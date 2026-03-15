Résultat municipale 2026 à Serrières-de-Briord (01470) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Serrières-de-Briord a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Serrières-de-Briord, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Serrières-de-Briord [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascale DREVET VERSAUD
Pascale DREVET VERSAUD (12 élus) ALTERNATIVE POUR SERRIÈRES DE BRIORD 		309 54,98%
  • Pascale DREVET VERSAUD
  • Gilles CAPENDU
  • Stéphanie MONTESINOS
  • Ludovic SCOBRY
  • Gisèle MENUT
  • Kévin FADY
  • Elodie MEDJANA
  • Bernard VALLIN
  • Brigitte DELPECH
  • Didier GONGUET
  • Cathy DUBOIS JENNET
  • Kévin SULAK
Thierry LADREYT
Thierry LADREYT (3 élus) AVANCER ENSEMBLE, CONSTRUIRE ENSEMBLE 		253 45,02%
  • Thierry LADREYT
  • Corinne SABONNADIERE
  • David RENAUD
Participation au scrutin Serrières-de-Briord
Taux de participation 59,32%
Taux d'abstention 40,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Nombre de votants 579

Source : ministère de l’Intérieur

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