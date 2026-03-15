Résultat municipale 2026 à Servon (77170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Servon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Servon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Servon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe COULOUMY
Christophe COULOUMY (23 élus) vivons Servon ensemble 		940 63,86%
  • Christophe COULOUMY
  • Sophie RIBREAU - STABILE
  • Philippe BOUSQUET
  • Audrey SANTIN
  • Gamal LADJICI
  • Christelle PEREIRA DOS REIS
  • Olivier MANGIN
  • Martine CHEINEY
  • Joël BIGOT
  • Marjorie DANIEL
  • Frédéric ARGENTO
  • Patricia BOUCHEZ BOIVENT
  • Fabrice PIOCELLE CORNILLION
  • Lia NEVEU
  • Gilles PERROT
  • Valérie BLANCHARD
  • Ivan ZAFIRELIS
  • Fanny RANNO PEZZALI
  • Jean-Marc BERNARD
  • Isabelle CORRADINA
  • Johnny BRIERE
  • Nathalie COLIN
  • Laurent THAUVIN
Pascal DUBAL
Pascal DUBAL (2 élus) UNIS POUR SERVON 		284 19,29%
  • Pascal DUBAL
  • Eunice DA SILVA
Yves RALLIERE
Yves RALLIERE (1 élu) VIVRE ENSEMBLE 		147 9,99%
  • Yves RALLIERE
Nathalie BELAZZOUG
Nathalie BELAZZOUG (1 élu) SERVON DEMAIN 		101 6,86%
  • Nathalie BELAZZOUG
Participation au scrutin Servon
Taux de participation 55,55%
Taux d'abstention 44,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 1 517

Source : ministère de l’Intérieur

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