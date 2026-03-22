Résultat de l'élection municipale 2026 à Sermaize-les-Bains : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sermaize-les-Bains [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sermaize-les-Bains sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sermaize-les-Bains.
L'actu des élections municipales 2026 à Sermaize-les-Bains
11:42 - Quels étaient les résultats des municipales à Sermaize-les-Bains dimanche dernier ?
Pour le premier tour des élections municipales à Sermaize-les-Bains, c'est Alain Pauphilet qui a terminé premier en rassemblant 43,07 % des suffrages exprimés. À sa suite, Saïd Yacoubi a pris la position de dauphin avec 31,87 %. Un écart très large a été constaté entre les deux candidats. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 8,47 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Rachel Cot pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Sermaize-les-Bains, le rendez-vous électoral a mobilisé 65,13 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sermaize-les-Bains
Le deuxième tour des élections municipales à Sermaize-les-Bains a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Rachel Cot
Divers
agir ensemble pour Sermaize
|
|
Alain Pauphilet
Divers
NOUVEL ELAN POUR SERMAIZE
|
|
Saïd Yacoubi
Divers
TOUS ENSEMBLE POUR SERMAIZE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sermaize-les-Bains
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain PAUPHILET (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR SERMAIZE
|354
|43,07%
|Saïd YACOUBI (Ballotage) TOUS ENSEMBLE POUR SERMAIZE
|262
|31,87%
|Rachel COT (Ballotage) agir ensemble pour Sermaize
|206
|25,06%
|Participation au scrutin
|Sermaize-les-Bains
|Taux de participation
|65,13%
|Taux d'abstention
|34,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,89%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,18%
|Nombre de votants
|848
Source : ministère de l’Intérieur
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