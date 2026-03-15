Résultat municipale 2026 à Serris (77700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Serris a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Serris, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Serris [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe DESCROUET
Philippe DESCROUET (29 élus) CONTINUONS ENSEMBLE POUR SERRIS 		1 889 76,08%
  • Philippe DESCROUET
  • Veronique HORTENSE
  • Luc CHEVALIER
  • Dominique BRUNEL
  • Franck BROLLIER
  • Christelle PETIT
  • Julien DEGLIAME
  • Martine GUILHEM
  • Giovanni Battista CONTRI
  • Virginie VIEN
  • Francis ROBIN LEROY
  • Noura BELLILI
  • Henri PEREZ
  • Michèle AKPANE
  • Francis TSARAMANANA
  • Aline ENNUYER
  • Rodolphe LE GUEN
  • Marie-Laure CUSTOS
  • Romain LHOSTE
  • Véronique BRODHAG
  • Alexandre CLOIX
  • Laurine LELONG
  • Gautier SWIETEK
  • Hanane GUILLE
  • Nicolas MORNON
  • Mariam DIALLO
  • Regis MESINEL
  • Maria Pia MANZANO TORRES
  • Yann BULA YIMA
Laurent SIMON
Laurent SIMON (4 élus) Serris, c'est vous ! 		594 23,92%
  • Laurent SIMON
  • Nancy ETINA
  • Timothe JOLY
  • Anne PAVIC
Participation au scrutin Serris
Taux de participation 43,42%
Taux d'abstention 56,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 2 567

Source : ministère de l’Intérieur

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