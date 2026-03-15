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19:21 - Sermaise : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Sermaise comme dans toute la France. Avec ses 29,59% de cadres pour 1 606 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Avec 105 entreprises, Sermaise offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (14,80%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,81% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 48,23% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 422,58 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En résumé, à Sermaise, les préoccupations locales se joignent aux objectifs français.

17:57 - Le RN séduit de plus en plus les électeurs de Sermaise Le mouvement lepéniste n'était pas officiellement en lice lors de la dernière élection municipale à Sermaise en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen récoltait 22,17% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 42,37% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 19,05% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, à Sermaise comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 33,11% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 38,88% pour le parti nationaliste. Il terminera d'ailleurs en tête avec 51,90% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Steevy Gustave.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 48,71 % de participation Pour rappel, l'abstention atteignait 51,29 % à Sermaise lors des précédentes élections municipales, une proportion assez classique, le coronavirus ayant frappé de plein fouet la compétition. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'établir à 21,63 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 41,18 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 25,17 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 43,70 % des inscrits. Cette photographie de la participation depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une zone où l'abstention est contenue par rapport au reste du pays. Cette réalité à Sermaise sera quoi qu'il en soit un 'game changer' pour ces élections municipales.

15:59 - Comment Sermaise a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Lors des dernières élections européennes, le résultat à Sermaise s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,11%), challengée par Valérie Hayer (15,48%) et Raphaël Glucksmann (12,25%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Sermaise soutenaient en priorité Stefan Milosevic (Rassemblement National) avec 38,88% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Stefan Milosevic culminant à 51,90% des voix sur place. La préférence des électeurs de Sermaise a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Sermaise apparaissait comme inclassable sur l'échiquier politique Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Sermaise plébiscitaient Steevy Gustave (Nupes) avec 23,11% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Alexis Izard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 57,65% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Sermaise tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 27,83% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 22,17%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,63% pour Emmanuel Macron, contre 42,37% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Sermaise s'inscrit comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Sermaise À Sermaise, pour ce qui est des contributions locales, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 958 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 986 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est pourtant passé à 30,62 % en 2024 (contre près de 14,25 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 31 140 € en 2024. Un produit qui est loin des 522 400 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 14,25 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Sermaise Les résultats des municipales précédentes à Sermaise ont été particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour, Magali Hautefeuille a coiffé ses adversaires au poteau en rassemblant 59,30% des suffrages. Derrière, Valérie Lacoste a engrangé 256 suffrages en sa faveur (40,69%). Ce triomphe au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Sermaise, cette géographie électorale offre une matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition devant cette victoire sans appel, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.