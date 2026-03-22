Résultat de l'élection municipale 2026 à Sermaize-les-Bains : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sermaize-les-Bains

Le deuxième tour des élections municipales à Sermaize-les-Bains a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Rachel Cot
Rachel Cot Divers
agir ensemble pour Sermaize
  • Rachel Cot
  • Pierre-Marie Delaborde
  • Laurence Sikes
  • Vincent Arnicot
  • Carine Kost
  • Kaddour Miloud
  • Audrey Monard
  • Mehdi Zenaidi
  • Sabine Carteret
  • Jean Benoit Robin
  • Mandy Gelot
  • Didier Langeron
  • Nadine Mercourt
  • Aurelien Michel
  • Meggy Debard
  • Gabriel Odinot
  • Sylvie Herpin
  • Jonathan Bouché
  • Valerie Travella
Alain Pauphilet
Alain Pauphilet Divers
NOUVEL ELAN POUR SERMAIZE
  • Alain Pauphilet
  • Odile Fabisiak
  • Sebastien Vermaux
  • Corinne Peignot
  • Ange Marteleur
  • Marie Hecquet
  • Vincent Hornuel
  • Brigitte Potaufeux
  • Maxime Car
  • Regine Kuzma
  • Thierry Vincenot
  • Anne Simon
  • Thierry Logette
  • Laurence Francois
  • Giovanni Munoz
  • Isabelle Duquenne
  • Ludovic Perenzin
  • Andree Pare
  • Eric Billaudel
Saïd Yacoubi
Saïd Yacoubi Divers
TOUS ENSEMBLE POUR SERMAIZE
  • Saïd Yacoubi
  • Nadine Cochon
  • Laurent Graftiaux
  • Nicole Billaudel
  • Bruno Vegas
  • Sylvie Cautrupt
  • Mickaël Thierion
  • Béatrice Thiebaux
  • Cyrille Jussy
  • Julie Thibaut
  • Frédéric André
  • Joëlle Ciani
  • Jean-Claude Bartyzel
  • Claudine Lemé
  • Anthony Steib
  • Valérie Morel
  • Jean-Pierre Remy
  • Corinne Guirlinger
  • Éric Briard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sermaize-les-Bains

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain PAUPHILET
Alain PAUPHILET (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR SERMAIZE 		354 43,07%
Saïd YACOUBI
Saïd YACOUBI (Ballotage) TOUS ENSEMBLE POUR SERMAIZE 		262 31,87%
Rachel COT
Rachel COT (Ballotage) agir ensemble pour Sermaize 		206 25,06%
Participation au scrutin Sermaize-les-Bains
Taux de participation 65,13%
Taux d'abstention 34,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 848

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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