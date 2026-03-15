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19:16 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Serrières Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Serrières comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 074 habitants répartis dans 653 logements, ce bourg présente une densité de 271 habitants/km². Ses 91 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 270 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (73,20%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 34,55% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 21,85% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 690,51 €, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé ce 15 mars 2026 à Serrières contribue à façonner l'avenir de la France.

17:57 - Avant les municipales, l'avancée du Rassemblement national à Serrières Le mouvement nationaliste n'était pas formellement représenté à la dernière bataille municipale à Serrières il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 31,40% des votes lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 56,94% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 27,01% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Serrières comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 45,56% pour les européennes. Les législatives enfin se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 47,69% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Ce dernier finira en tête avec 65,46% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Vincent Trebuchet.

16:58 - Quels niveaux de participation à Serrières aux dernières élections ? Six ans avant l'élection de ce dimanche à Serrières, le premier round de l'élection municipale avait vu 30,95 % des électeurs se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, une mobilisation modeste alors que le scrutin avait été maintenu dans un contexte d'épidémie de coronavirus. Il est pourtant établi de longue date que le scrutin municipal reste, avec la présidentielle, le moment où les Français se rendent le plus aux urnes. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 77,56 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 50,71 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 65,77 % au premier tour, contre 48,55 % en 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le territoire apparaît in fine comme une contrée assez peu mobilisée. En ce jour de municipale à Serrières, cette contingence sera en tout cas décortiquée.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quel verdict à Serrières ? Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,56%). Vincent Trebuchet (Union de l'extrême droite) avait ensuite remporté au premier tour des élections des députés à Serrières une vingtaine de jours plus tard avec 47,69%. Michèle Victory (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 16,92%. Le second round n'a pas changé grand chose, Vincent Trebuchet culminant à 65,46% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Serrières : coup d'oeil sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle en date La synthèse des votes de 2022 dépeint Serrières comme un territoire dominé par l'extrême droite. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Serrières tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 31,40% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 22,87%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,94% pour Marine Le Pen, contre 43,06% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Serrières portaient leur choix sur Cyrille Grangier (RN) avec 27,01% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Olivier Dussopt (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 64,31% des voix.

12:58 - La fiscalité à Serrières : une tendance en hausse au cours des dernières années Reflet d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Serrières, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 7,58 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 7 930 € la même année. Une somme bien en-dessous des quelque 82 700 euros récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Serrières a évolué pour se fixer à 33,34 % en 2024 (contre 13,59 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Serrières a représenté 583 € en 2024 contre 330 euros en début de mandat.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Serrières À Serrières, les résultats des élections municipales de 2020 se sont avérés particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. Seule en lice, la liste menée par Laurent Torgue a sans surprise engrangé 156 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans adversaire a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ces municipales 2026 à Serrières, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. L'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux après ce scrutin sans réelle compétition. Un indice est vraisemblablement à trouver dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur.