Résultat de l'élection municipale 2026 à Serrières-en-Chautagne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Serrières-en-Chautagne

Le deuxième tour des élections municipales à Serrières-en-Chautagne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Emmanuel Bernard
Emmanuel Bernard Divers
UNIS POUR SERRIÈRES
  • Emmanuel Bernard
  • Céline Da Silva
  • Fabien Muradian
  • Isabelle Rosset
  • Raphaël Salvador
  • Valérie Morand
  • Jean-Luc Cunat
  • Kéziban Akaga
  • Raymond Ghaffari-Jourabi
  • Marie Viret
  • Ilyan Bildiren
  • Chantal Delannoy
  • Olivier Bovery
  • Elisabeth Francois
  • Sylvain Bovéry
Brigitte Tougne-Picazo
Brigitte Tougne-Picazo Divers
Agir avec vous pour demain
  • Brigitte Tougne-Picazo
  • Alexandre Merle
  • Nicole Paris
  • Gaëtan Piedvache
  • Nadine Truche
  • Julien Fontaine-Vive
  • Béatrice Filloux
  • Florian Monod
  • Malika Djezzar
  • Eric Bertrand
  • Louise Caubien
  • Christophe Marmorat
  • Nathalie Torelle
  • Nicolas Reydellet
  • Tiffany Thome
  • Frédéric Morand
  • Nadia Tarit
Sandrine Perrin
Sandrine Perrin Divers
Nouvel élan pour Serrières-en-Chautagne
  • Sandrine Perrin
  • Jean Marc Jourdan
  • Jocelyne Heritier
  • David Bottoli
  • Elisa Perrin
  • Julien Fauconnet
  • Catherine Loriaud
  • Antony Neuvic
  • Agnès Bocquin
  • Florestan Giroud
  • Zoé Duvert
  • Christophe Berthollet
  • Laurence Domange
  • Benoît Villegas
  • Louise Chevrier
  • Abdelilah Mechaal
  • Lucette Scheredre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Serrières-en-Chautagne

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte TOUGNE-PICAZO
Brigitte TOUGNE-PICAZO (Ballotage) Agir avec vous pour demain 		260 41,40%
Sandrine PERRIN
Sandrine PERRIN (Ballotage) Nouvel élan pour Serrières-en-Chautagne 		237 37,74%
Emmanuel BERNARD
Emmanuel BERNARD (Ballotage) UNIS POUR SERRIÈRES 		69 10,99%
Laurent BABIN
Laurent BABIN UNE NOUVELLE VOIX, ENSEMBLE 		62 9,87%
Participation au scrutin Serrières-en-Chautagne
Taux de participation 69,27%
Taux d'abstention 30,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Nombre de votants 638

Source : ministère de l’Intérieur

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