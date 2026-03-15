Résultat municipale 2026 à Sermaise (91530) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sermaise a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sermaise, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sermaise [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Magali HAUTEFEUILLE
Magali HAUTEFEUILLE (15 élus) AGIR ET VIVRE ENSEMBLE A SERMAISE 		490 56,52%
  • Magali HAUTEFEUILLE
  • Laurent RAVENET
  • Vanessa MANEIRO
  • Thierry SAULET
  • Béatrice ROZENSTHEIM
  • Patrice BELLET
  • Blandine BELPECHE
  • Jérôme MARQUES
  • Aurelie KLITTING
  • Clement LARQUETOU
  • Leslie RACAPE
  • Olivier PAUL
  • Justine GODARD
  • Pierre PRUNIER
  • Beatrice MILLE
Stephane BATTAIS
Stephane BATTAIS (4 élus) SERMAISE 2026 		377 43,48%
  • Stephane BATTAIS
  • Isabelle DAVIOT
  • Bruno DEGARDIN
  • Sandrine MORVAN
Participation au scrutin Sermaise
Taux de participation 66,02%
Taux d'abstention 33,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,23%
Nombre de votants 880

Source : ministère de l’Intérieur

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