Résultat municipale 2026 à Serrières (07340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Serrières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Serrières, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Serrières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent TORGUE
Laurent TORGUE (12 élus) Continuons d'agir ensemble 		236 57,56%
  • Laurent TORGUE
  • Catherine CONSTANTIN
  • Pierre Yves BOUDIN
  • Florence CROSIGNANI RAVINET
  • Alex AGERON
  • Véronique ROSIER
  • Pierre BARJON
  • Christine VINCENT
  • Pascal BORGNE
  • Caroline DELBRAYELLE
  • Fernando Martinho DO NASCIMENTO
  • Marie-Cécile ALEX CROS
Jean-Claude CICILIEN
Jean-Claude CICILIEN (3 élus) Ensemble, osons pour Serrières 		174 42,44%
  • Jean-Claude CICILIEN
  • Sandrine CREGUT-MOURIER
  • Jean-Michel CHERRACK
Participation au scrutin Serrières
Taux de participation 59,92%
Taux d'abstention 40,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Nombre de votants 426

Source : ministère de l’Intérieur

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