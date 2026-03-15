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19:16 - Les défis socio-économiques de Serrières-de-Briord et leurs implications électorales Dans les rues de Serrières-de-Briord, les élections s'achèvent. Avec ses 1 329 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 84 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 806 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (78,71%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 27,22% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 44,05% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 634,41 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Serrières-de-Briord, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.

17:57 - Vers une percée du RN à Serrières-de-Briord aux élections de 2026 ? Le parti à la flamme n'avait pas concouru au moment de la dernière municipale à Serrières-de-Briord en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la localité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 33,24% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 55,05% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 29,43% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop limité, à Serrières-de-Briord comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 44,53% pour les européennes. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 42,74% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). C'est lui qui s'imposera avec 57,90% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Marc Chavent.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 72,07 % d'abstention La mobilisation des électeurs de Serrières-de-Briord sera un enjeu majeur pour cette municipale 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de la municipale avait vu 27,93 % des inscrits se rendre aux isoloirs dans la commune, un score très inférieur aux 44,7 % du pays. 262 votants s'étaient alors mobilisés alors que l'épidémie de Covid-19 semait le doute sur l'événement. Le scrutin municipal reste pourtant, avec la présidentielle, celui où les électeurs se rendent le plus aux urnes. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a à ce titre été rapporté à 78,49 %. La mobilisation aux législatives, mesurée de son côté à 41,38 % en 2022, a fortement progressé pour atteindre 63,83 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 51,76 %. En regardant l'ensemble, les chiffres esquissent in fine une zone moins participative que la moyenne au regard des moyennes nationales.

15:59 - Les leçons de la dernière année électorale en date à Serrières-de-Briord Marc Chavent (Union de l'extrême droite) avait gagné au premier tour des élections législatives à Serrières-de-Briord en 2024 avec 42,74%. Florence Pisani (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 23,00%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Marc Chavent culminant à 57,90% des suffrages exprimés dans la localité. Lors du scrutin européen près d'un mois plus tôt, les citoyens de Serrières-de-Briord avaient cette fois soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 44,53% des inscrits. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi confirmé que Serrières-de-Briord demeurait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite, confortant son positionnement historique.

14:57 - Serrières-de-Briord : des résultats très instructifs dans les urnes il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Serrières-de-Briord accordaient leurs suffrages à Joëlle Nambotin (RN) avec 29,43% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Florence Pisani (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 53,03%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Serrières-de-Briord qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 33,24% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 21,98%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,05% pour Marine Le Pen, contre 44,95% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Serrières-de-Briord se positionne comme un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Avant l'élection, les impôts sont stables à Serrières-de-Briord Côté fiscalité de Serrières-de-Briord, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 590 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 532 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 26,36 % en 2024 (contre 12,39 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 16 500 euros en 2024. Une somme loin des 162 490 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 9,25 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui explique cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Serrières-de-Briord ? Les résultats des précédentes élections municipales à Serrières-de-Briord ont fourni un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Unique liste en présence, la liste menée par Daniel Beguet a sans surprise rassemblé 244 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Serrières-de-Briord, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que certains auront peut-être à cœur de dépasser. L'intérêt cette année se focalisera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité en place. Un indice est sans doute caché dans la liste officielle des candidats.