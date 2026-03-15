Résultat municipale 2026 à Servian (34290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Servian a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Servian, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Servian [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice GARNIER
Fabrice GARNIER (23 élus) SERVIAN NOUVELLE ÈRE 		1 327 54,25%
  • Fabrice GARNIER
  • Danielle LAGRIFFOUL
  • Philippe DEVRAIGNE
  • Carmen PANAFIEU
  • Cyril BESSIERES
  • Sylvie VAN DOORN
  • Rachid CHOPINEAUX
  • Karine PRET
  • Laurent PRUNAC
  • Géraldine SCRAVAGLIERI
  • Sébastien MALPUECH
  • Michèle PIRIO GUIRLINGER
  • Mehdi MEBROUK
  • Sophie VIEU
  • Dominique MONTAIS
  • Julie LIENARD
  • Dylan BASSALAIR
  • Céline GRAUX
  • Gilde CALAS
  • Valérie DUPONT
  • Sébastien MARTIN
  • Monique CHERRIER
  • Raymond HUESA
Alix DU ROURE
Alix DU ROURE (6 élus) SERVIAN UN VILLAGE QUI RASSEMBLE 		1 119 45,75%
  • Alix DU ROURE
  • Jimmy FAIVRE
  • Françoise SEIGNOUREL
  • Franck MANOGIL
  • Nicole BURGAT
  • Grégory LAMBERT
Participation au scrutin Servian
Taux de participation 61,06%
Taux d'abstention 38,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Nombre de votants 2 569

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Hérault ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en . Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Servian