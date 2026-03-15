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19:20 - Servon aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A mi-chemin des municipales, Servon foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 3 430 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 395 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 18,78% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 30,41% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 232 personnes apporte une richesse culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,17%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 45 764 euros/an, jouissant d'une certaine prospérité. Ainsi, à Servon, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les électeurs de Servon conquis par le RN ? Le mouvement nationaliste était absent pour la dernière élection municipale à Servon il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la ville. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 24,42% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 43,98% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 25,90% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Servon comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 38,28% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 40,92% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 53,00% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Céline Thiébault-Martinez.

16:58 - Servon : 49,52 % d'abstention à la dernière élection municipale L'abstention atteignait 49,52 % à Servon pour le premier tour des élections de 2020, en deçà de la moyenne nationale alors que le pays était touché par la pandémie du Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est à ce titre stabilisé à 23,06 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 56,53 % en 2022 à seulement 33,46 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 49,77 % (contre 48,51 % en France). Regarder cette évolution lors des dernières élections permet de classer Servon comme une contrée où l'abstention est contenue en comparaison de la moyenne. Cette réalité à Servon constituera quoi qu'il en soit un véritable pivot de cette élection municipale 2026.

15:59 - Le choc de l'année électorale 2024 à Servon Les Européennes de 2024 à Servon avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,28%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 15,53% des voix. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Servon avaient ensuite favorisé Morgann Vanacker (Rassemblement National) avec 40,92% au premier tour, devant Michèle Peyron (Ensemble !) avec 24,75%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Morgann Vanacker culminant à 53,00% des voix sur place. La physionomie politique de Servon a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - À Servon, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un soutien à la majorité présidentielle La physionomie politique de Servon dessine un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Servon accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 31,50%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 24,42%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,02% pour Emmanuel Macron, contre 43,98% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Servon soutenaient en priorité Michèle Peyron (Ensemble !) avec 29,42% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Michèle Peyron virant de nouveau en tête avec 59,42% des voix.

12:58 - Servon touchée par la réforme fiscale avant ces municipales À Servon, pour ce qui est des contributions locales, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 1 985 euros en 2024 (année des dernières données) contre 1 203 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 35,77 % en 2024 (contre environ 17,77 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 18 400 euros en 2024. Une somme loin des quelque 644 500 euros engrangés en 2020 pour un taux stable d'environ 12,15 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui explique cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Les résultats de la liste "(Nous) Servon(S) Notre Village" aux municipales de 2020 à Servon Les résultats des précédentes municipales à Servon ont livré un constat instructif sur la configuration politique locale. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Marcel Villaça a surclassé la concurrence en rassemblant 588 voix (45,61%). Dans la position du principal opposant, Yves Ralliere a capté 364 bulletins valides (28,23%). Ce fossé conséquent installait la première liste dans un petit fauteuil. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Marcel Villaça l'a finalement emporté avec 708 voix (59,64%), face à Yves Ralliere avec 412 électeurs inscrits (34,70%) et Eric Roblain obtenant 67 électeurs (5,64%). La prime au premier s'est renforcée pour déboucher sur une victoire retentissante. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., sécurisant 120 voix supplémentaires entre les deux tours.