chemin des municipales, Sérignan fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 8 437 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 699 entreprises, Sérignan est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 13,97% des résidents sont des enfants, et 13,33% de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. La population étrangère de 274 personnes (3,25%) favorise une richesse culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 267 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,38%, révélant une situation économique instable. Sérignan incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

17:57 - Le vote RN fermement enraciné à Sérignan Le Rassemblement national avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Sérignan en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 38,19% des voix lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 60,96% au tour décisif. Le parti lepéniste n'avait pas fait de vagues dans la circonscription de la municipalité lors des législatives la même année. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 48,90% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 46,55% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 52,20% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Julien Gabarron.

16:58 - Quels niveaux de participation à Sérignan aux dernières élections ? En ce jour de municipale 2026 à Sérignan, la désertion des urnes sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention se montait à 45,36 % lors de la dernière municipale, un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national alors que l'événement se déroulait dans un contexte de pandémie de coronavirus. N'oublions pas que les élections municipales restent en effet de longue date, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs votent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été accompagnée d'une abstention à 20,26 % dans la ville (et donc 79,74 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 42,55 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 28,99 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 50,18 % des inscrits. En prenant du recul, les données dessinent le portrait d'une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport au reste de la France.

15:59 - Le vote de Sérignan nettement ancré à l'extrême droite en 2024 À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Sérignan avaient donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 48,90% des bulletins. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Sérignan avaient ensuite propulsé aux avants-postes Julien Gabarron (Rassemblement National) avec 46,55% au premier tour, devant Emmanuelle Ménard (Divers droite) avec 23,14%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Julien Gabarron culminant à 52,20% des votes sur place. La situation politique de Sérignan a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Quels étaient les suffrages locaux de Sérignan il y a 4 ans ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Sérignan plaçait Marine Le Pen en tête avec 38,19% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 19,17%. Lors de la finale de l'élection à Sérignan, les électeurs accordaient 60,96% pour Marine Le Pen, contre 39,04% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Sérignan portaient leur choix sur Emmanuelle Ménard (Divers droite) avec 44,52% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Emmanuelle Ménard virant de nouveau en tête avec 70,49% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Sérignan comme une ville politiquement partagée.

12:58 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Sérignan En ce qui concerne la fiscalité locale de Sérignan, la facture moyenne payée par foyer fiscal a représenté 1 103 € en 2024 (dernière date de relevé), alors que ce montant se situait à 870 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 50,67 % en 2024 (contre 22,61 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 878 700 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 2,1651 millions d'euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 20,65 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette chute des recettes.

11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Sérignan Les résultats des précédentes élections municipales à Sérignan ont offert un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Frédéric Lacas (Divers droite) a surclassé la concurrence en recueillant 2 416 suffrages (71,90%). À ses trousses, David Santacreu (Divers droite) a rassemblé 482 votes (14,34%). La troisième place est revenue à Yannick Benezech (Divers droite), obtenant 462 suffrages (13,75%). Cette victoire écrasante a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Sérignan, ce décor pose les bases. Pour renverser cette mainmise ce dimanche, les opposants devront fournir un effort titanesque, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.