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19:17 - Servian : élections municipales et dynamiques démographiques Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Servian se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 5 427 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 400 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 195 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (76,41%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Avec 219 résidents étrangers, Servian est un exemple de pluriculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, près de 41,27% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 979,53 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Finalement, à Servian, les préoccupations locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

17:57 - Ce que révèlent les données sur le vote RN à Servian Le RN n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Servian il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 39,91% des voix lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron localement avec 63,31% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 39,65% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national réunissait 61,38% des voix au niveau local. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 51,58% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 59,63% pour le Rassemblement national. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Aurélien Lopez-Liguori.

16:58 - À Servian, 43,31 % de participation aux dernières municipales Dans le cadre de la municipale de 2026 à Servian, la désertion des urnes jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. Il y a six ans, le tour de chauffe du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 56,69 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 43,31 %) alors que progressait le coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été accompagnée d'une abstention à 19,93 % dans la ville (participation de 80,07 %). Bien entendu, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais il est éclairant d'analyser l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. L'abstention aux législatives, mesurée à 52,97 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 31,93 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 47,35 %. En regardant l'ensemble, les chiffres semblent former une zone qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Servian : retour sur le dernier verdict politique en date Aurélien Lopez-Liguori (Rassemblement National) avait performé au premier tour des élections des députés à Servian au printemps 2024 avec 59,63%. Gabriel Blasco (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 20,64%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription. À l'occasion du scrutin européen avant qu'une dissolution ne passe par là, les électeurs de Servian avaient cette fois placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 51,58% des votes. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Pour les municipales 2026, Servian reste un territoire bien ancré à le Rassemblement national Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Servian plébiscitaient Aurélien Lopez Liguori (RN) avec 39,65% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,38% des suffrages. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Servian accordaient par ailleurs leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 39,91%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 17,10%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 63,31% pour Marine Le Pen, contre 36,69% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - La municipalité de Servian a de manière générale augmenté les impôts Si l'on regarde de près la fiscalité de Servian, la taxe d'habitation a affiché un taux à 14,46 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 137 440 €. Un apport qui est loin des 1 010 350 € engrangés en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement son rendement et forçant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Servian atteint désormais 40,31 % en 2024 (contre 18,86 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne à l'échelle nationale se situe aux alentours de 40 %. Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Servian a atteint 875 € en 2024 (contre 728 € en 2020).

11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Servian À Servian, lors des municipales de 2020, les résultats ont livré un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous électoral, Christophe Thomas (Divers droite) a imposé son rythme en récoltant 946 bulletins (60,95%). En deuxième position, Isabelle Buffet-Pichon (Divers centre) a engrangé 24,22% des voix. La troisième place est revenue à Danielle Schüwy (Union des Démocrates et Indépendants), avec 14,81% des bulletins. Ce triomphe au premier tour du candidat Divers droite a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Servian, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Pour contester cette hégémonie ce dimanche, le bloc minoritaire devra démultiplier le score obtenu, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.