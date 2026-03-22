Résultat de l'élection municipale 2026 à Serrières-en-Chautagne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Serrières-en-Chautagne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Serrières-en-Chautagne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Serrières-en-Chautagne.
L'actu des élections municipales 2026 à Serrières-en-Chautagne
11:45 - Les premiers résultats de la municipale 2026 à Serrières-en-Chautagne
Brigitte Tougne-Picazo a remporté le premier tour des élections municipales à Serrières-en-Chautagne dimanche dernier, avec 41,40 % des voix. À sa suite, Sandrine Perrin a pris la position de dauphine avec 37,74 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Comme il y a six ans, Brigitte Tougne-Picazo est restée au sommet du classement, mais elle a accusé une lourde baisse avec 58 points perdus depuis la dernière élection. Pour compléter ce tableau, avec 10,99 %, Emmanuel Bernard est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Laurent Babin a terminé avec 9,87 % des bulletins, trop peu pour se qualifier seul. Pour rappel, lors de ce scrutin à Serrières-en-Chautagne, le vote a enregistré un taux d'abstention de 30,73 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Serrières-en-Chautagne
Le deuxième tour des élections municipales à Serrières-en-Chautagne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Emmanuel Bernard
Divers
UNIS POUR SERRIÈRES
|
|
Brigitte Tougne-Picazo
Divers
Agir avec vous pour demain
|
|
Sandrine Perrin
Divers
Nouvel élan pour Serrières-en-Chautagne
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Serrières-en-Chautagne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte TOUGNE-PICAZO (Ballotage) Agir avec vous pour demain
|260
|41,40%
|Sandrine PERRIN (Ballotage) Nouvel élan pour Serrières-en-Chautagne
|237
|37,74%
|Emmanuel BERNARD (Ballotage) UNIS POUR SERRIÈRES
|69
|10,99%
|Laurent BABIN UNE NOUVELLE VOIX, ENSEMBLE
|62
|9,87%
|Participation au scrutin
|Serrières-en-Chautagne
|Taux de participation
|69,27%
|Taux d'abstention
|30,73%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,47%
|Nombre de votants
|638
Source : ministère de l’Intérieur
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