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19:20 - Serris : municipales et dynamiques démographiques Comment les électeurs de Serris peuvent-ils peser sur les résultats des élections municipales ? Dans la commune, 20,40% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 3,93% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage important de cadres, atteignant 27,82%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Enfin, la présence d'une population étrangère de 15,85% et d'une population immigrée de 22,61% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,20% à Serris, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Quel score pour le RN à Serris lors des dernières élections ? Le parti nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à Serris il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 17,54% des votes lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 32,23% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 15,90% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti d'extrême droite validait 35,83% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 25,97% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin apporteront, lors du premier tour, un résultat de 28,22% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il terminera avec 30,33% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Serris vont-ils se mobiliser aux municipales ? Les données de 2020 révèlent qu'au premier tour des municipales à Serris, l'abstention frappait 67,14 % du corps électoral, un score notable, la pandémie du coronavirus ayant frappé de plein fouet l'événement. Les municipales restent pourtant, avec les présidentielles, un moment où les électeurs votent le plus souvent pour désigner leur maire et leur président. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention se fixer à 23,55 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 53,93 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 35,29 % au premier tour, contre 58,93 % en 2022. Regarder à la loupe ces variations lors des cinq derniers scrutins permet d'identifier Serris comme une ville marquée par l'abstention. À l'occasion de l'élection municipale, ce facteur pèsera en conséquence fortement sur les résultats de Serris.

15:59 - Comment a voté Serris lors des dernières élections ? Lors des européennes, le résultat à Serris s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,97%), en tête de peloton devant Manon Aubry (19,54%) et Valérie Hayer (16,36%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Serris avaient ensuite placé en tête Laurie Caenbergs (Union de la gauche) avec 35,10% au premier tour, devant Franck Riester (Ensemble !) avec 34,35%. C'est pourtant Franck Riester (Ensemble !) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 69,67% des suffrages exprimés. Le contexte politique de Serris a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Serris s'était massivement tournée vers la majorité présidentielle En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Serris voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 31,21% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 27,41%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 67,77% pour Emmanuel Macron, contre 32,23% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Serris accordaient leurs suffrages à Franck Riester (Ensemble !) avec 33,40% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 64,17%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Serris se positionne comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Serris frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections Du côté de la fiscalité de Serris, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 2 864 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 2 192 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 60,88 % en 2024 (contre près de 41,11 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne à l'échelle nationale se situe à environ 40 % (en augmentation de 1,2 point). Attention néanmoins : cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 358 900 euros en 2024. Un apport qui est loin des 1 540 180 € engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 18,83 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Serris Les jeux de pouvoir politiques locaux actuels restent, plus que jamais, influencés par le verdict des dernières élections en date à Serris. À l'issue du premier passage aux urnes, Philippe Descrouet (Union des Démocrates et Indépendants) a pris l'ascendant sur ses concurrents en récoltant 1 216 soutiens (80,05%). Dans la position de la principale opposante, Fatiha Guerin (La République en marche) a recueilli 303 voix (19,94%). Ce succès d'emblée du candidat Union des Démocrates et Indépendants a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Serris, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour le camp adverse, faire basculer une telle majorité représentera ce dimanche le principal challenge, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.